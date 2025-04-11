Водная прогулка
Зелёный каньон из Сиде: прогулка на яхте и рыбалка
Погрузитесь в мир природной красоты и спокойствия на экскурсии в Зелёный каньон из Сиде. Идеальное приключение для всех возрастов
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:30
25 апр в 09:00
$34 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
27 апр в 04:30
$54 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Сафари на квадроциклах в Сиде: путешествие по Чамьюве
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на квадроциклах по Сиде. Откройте для себя красоты Чамьювы, управляя квадроциклом
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00 09:00 10:00 14:00
Сегодня в 13:00
25 апр в 08:00
$37 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey11 апреля 2025Все понравилось, погода конечно подвела с ветром. Единственный мини суета не совсем понятно в какой корабль садиться при отплытии)
- ЕЕкатерина5 апреля 2025Спасибо большое! Все прошло здорово!
- ВВалерия20 декабря 2024Большая умница и настоящий профессионал своей профессии - гид Мария. Встретила у отеля, заставила вернуться и одеться потеплее😀чем надо сказать
- ААлександр28 ноября 2024Экскурсия очень понравилась. Особенно на травертинах,музей античных находок бесподобен. Искупался в бассейне Клеопатры. Автобус был бльшой туристический,что важно! В таеую дорогу важно больше комфорта. Завтрак,обед,ужин-шведский стол. Мне,лично,понравился завтрак. Программа грамотно составлена,много остановок,чтобы размятся. Вообщем,доволен. Спасибо.
- EElina.chuprovskaya0423 октября 2024Поездка была чудесная! Обязательно берите с собой доллары или евро, чтобы приобрести защитные очки и платки от песка
- ООльга25 сентября 2024Понравилось ребятам, но не предупредили, что надо платки и очки брать. А так все классно.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Музей Сиде»
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