Готовы отправиться в захватывающую поездку и стать героем собственного приключения? Добро пожаловать на Хейбелиаду — один из Принцевых островов. Вы будете отгадывать загадки, погрузитесь в историю этого места, исследуете его тайные уголки. И раскроете истину о прошлом острова!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Встретимся на набережной, я передам вам коробочку с игрой — и приключение начнётся! Внутри ждут конверты с заданиями — вам предстоит разгадать десять ребусов и загадок. Во время прогулки по острову вы узнаете об истории этого места, познакомитесь с культурой и местными традициями.
Полный маршрут я сохраню в секрете, но немного приоткрою завесу тайны. Вы увидите:
- несколько церквей
- особняк египетского принца
- Халкинскую богословскую семинарию
- музей второго президента Турции
- и многое другое!
Как только отгадаете последнюю загадку, увидимся в кафе: выпьем чай и обсудим ваши впечатления.
Кому подойдёт квест
Абсолютно всем — одиночным путешественникам, парам, компаниям друзей и семьям с детьми. Всем, кто хочет провести время весело и интересно: поиграть и открыть новое об истории острова.
Организационные детали
- Из Стамбула до острова вы добираетесь самостоятельно на пароме (время в пути — примерно 1,5 часа)
- Квест проходит без гида, но я встречу вас при прибытии на остров — и после завершения игры. А ещё у вас будет конверт с подсказками
- На маршруте есть небольшой подъем на гору по асфальтированной дороге (примерно 10–15 мин.)
- В конце квеста выдаётся сертификат о прохождении
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На о. Хейбелиада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Стамбуле
Привет, меня зовут София! И я жительница острова Хейбелиада. А также опытный фотограф. Покажу вам самые живописные и скрытые от нахоженных троп уголки острова, расскажу его историю, а по пути сделаю профессиональные снимки с вашими лучшими ракурсами.Задать вопрос
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