Сиде - это не только популярный курорт, но и город с богатой историей. Экскурсия позволит вернуться во времена, когда жители поклонялись богам, а крепостные стены защищали от врагов. Гости смогут увидеть уникальные архитектурные памятники, такие как храмы Афины и Аполлона, римский театр и триумфальную арку. Прогулка по древним улицам и посещение музея с артефактами раскопок сделают этот день незабываемым

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Описание экскурсии

Сиде — один из самых известных и популярных античных городов Средиземноморского побережья. Это город-музей, название которого в переводе с местного диалекта означает «гранат» (как символ изобилия). Таким Сиде и был в античные времена — свободным, богатым и процветающим.

В Сиде до сих пор ведутся раскопки: богатейшее прошлое отражено здесь в каждом камне и черепке. Вы познакомитесь с историей города и увидите:

Крепостные стены древнего города

Некрополь

Фонтан и акведук

Дома времён римского владычества

Единственную из сохранившихся колонных улиц

Агору — торговую площадь и место сбора горожан

Храм богини удачи Тике

Триумфальную арку императора Веспасиана

Римский театр (2 век н. э.)

Древний морской порт

Храм Аполлона — символ города

Храм Афины и базилику Византийского периода

Турецкие дома рубежа 19 и 20 веков

Римские термы, где сегодня располагается Археологический музей

Организационные детали