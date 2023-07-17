Вы узнаете и почувствуете наш город двух континентов на экскурсии с профессиональным увлеченным гидом. Сперва отправитесь в эпоху, когда Стамбул был столицей Османской империи: услышите о внутренней жизни дворца Топкапы и рассмотрите трофеи султанов. Посетите церковь Святой Ирины, а затем взглянете древний мегаполис во время прогулки по проливу Босфор.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Хроники и богатства дворца Топкапы

Встретившись на центральной площади Султанахмет и обогнув великую Айя-Софию, мы отправимся во Топкапы — дворец, где жили и правили Империей 25 османских султанов. Шаг за шагом вы исследуете каждый зал: входную зону, покои правителя, кухни, комнаты заседаний. И конечно, восхититесь сокровищами и трофеями — в Топкапы хранятся, в том числе, посох Моисея, замки Священный Каабы и крупнейший в мире бриллиант.

На фоне великолепных интерьеров и в саду вы узнаете не только о строительстве и архитектуре Топкапы, но и о том, как был устроен дворцовый быт.

Церковь святой Ирины

Затем посетим одну из старейших церквей Константинополя, дошедший до наших дней. Когда-то храм служил резиденцией Константинопольского патриарха вплоть до постройки знаменитой Святой Софии.

2-часовая водная экскурсия по Босфору

Кораблик провезет нас по границе между двух континентов. Это словно обзорная экскурсия, но с воды. Вы увидите символы и доминанты Стамбула: Галатский мост в бухте Золотой Рог и Галатскую башню, ажурный дворец Долмабахче, крепости Румели и Анадолу, два грандиозных моста через Босфор и окруженную легендами Девичью башню. Я понятно и грамотно расскажу о каждой достопримечательности и о роли пролива в истории.

Организационные детали

Входные билеты во дворец Топкапы включены в стоимость. Дополнительных расходов нет.

Как проходит экскурсия