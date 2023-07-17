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3 в 1: дворец Топкапы, церковь Святой Ирины и прогулка на по Босфору

Погрузиться в захватывающую историю Стамбула, полюбоваться сокровищами и панорамами с воды
Вы узнаете и почувствуете наш город двух континентов на экскурсии с профессиональным увлеченным гидом.

Сперва отправитесь в эпоху, когда Стамбул был столицей Османской империи: услышите о внутренней жизни дворца Топкапы и рассмотрите трофеи султанов.

Посетите церковь Святой Ирины, а затем взглянете древний мегаполис во время прогулки по проливу Босфор.
3.8
7 отзывов
3 в 1: дворец Топкапы, церковь Святой Ирины и прогулка на по Босфору
3 в 1: дворец Топкапы, церковь Святой Ирины и прогулка на по Босфору
3 в 1: дворец Топкапы, церковь Святой Ирины и прогулка на по Босфору

Описание экскурсии

Хроники и богатства дворца Топкапы

Встретившись на центральной площади Султанахмет и обогнув великую Айя-Софию, мы отправимся во Топкапы — дворец, где жили и правили Империей 25 османских султанов. Шаг за шагом вы исследуете каждый зал: входную зону, покои правителя, кухни, комнаты заседаний. И конечно, восхититесь сокровищами и трофеями — в Топкапы хранятся, в том числе, посох Моисея, замки Священный Каабы и крупнейший в мире бриллиант.

На фоне великолепных интерьеров и в саду вы узнаете не только о строительстве и архитектуре Топкапы, но и о том, как был устроен дворцовый быт.

Церковь святой Ирины

Затем посетим одну из старейших церквей Константинополя, дошедший до наших дней. Когда-то храм служил резиденцией Константинопольского патриарха вплоть до постройки знаменитой Святой Софии.

2-часовая водная экскурсия по Босфору

Кораблик провезет нас по границе между двух континентов. Это словно обзорная экскурсия, но с воды. Вы увидите символы и доминанты Стамбула: Галатский мост в бухте Золотой Рог и Галатскую башню, ажурный дворец Долмабахче, крепости Румели и Анадолу, два грандиозных моста через Босфор и окруженную легендами Девичью башню. Я понятно и грамотно расскажу о каждой достопримечательности и о роли пролива в истории.

Организационные детали

Входные билеты во дворец Топкапы включены в стоимость. Дополнительных расходов нет.

Как проходит экскурсия

  • Вы осмотрите все части дворца Топкапы, кроме гарема
  • Экскурсию и во дворце, и на кораблике для вас проведу я или другой лицензированный гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится с радио-наушниками
  • После экскурсии мы предоставляем бесплатный трансфер до вашего отеля, если он находится в туристической зоне (районы Султанахмет, Беязит, Лалели, Таксим)

в среду, субботу и воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 19003 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
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помогая почувствовать атмосферу города и прочувствовать его уникальную историю. Мы специализируемся на Византии, Османской эпохе, культурных легендах, а также являемся экспертами в проведении водных туров по Босфору — маршруту, который раскрывает Стамбул с самой эффектной стороны. Нас объединяют уважение к каждому гостю, внимание к деталям и умение сделать экскурсию интересной, лёгкой и запоминающейся. Мы совмещаем историческую точность, живую подачу и современные технологии — от авторских маршрутов до аудиогид-приложения — чтобы каждая поездка с нами оставляла только тёплые эмоции.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Юрий
Потенциал у экскурсии хороший, но реализовать его с нами гиду не получилось. Он всё время отвлекался на кого-то другого, плюс постоянно пропадал звук в микрофоне. Половину материала в результате не
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услышали. Завел на территорию дворца Топкапы и почти ничего не показал и не рассказал. Пропал на час. Потом бегом на теплоход. Ждали его долго. Рассказ о Босфоре на теплоходе в его исполнении был хорошим, но к этому моменту все уже устали от него и мало что воспринимали. Сами же достопримечательности - и Блистательный дворец Топкапы, и древняя церковь Св. Ирины, и, конечно, Босфор - чудесны.

