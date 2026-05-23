Мы начнём в Европе и постепенно переместимся в Азию. Византийский монастырь и крупнейшая турецкая мечеть, разноцветный Балат и творческий Каракёй, старые пристани и новые мосты — вы поймёте, почему Стамбул называют городом контрастов. Услышите живые истории, полюбуетесь бухтой с любимого холма писателя Пьера Лоти и попробуете знаменитый балык экмек.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00-8:30 — трансфер из отелей

9:00 — мечеть Зейрек

Бывший константинопольский монастырь Пантократора — пример перехода от византийской к османской эпохе. За чаем или кофе поговорим, как появилась столица трёх империй, что значит религия для горожан и что особенного есть в турецких мечетях.

10:00 — район Балат

В прошлом — греческие и еврейские кварталы. Здесь аутентичный Стамбул: много старых ремесленных лавок, а бельё сушится на верёвках прямо над головами прохожих. Погуляем по узким улочкам и лестницам, рассмотрим цветные домики и атмосферные дворики.

11:30 — холм Пьер Лоти

Площадка с панорамой Золотого Рога. Обсудим, почему французский писатель любил это место и чем оно привлекает стамбульцев.

12:45 — квартал Каракёй

Колоритная старая пристань, контрастирующая с современным Стамбулом. Пройдём вдоль берега и стен с граффити. Вы познакомитесь с уличной культурой и арт-пространствами. Поймёте, как меняется город — появляются новые районы, мосты, инфраструктура.

13:15 — ланч

У воды попробуете балык экмек — сэндвич с босфорской рыбой, ставший культовым. Побеседуем о повседневности местных — еде, чайной культуре, традициях.

14:00 — мечеть Чамлыджа

Самая большая мечеть Турции. Здесь — одна из лучших панорамных точек с видом на Европу и Азию. Вы услышите историю святыни и других современных символов страны.

15:15 — Девичья башня

Ещё одна визитная карточка города. Вы узнаете легенды, факты и роль башни на границе континентов.

16:00 — трансфер в отели

Организационные детали