Мы приглашаем вас отправиться в настоящее путешествие во времени. Мы переместимся в мир древнего Стамбула, султанских дворцов и легендарных историй. Наш маршрут пройдет по старейшему району города — Султанахмет. Вас ждет внутреннее убранство дворца Топкапы, старинные мечети и прогулка по площади Ипподром, когда-то бывшей центром светской и культурной жизни.

Описание билета

Древний мир Стамбула

Экскурсия «По следам султана в Стамбуле» предлагает уникальное путешествие во времени, погружающее вас в атмосферу величественных дворцов с их богатым и загадочным прошлым. Программа нашей экскурсии насыщенная и многогранная, она раскрывает ключевые события многовековой истории и предоставляет важную информацию о достопримечательностях города, каждая улица которого хранит свои тайны и достойна тщательного изучения.

Маршрут экскурсии

Наш тур охватывает самые значимые исторические места и важнейшие памятники архитектуры:

Голубая Мечеть

Собор Святой Софии

Дворцовый комплекс Топкапы

Константинопольский ипподром

Эти места не только познакомят вас с историей Турции, но и оставят неизгладимое впечатление. Во время экскурсии вы сможете увидеть легендарные творения византийского и османского зодчества, прогуляться по живописным паркам и роскошным внутренним дворам дворца Топкапы, построенного в 1478 году. Вы также посетите старинную площадь, которая некогда была центром светской и культурной жизни элиты древнего Константинополя.