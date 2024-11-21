Вас ждет внутреннее убранство дворца Топкапы, старинные мечети и прогулка по площади Ипподром, когда-то бывшей центром светской и культурной жизни.
Описание билета
Древний мир Стамбула
Экскурсия «По следам султана в Стамбуле» предлагает уникальное путешествие во времени, погружающее вас в атмосферу величественных дворцов с их богатым и загадочным прошлым. Программа нашей экскурсии насыщенная и многогранная, она раскрывает ключевые события многовековой истории и предоставляет важную информацию о достопримечательностях города, каждая улица которого хранит свои тайны и достойна тщательного изучения.
Маршрут экскурсии
Наш тур охватывает самые значимые исторические места и важнейшие памятники архитектуры:
- Голубая Мечеть
- Собор Святой Софии
- Дворцовый комплекс Топкапы
- Константинопольский ипподром
Эти места не только познакомят вас с историей Турции, но и оставят неизгладимое впечатление. Во время экскурсии вы сможете увидеть легендарные творения византийского и османского зодчества, прогуляться по живописным паркам и роскошным внутренним дворам дворца Топкапы, построенного в 1478 году. Вы также посетите старинную площадь, которая некогда была центром светской и культурной жизни элиты древнего Константинополя.
Каждый день в 08:30 кроме вторника.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|взрослых (11+)
|€100
|дети (3-10)
|€90
|дети (0-2.99)
|€0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы (гарем и селамлик)
- Церковь Святой Ирины
- Голубая мечеть
- Собор Святой Софии (снаружи)
- Площадь Ипподром
- Дворец Ибрагима Паши (снаружи)
- Хамам Хюррем Султан (снаружи)
Что включено
- ✓ Трансферы из/в отель
- ✓ Входные билеты
- ✓ Русскоговорящий гид
- ✓ Страховка
Что не входит в цену
- ✓ Личные расходы
- ✓ Напитки
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Важная информация
- После вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии