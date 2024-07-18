Готовы отправиться в захватывающую поездку и стать героем собственного приключения? Добро пожаловать на Хейбелиаду — один из Принцевых островов. Вы будете отгадывать загадки, погрузитесь в историю этого места, исследуете его тайные уголки. И раскроете истину о прошлом острова!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Встретимся на набережной, я передам вам коробочку с игрой — и приключение начнётся! Внутри ждут конверты с заданиями — вам предстоит разгадать десять ребусов и загадок. Во время прогулки по острову вы узнаете об истории этого места, познакомитесь с культурой и местными традициями.

Полный маршрут я сохраню в секрете, но немного приоткрою завесу тайны. Вы увидите:

несколько церквей

особняк египетского принца

Халкинскую богословскую семинарию

музей второго президента Турции

и многое другое!

Как только отгадаете последнюю загадку, увидимся в кафе: выпьем чай и обсудим ваши впечатления.

Кому подойдёт квест

Абсолютно всем — одиночным путешественникам, парам, компаниям друзей и семьям с детьми. Всем, кто хочет провести время весело и интересно: поиграть и открыть новое об истории острова.

Организационные детали