Приглашаем на насыщенную экскурсию по центру Стамбула.
Легендарные мечети, древние монументы и шум восточных базаров — наша экскурсия станет идеальным знакомством с наследием Константинополя и Османской империи.
Описание экскурсии
Знаменитые мечети
- Мечеть Беязыт — одна из старейших и самых крупных действующих мечетей Стамбула.
- Мечеть Нуруосмание — изысканный пример османского барокко.
- Голубая мечеть (Султанахмет) — пленяет изяществом при грандиозных размерах.
- Собор-мечеть Святая София (осмотр снаружи) — бывший главный христианский храм Византии, который стал мечетью при султане Мехмеде II.
Античное и византийское наследие
- Колонна Константина — римская триумфальная колонна 4 века, один из древнейших памятников столицы.
- Ипподром Константинополя — одна из центральных площадей, где когда-то проходили гладиаторские бои, празднества и церемонии.
- Египетский обелиск из Луксора.
- Змеиная колонна — символ победы греков над персами.
Рынки, дворцы и хамам
- Дворец Топкапы — бывшая резиденция султанов Османской империи и центр управления огромным государством. Побываем на территории первого двора.
- Первый университет Стамбула — старейшее и одно из лучших учебных заведений Турции.
- Крытые рынки Саафлар и Гранд-базар — легендарные торговые кварталы, где сохраняется аутентичная восточная атмосфера.
- Бани Хюррем Султан (осмотр снаружи) — вы увидите хаммам 16 века, который был построен для супруги султана Сулеймана Великолепного.
- И многое другое.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на микроавтобусе от вашего отеля до точки начала экскурсии, а также после её окончания от дворца Топкапы — до вашего отеля или первого университета Стамбула.
- После окончания программы вы можете самостоятельно осмотреть дворец Топкапы, билет стоит €60 за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, среду и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля либо у первого университета Стамбула
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тургут — Организатор в Стамбуле
Мы — агентство, которое стремится подарить незабываемые впечатления своим гостям. На наших экскурсиях вы увидите исторические, культурные и природные красоты Турции. Наш главный принцип — удовлетворение потребностей и желаний наших гостей, это становится возможным благодаря опытным экскурсоводам, современным транспортным средствам и тщательно спланированным маршрутам. Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие с нами!
