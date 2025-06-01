Музей под открытым небом: прогулка по античному Сиде

Путешествие в прошлое: Сиде приглашает вас увидеть древние храмы, театры и улицы, сохранившие дух эллинов и римлян
Сиде - это не только популярный курорт, но и город с богатой историей.

Экскурсия позволит вернуться во времена, когда жители поклонялись богам, а крепостные стены защищали от врагов.

Гости смогут увидеть уникальные архитектурные памятники, такие как храмы Афины и Аполлона, римский театр и триумфальную арку. Прогулка по древним улицам и посещение музея с артефактами раскопок сделают этот день незабываемым

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные археологические памятники
  • 🗺️ Погружение в историю античного города
  • 🎭 Посещение римского театра
  • 🏺 Артефакты в археологическом музее
  • 🌟 Легенды и мифы древнего Сиде
Музей под открытым небом: прогулка по античному Сиде
Музей под открытым небом: прогулка по античному Сиде
Музей под открытым небом: прогулка по античному Сиде
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Крепостные стены
  • Некрополь
  • Фонтан и акведук
  • Агора
  • Храм богини удачи Тике
  • Триумфальная арка императора Веспасиана
  • Римский театр
  • Древний морской порт
  • Храм Аполлона
  • Храм Афины
  • Базилика Византийского периода
  • Римские термы

Описание экскурсии

Сиде — один из самых известных и популярных античных городов Средиземноморского побережья. Это город-музей, название которого в переводе с местного диалекта означает «гранат» (как символ изобилия). Таким Сиде и был в античные времена — свободным, богатым и процветающим.

В Сиде до сих пор ведутся раскопки: богатейшее прошлое отражено здесь в каждом камне и черепке. Вы познакомитесь с историей города и увидите:

  • Крепостные стены древнего города
  • Некрополь
  • Фонтан и акведук
  • Дома времён римского владычества
  • Единственную из сохранившихся колонных улиц
  • Агору — торговую площадь и место сбора горожан
  • Храм богини удачи Тике
  • Триумфальную арку императора Веспасиана
  • Римский театр (2 век н. э.)
  • Древний морской порт
  • Храм Аполлона — символ города
  • Храм Афины и базилику Византийского периода
  • Турецкие дома рубежа 19 и 20 веков
  • Римские термы, где сегодня располагается Археологический музей

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и бутылка воды (на каждого путешественника)
  • Дополнительные расходы: входные билеты в Античный театр и Археологический музей — €17 за чел.
  • Доплата за каждого дополнительного участника экскурсии — €35 (до шести человек дополнительно)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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