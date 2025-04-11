Музей Сиде – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Сиде» в Сиде, цены от $34. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Зелёный каньон из Сиде
На автобусе
8 часов
136 отзывов
Водная прогулка
Зелёный каньон из Сиде: прогулка на яхте и рыбалка
Погрузитесь в мир природной красоты и спокойствия на экскурсии в Зелёный каньон из Сиде. Идеальное приключение для всех возрастов
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:30
25 апр в 09:00
$34 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
На автобусе
12 часов
37 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
27 апр в 04:30
$54 за человека
Сафари на квадроциклах по окрестностям Сиде
На квадроциклах
1 час
20 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Сафари на квадроциклах в Сиде: путешествие по Чамьюве
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на квадроциклах по Сиде. Откройте для себя красоты Чамьювы, управляя квадроциклом
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00 09:00 10:00 14:00
Сегодня в 13:00
25 апр в 08:00
$37 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    11 апреля 2025
    Зелёный каньон из Сиде
    Все понравилось, погода конечно подвела с ветром. Единственный мини суета не совсем понятно в какой корабль садиться при отплытии)
  • Е
    Екатерина
    5 апреля 2025
    Зелёный каньон из Сиде
    Спасибо большое! Все прошло здорово!
  • В
    Валерия
    20 декабря 2024
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
    Большая умница и настоящий профессионал своей профессии - гид Мария. Встретила у отеля, заставила вернуться и одеться потеплее😀чем надо сказать
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    спасла в это время года (конец декабря). Очень дружелюбная и вовлеченная в маленькую жизнь группы. По насыщению программы - все как заявлено - не больше, не меньше. Можно сказать, что больше чем заявлено, потому как повозили по местным торговым точкам. Общее впечатление на 5 из 5-ти. Хочу обратить особое внимание туристов на то, что НЕ включено в тур, чтобы потом не было удивления и каких-то неожиданностей. Просто внимательно читайте «содержание» тура. Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию, заботу и профессиональных сотрудников.

  • А
    Александр
    28 ноября 2024
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
    Экскурсия очень понравилась. Особенно на травертинах,музей античных находок бесподобен. Искупался в бассейне Клеопатры. Автобус был бльшой туристический,что важно! В таеую дорогу важно больше комфорта. Завтрак,обед,ужин-шведский стол. Мне,лично,понравился завтрак. Программа грамотно составлена,много остановок,чтобы размятся. Вообщем,доволен. Спасибо.
  • E
    Elina.chuprovskaya04
    23 октября 2024
    Сафари на квадроциклах по окрестностям Сиде
    Поездка была чудесная! Обязательно берите с собой доллары или евро, чтобы приобрести защитные очки и платки от песка
  • О
    Ольга
    25 сентября 2024
    Сафари на квадроциклах по окрестностям Сиде
    Понравилось ребятам, но не предупредили, что надо платки и очки брать. А так все классно.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Музей Сиде»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зелёный каньон из Сиде
  2. Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
  3. Сафари на квадроциклах по окрестностям Сиде
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Храм Аполлона
  6. Водопад Манавгат
  7. Площадь Агора
  8. Археологический музей
  9. Акведук
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Музей Сиде" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 54. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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