Потенциал у экскурсии хороший, но реализовать его с нами гиду не получилось. Он всё время отвлекался
Потенциал у экскурсии хороший, но реализовать его с нами гиду не получилось. Он всё время отвлекался
Потенциал у экскурсии хороший, но реализовать его с нами гиду не получилось. Он всё время отвлекался
Потенциал у экскурсии хороший, но реализовать его с нами гиду не получилось. Он всё время отвлекался
Потенциал у экскурсии хороший, но реализовать его с нами гиду не получилось. Он всё время отвлекался
Потенциал у экскурсии хороший, но реализовать его с нами гиду не получилось. Он всё время отвлекался
Потенциал у экскурсии хороший, но реализовать его с нами гиду не получилось. Он всё время отвлекался
Потенциал у экскурсии хороший, но реализовать его с нами гиду не получилось. Он всё время отвлекался
Гаджи
Гаджи
Ответ организатора:
Здравствуйте уважаемый Юрий, сожалеем что все не понравилось вам. Наш гид любезно отвечает на вопросы и поэтому отвлекается часто, а
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когда не отвечает на вопросы туристы возмущаются поэтому приходится искать золотую серединку. Внутри дворца в залах Топкапы запрещено вести экскурсию поэтому он оставил вас. Спасибо за отзыв

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Елена
Экскурсия очень понравилась. Гид - просто героический. Провести такую замечательную экскурсию для разношерстной группы на такой жаре в течение нескольких часов - просто потрясающая работа. Экскурсия прекрасна для составления первого
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впечатления о городе, дворце. Очень понравилась морская прогулка. На ней очень освежаешься после длинной прогулке по дворцу. Т. к. на Босфоре ветренно и довольно свежо. В общем, однозначно рекомендую экскурсию. И соотношение цена/качество - супер! Большое спасибо.

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К
Хотим поблагодарить организаторов экскурсий, всё чётко по времени забрали из отеля в назначенное время. Перевозят на автобусе на другие локации, водители автобусов аккуратно водят в условиях повышенной активности города и узких улиц. Гиды интересно преподносят информацию, приятно когда людям доставляет удовольствие их работа. Мы остались очень довольны.
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Е
Очень понравилась экскурсия. Нет перегруженности лишней информацией,"легкий" гид, комфортный трансфер. Определенно рекомендую.
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Николай
Отличная обзорная экскурсия по дворцу Султана. Отличная прогулка по проливу на кетере. Отличное соотношение цена/качесво.
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С
Плюсы экскурсии:
+ забрали из отеля (правда приехали на полчаса раньше, чем обещали и удивились, почему мы ещё не готовы)
+ попытались доставить обратно в отель (но не смогли)
+ можно попасть во
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дворец Топкапы, отстояв только очередь для тех кто без очереди + чуть-чуть прокатили на кораблике по Босфору

Минусы экскурсии:
- Техническое оснащение: раздали наушники, которые постоянно не работали, а гид это игнорировал - Бессвязный рассказ гида (разумеется, можно сделать скидку на то, что русский у него не родной, но я часто переставала понимать, что он вообще хочет сказать)
- Однобокое повествование того же гида - султаны молодцы, турки во всём правы, остальные не молодцы и неправы. На вопрос кого-то из участников, за что любят Ататюрка и от кого он всех освободил, ответил что-то невнятное про налоги.
- Дополнительно к предыдущим двум пунктам было ощущение, что у гида нет соответствующих знаний и он сам не в теме, о чём он рассказывает.
- Хотя и зашли во дворец Топкапы, быстро по нему пробежались, ничего толком не посмотрев - Зачем-то пошли в голубую мечеть прямо после молитвы и попали в адскую толпу - Когда гид пытался всех собрать (26 человек), вместо того чтобы чем-нибудь махать и показывать знаки, орал в наушник - После катания на кораблике привезли в магазин сладостей, где была трёхкратная наценка относительно тех же продуктов, например, в районе Галатской башни

Общее впечатление от экскурсии: всё было сделано на отвали. Нам не понравилось, не рекомендую.

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