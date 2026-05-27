Зелёный каньон, прогулка на лодке и обед у озера

Провести день вдали от городской суеты и насладиться спокойствием гор (из Сиде)
Приглашаем вас в путешествие по Зелёному каньону. Туда, где высятся скалы и шумят леса. На лодке вы прогуляетесь по изумрудной глади воды в спокойном темпе, любуясь пейзажами.

С панорамной точки окинете взглядом руины древнего города, увидите самую большую на побережье мечеть и, если захотите, посетите водопад Манавгат.
Описание экскурсии

  • 8:00-8:30 — выезд из отеля.
  • 10:00 — прибытие к Зелёному каньону.
  • Каньон с отвесными скалами и бегущей между ними изумрудной водой.
  • Прогулка на лодке по Зелёному озеру в окружении гор (1-1,5ч).
  • Обед в ресторане у воды (1 ч).
  • Магазин текстильных изделий в Манавгате (30-35 мин).
  • 15:00-16:00 — возвращение в отель.

Организационные детали

  • Трансфер из/в отель, прогулка на лодке, обед и безлимитные безалкогольные напитки на борту включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы (по желанию): лепёшки гёзлеме, алкогольные напитки и напитки во время обеда.
  • Не рекомендуем программу путешественникам с проблемами со спиной.
  • Курение в поездке запрещено. Нельзя брать с собой домашних животных.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

в среду, пятницу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый от 12 лет с трансфером€35
Детский билет (6-11 лет) с трансфером€25
Детский билет до 3 летБесплатно
Взрослый от 12 лет без трансфера€25
Детский билет (6-11 лет) без трансфера€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

