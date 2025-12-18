Мои заказы

Старый город Стамбула на пешеходной экскурсии

Познакомиться с историей, зайти в мечети и поторговаться на рынке
Приглашаем на насыщенную экскурсию по центру Стамбула.

Легендарные мечети, древние монументы и шум восточных базаров — наша экскурсия станет идеальным знакомством с наследием Константинополя и Османской империи.
Описание экскурсии

Знаменитые мечети

  • Мечеть Беязыт — одна из старейших и самых крупных действующих мечетей Стамбула.
  • Мечеть Нуруосмание — изысканный пример османского барокко.
  • Голубая мечеть (Султанахмет) — пленяет изяществом при грандиозных размерах.
  • Собор-мечеть Святая София (осмотр снаружи) — бывший главный христианский храм Византии, который стал мечетью при султане Мехмеде II.

Античное и византийское наследие

  • Колонна Константина — римская триумфальная колонна 4 века, один из древнейших памятников столицы.
  • Ипподром Константинополя — одна из центральных площадей, где когда-то проходили гладиаторские бои, празднества и церемонии.
  • Египетский обелиск из Луксора.
  • Змеиная колонна — символ победы греков над персами.

Рынки, дворцы и хамам

  • Дворец Топкапы — бывшая резиденция султанов Османской империи и центр управления огромным государством. Побываем на территории первого двора.
  • Первый университет Стамбула — старейшее и одно из лучших учебных заведений Турции.
  • Крытые рынки Саафлар и Гранд-базар — легендарные торговые кварталы, где сохраняется аутентичная восточная атмосфера.
  • Бани Хюррем Султан (осмотр снаружи) — вы увидите хаммам 16 века, который был построен для супруги султана Сулеймана Великолепного.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на микроавтобусе от вашего отеля до точки начала экскурсии, а также после её окончания от дворца Топкапы — до вашего отеля или первого университета Стамбула.
  • После окончания программы вы можете самостоятельно осмотреть дворец Топкапы, билет стоит €60 за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник, среду и субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля либо у первого университета Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тургут
Тургут — Организатор в Стамбуле
Мы — агентство, которое стремится подарить незабываемые впечатления своим гостям. На наших экскурсиях вы увидите исторические, культурные и природные красоты Турции. Наш главный принцип — удовлетворение потребностей и желаний наших гостей, это становится возможным благодаря опытным экскурсоводам, современным транспортным средствам и тщательно спланированным маршрутам. Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие с нами!

Входит в следующие категории Стамбула

