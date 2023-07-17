Сперва отправитесь в эпоху, когда Стамбул был столицей Османской империи: услышите о внутренней жизни дворца Топкапы и рассмотрите трофеи султанов.
Посетите церковь Святой Ирины, а затем взглянете древний мегаполис во время прогулки по проливу Босфор.
Описание экскурсии
Хроники и богатства дворца Топкапы
Встретившись на центральной площади Султанахмет и обогнув великую Айя-Софию, мы отправимся во Топкапы — дворец, где жили и правили Империей 25 османских султанов. Шаг за шагом вы исследуете каждый зал: входную зону, покои правителя, кухни, комнаты заседаний. И конечно, восхититесь сокровищами и трофеями — в Топкапы хранятся, в том числе, посох Моисея, замки Священный Каабы и крупнейший в мире бриллиант.
На фоне великолепных интерьеров и в саду вы узнаете не только о строительстве и архитектуре Топкапы, но и о том, как был устроен дворцовый быт.
Церковь святой Ирины
Затем посетим одну из старейших церквей Константинополя, дошедший до наших дней. Когда-то храм служил резиденцией Константинопольского патриарха вплоть до постройки знаменитой Святой Софии.
2-часовая водная экскурсия по Босфору
Кораблик провезет нас по границе между двух континентов. Это словно обзорная экскурсия, но с воды. Вы увидите символы и доминанты Стамбула: Галатский мост в бухте Золотой Рог и Галатскую башню, ажурный дворец Долмабахче, крепости Румели и Анадолу, два грандиозных моста через Босфор и окруженную легендами Девичью башню. Я понятно и грамотно расскажу о каждой достопримечательности и о роли пролива в истории.
Организационные детали
Входные билеты во дворец Топкапы включены в стоимость. Дополнительных расходов нет.
Как проходит экскурсия
- Вы осмотрите все части дворца Топкапы, кроме гарема
- Экскурсию и во дворце, и на кораблике для вас проведу я или другой лицензированный гид из нашей команды
- Экскурсия проводится с радио-наушниками
- После экскурсии мы предоставляем бесплатный трансфер до вашего отеля, если он находится в туристической зоне (районы Султанахмет, Беязит, Лалели, Таксим)
в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
+ забрали из отеля (правда приехали на полчаса раньше, чем обещали и удивились, почему мы ещё не готовы)
+ попытались доставить обратно в отель (но не смогли)
+ можно попасть во