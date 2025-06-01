Сиде - это не только популярный курорт, но и город с богатой историей.
Экскурсия позволит вернуться во времена, когда жители поклонялись богам, а крепостные стены защищали от врагов.
Гости смогут увидеть уникальные архитектурные памятники, такие как храмы Афины и Аполлона, римский театр и триумфальную арку. Прогулка по древним улицам и посещение музея с артефактами раскопок сделают этот день незабываемым
Экскурсия позволит вернуться во времена, когда жители поклонялись богам, а крепостные стены защищали от врагов.
Гости смогут увидеть уникальные архитектурные памятники, такие как храмы Афины и Аполлона, римский театр и триумфальную арку. Прогулка по древним улицам и посещение музея с артефактами раскопок сделают этот день незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные археологические памятники
- 🗺️ Погружение в историю античного города
- 🎭 Посещение римского театра
- 🏺 Артефакты в археологическом музее
- 🌟 Легенды и мифы древнего Сиде
Что можно увидеть
- Крепостные стены
- Некрополь
- Фонтан и акведук
- Агора
- Храм богини удачи Тике
- Триумфальная арка императора Веспасиана
- Римский театр
- Древний морской порт
- Храм Аполлона
- Храм Афины
- Базилика Византийского периода
- Римские термы
Описание экскурсии
Сиде — один из самых известных и популярных античных городов Средиземноморского побережья. Это город-музей, название которого в переводе с местного диалекта означает «гранат» (как символ изобилия). Таким Сиде и был в античные времена — свободным, богатым и процветающим.
В Сиде до сих пор ведутся раскопки: богатейшее прошлое отражено здесь в каждом камне и черепке. Вы познакомитесь с историей города и увидите:
- Крепостные стены древнего города
- Некрополь
- Фонтан и акведук
- Дома времён римского владычества
- Единственную из сохранившихся колонных улиц
- Агору — торговую площадь и место сбора горожан
- Храм богини удачи Тике
- Триумфальную арку императора Веспасиана
- Римский театр (2 век н. э.)
- Древний морской порт
- Храм Аполлона — символ города
- Храм Афины и базилику Византийского периода
- Турецкие дома рубежа 19 и 20 веков
- Римские термы, где сегодня располагается Археологический музей
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и бутылка воды (на каждого путешественника)
- Дополнительные расходы: входные билеты в Античный театр и Археологический музей — €17 за чел.
- Доплата за каждого дополнительного участника экскурсии — €35 (до шести человек дополнительно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 162 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури Кылычголу. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!Задать вопрос
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