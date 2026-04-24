Пешая экскурсия по Стамбулу с посещением мечети Сулеймание, дворца Топкапы, хамама Хюррем Султан, дворца Ибрагима-паши и мечети Шехзаде Мехмеда, с рассказом об истории правителей эпохи «Великолепного века». Пройдите тропами любимых героев и окунитесь в захватывающую атмосферу дворцовых страстей!
Описание экскурсииМаршрут по знаковым местам эпохи Великолепного века Экскурсия познакомит вас с ключевыми местами, связанными с султаном Сулейманом Великолепным и Хюррем Султан. Вы посетите мечеть Сулеймание, узнаете, почему её называют «второй Святой Софией» и как архитектурные решения отражают амбиции империи. Увидите усыпальницы Сулеймана и Хюррем, смотровую площадку с видом на Босфор и Золотой Рог, а также дворец Топкапы — резиденцию султанов, где располагался знаменитый гарем и хранились священные реликвии. Маршрут также включает хамам Хюррем Султан, дворец Ибрагима-паши и мечеть Шехзаде Мехмеда — памятник, построенный в честь наследника Сулеймана. Это пешая прогулка по историческим улицам Стамбула, во время которой вы увидите памятники архитектуры XVI века и узнаете, как события той эпохи определили будущее Османской империи. Важная информация:
- Для детей до 10 лет экскурсия может быть утомительной из-за длительных пеших переходов.
- Входные билеты в дворец Топкапы оплачиваются отдельно.
- По вторникам дворец Топкапы не работает.
- Маршрут пешеходный — рекомендуется надеть удобную обувь.
- Для посещения мечетей необходимо взять с собой платок, чтобы покрыть голову и плечи, а также носки, так как перед входом в мечети снимают обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Сулеймание
- Усыпальница Хюррем и Сулеймана
- Смотровая на Босфор и Золотой рог
- Топкапы дворец
- Хаммам Хюррем Султан
- Дворец Ибрагима-паши
- Мечеть Шехзаде
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет во дворец Топкапы - 2400 лир с человека
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точное место встречи будет согласовано с гидом после бронирования
Завершение: Мечеть Сулеймание
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для детей до 10 лет экскурсия может быть утомительной из-за длительных пеших переходов
- Входные билеты в дворец Топкапы оплачиваются отдельно
- По вторникам дворец Топкапы не работает
- Маршрут пешеходный - рекомендуется надеть удобную обувь
- Для посещения мечетей необходимо взять с собой платок, чтобы покрыть голову и плечи, а также носки, так как перед входом в мечети снимают обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «По следам «Великолепного века»»
Аудиогид
Лучший выборМорская прогулка по Босфору с аудиогидом
Откройте для себя Босфор с аудиогидом: дворцы, мосты и крепости в увлекательной морской прогулке. Насладитесь уникальными видами Стамбула
Начало: В нашем офисе Eminönü, Fatih
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€10 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборДворец Топкапы + посещение гарема: период правления Валиде-султанов
Обсудить личную жизнь османских повелителей и проследить путь восхождения наложниц
Начало: Возле дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 13:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€39 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века
Начало: Ворота возле св. Софии в Топкапы
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
15%
Скидка на заказ
€255 за экскурсию
300выгода €45
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.