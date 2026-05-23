Бывший константинопольский монастырь Пантократора — пример перехода от византийской к османской эпохе. За чаем или кофе поговорим, как появилась столица трёх империй, что значит религия для горожан и что особенного есть в турецких мечетях.
10:00 — район Балат
В прошлом — греческие и еврейские кварталы. Здесь аутентичный Стамбул: много старых ремесленных лавок, а бельё сушится на верёвках прямо над головами прохожих. Погуляем по узким улочкам и лестницам, рассмотрим цветные домики и атмосферные дворики.
11:30 — холм Пьер Лоти
Площадка с панорамой Золотого Рога. Обсудим, почему французский писатель любил это место и чем оно привлекает стамбульцев.
12:45 — квартал Каракёй
Колоритная старая пристань, контрастирующая с современным Стамбулом. Пройдём вдоль берега и стен с граффити. Вы познакомитесь с уличной культурой и арт-пространствами. Поймёте, как меняется город — появляются новые районы, мосты, инфраструктура.
13:15 — ланч
У воды попробуете балык экмек — сэндвич с босфорской рыбой, ставший культовым. Побеседуем о повседневности местных — еде, чайной культуре, традициях.
14:00 — мечеть Чамлыджа
Самая большая мечеть Турции. Здесь — одна из лучших панорамных точек с видом на Европу и Азию. Вы услышите историю святыни и других современных символов страны.
15:15 — Девичья башня
Ещё одна визитная карточка города. Вы узнаете легенды, факты и роль башни на границе континентов.
16:00 — трансфер в отели
Организационные детали
Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes Sprinter или туристическом автобусе
В стоимость включены трансфер из районов Фатих/Бейоглу и обратно, перекус и горячие напитки
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 2009 туристов
Живу в Стамбуле с 2007 года и искренне влюблен в этот город. Наша команда — это объединение профессиональных лицензированных гидов, и мы официально представляем турфирму на Tripster. Мы работаем с душой и знанием дела, чтобы открыть вам настоящий Стамбул.
Отзывы и рейтинг
Ольга
Экскурсия, нам очень понравилась, хотя посетили разные места Стамбула в разных частях города, но все было размеренно, без спешки и суеты. Прогуливались, кушали, просто смотрели и наслаждались видами. Экскурсовод давал кратко информацию, которая потом запомнится. Очень часто экскурсии бывают перегружены рассказами и ничего не запоминается.
Дмитрий
Ответ организатора:
Ольга, здравствуйте! Большое спасибо за ваш отзыв и высокую оценку нашей работы. Нам очень приятно, что экскурсия оставила такие позитивные читать дальшеуменьшить
впечатления, а формат подачи материала от нашего гида был для вас комфортным. Мы обязательно передадим ему ваши теплые слова! Будем рады новым встречам с вами в Стамбуле!
