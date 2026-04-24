Мои заказы

По следам «Великолепного века»

Пешая экскурсия по Стамбулу с посещением мечети Сулеймание, дворца Топкапы, хамама Хюррем Султан, дворца Ибрагима-паши и мечети Шехзаде Мехмеда, с рассказом об истории правителей эпохи «Великолепного века». Пройдите тропами любимых героев и окунитесь в захватывающую атмосферу дворцовых страстей!
Описание экскурсии

Маршрут по знаковым местам эпохи Великолепного века Экскурсия познакомит вас с ключевыми местами, связанными с султаном Сулейманом Великолепным и Хюррем Султан. Вы посетите мечеть Сулеймание, узнаете, почему её называют «второй Святой Софией» и как архитектурные решения отражают амбиции империи. Увидите усыпальницы Сулеймана и Хюррем, смотровую площадку с видом на Босфор и Золотой Рог, а также дворец Топкапы — резиденцию султанов, где располагался знаменитый гарем и хранились священные реликвии. Маршрут также включает хамам Хюррем Султан, дворец Ибрагима-паши и мечеть Шехзаде Мехмеда — памятник, построенный в честь наследника Сулеймана. Это пешая прогулка по историческим улицам Стамбула, во время которой вы увидите памятники архитектуры XVI века и узнаете, как события той эпохи определили будущее Османской империи. Важная информация:
По запросу

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Сулеймание
  • Усыпальница Хюррем и Сулеймана
  • Смотровая на Босфор и Золотой рог
  • Топкапы дворец
  • Хаммам Хюррем Султан
  • Дворец Ибрагима-паши
  • Мечеть Шехзаде
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входной билет во дворец Топкапы - 2400 лир с человека
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точное место встречи будет согласовано с гидом после бронирования
Завершение: Мечеть Сулеймание
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для детей до 10 лет экскурсия может быть утомительной из-за длительных пеших переходов
  • Входные билеты в дворец Топкапы оплачиваются отдельно
  • По вторникам дворец Топкапы не работает
  • Маршрут пешеходный - рекомендуется надеть удобную обувь
  • Для посещения мечетей необходимо взять с собой платок, чтобы покрыть голову и плечи, а также носки, так как перед входом в мечети снимают обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «По следам «Великолепного века»»

Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
2 часа
302 отзыва
Аудиогид
Лучший выбор
Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
Откройте для себя Босфор с аудиогидом: дворцы, мосты и крепости в увлекательной морской прогулке. Насладитесь уникальными видами Стамбула
Начало: В нашем офисе Eminönü, Fatih
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€10 за человека
Дворец Топкапы + посещение гарема: период правления Валиде-султанов
3 часа
44 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Дворец Топкапы + посещение гарема: период правления Валиде-султанов
Обсудить личную жизнь османских повелителей и проследить путь восхождения наложниц
Начало: Возле дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 13:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€39 за человека
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
На машине
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 4 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
Пешая
4 часа
190 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века
Начало: Ворота возле св. Софии в Топкапы
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
15%
Скидка на заказ
300выгода €45
€255 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.