Экскурсия «По следам султана в Стамбуле»

Мы приглашаем вас отправиться в настоящее путешествие во времени. Мы переместимся в мир древнего Стамбула, султанских дворцов и легендарных историй. Наш маршрут пройдет по старейшему району города — Султанахмет.

Вас ждет внутреннее убранство дворца Топкапы, старинные мечети и прогулка по площади Ипподром, когда-то бывшей центром светской и культурной жизни.
Экскурсия «По следам султана в Стамбуле»
Экскурсия «По следам султана в Стамбуле»
Экскурсия «По следам султана в Стамбуле»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание билета

Древний мир Стамбула

Экскурсия «По следам султана в Стамбуле» предлагает уникальное путешествие во времени, погружающее вас в атмосферу величественных дворцов с их богатым и загадочным прошлым. Программа нашей экскурсии насыщенная и многогранная, она раскрывает ключевые события многовековой истории и предоставляет важную информацию о достопримечательностях города, каждая улица которого хранит свои тайны и достойна тщательного изучения.

Маршрут экскурсии

Наш тур охватывает самые значимые исторические места и важнейшие памятники архитектуры:

  • Голубая Мечеть
  • Собор Святой Софии
  • Дворцовый комплекс Топкапы
  • Константинопольский ипподром

Эти места не только познакомят вас с историей Турции, но и оставят неизгладимое впечатление. Во время экскурсии вы сможете увидеть легендарные творения византийского и османского зодчества, прогуляться по живописным паркам и роскошным внутренним дворам дворца Топкапы, построенного в 1478 году. Вы также посетите старинную площадь, которая некогда была центром светской и культурной жизни элиты древнего Константинополя.

Каждый день в 08:30 кроме вторника.

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
взрослых (11+)€100
дети (3-10)€90
дети (0-2.99)€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Топкапы (гарем и селамлик)
  • Церковь Святой Ирины
  • Голубая мечеть
  • Собор Святой Софии (снаружи)
  • Площадь Ипподром
  • Дворец Ибрагима Паши (снаружи)
  • Хамам Хюррем Султан (снаружи)
Что включено
  • ✓ Трансферы из/в отель
  • ✓ Входные билеты
  • ✓ Русскоговорящий гид
  • ✓ Страховка
Что не входит в цену
  • ✓ Личные расходы
  • ✓ Напитки
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день в 08:30 кроме вторника.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • После вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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