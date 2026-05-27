Приглашаем вас в путешествие по Зелёному каньону. Туда, где высятся скалы и шумят леса. На лодке вы прогуляетесь по изумрудной глади воды в спокойном темпе, любуясь пейзажами.
С панорамной точки окинете взглядом руины древнего города, увидите самую большую на побережье мечеть и, если захотите, посетите водопад Манавгат.
Описание экскурсии
- 8:00-8:30 — выезд из отеля.
- 10:00 — прибытие к Зелёному каньону.
- Каньон с отвесными скалами и бегущей между ними изумрудной водой.
- Прогулка на лодке по Зелёному озеру в окружении гор (1-1,5ч).
- Обед в ресторане у воды (1 ч).
- Магазин текстильных изделий в Манавгате (30-35 мин).
- 15:00-16:00 — возвращение в отель.
Организационные детали
- Трансфер из/в отель, прогулка на лодке, обед и безлимитные безалкогольные напитки на борту включены в стоимость.
- Дополнительные расходы (по желанию): лепёшки гёзлеме, алкогольные напитки и напитки во время обеда.
- Не рекомендуем программу путешественникам с проблемами со спиной.
- Курение в поездке запрещено. Нельзя брать с собой домашних животных.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый от 12 лет с трансфером
|€35
|Детский билет (6-11 лет) с трансфером
|€25
|Детский билет до 3 лет
|Бесплатно
|Взрослый от 12 лет без трансфера
|€25
|Детский билет (6-11 лет) без трансфера
|€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
