Другая сторона Турции Немногие знают что Турция славится не только вкуснейшей кухней и шикарными курортами, но еще и потрясающей красоты полями с цветущей лавандой. Чтобы добраться до них, нужно отправиться в путешествие в город Текирдаг. С первых минут вас удивят масштабы лавандового моря! Самолет-ресторан, клубника и лавандовые поля Утром комфортный трансфер заберёт вас из отеля, и через два часа вы будете в Текирдаге. Традиционное турецкое утро начинается с настоящего турецкого завтрака со множеством тарелочек. Мы приглашаем вас на завтрак в ресторан-самолет! Да-да, настоящий самолет под названием «Котлетные авиалинии», где Вас будет ожидать вкусный завтрак. Наш уникальный самолет-ресторан радует атмосферой полета, и кабинка пилота с сотнями кнопочек и рычажков открыта взглядам. После трапезы можно вдоволь нагуляться по территории возле самолета. Здесь расположились беседки с гамаками, качели и мини-зоопарк для детей.

После завтрака мы отправимся на клубничную ферму чтобы попробовать душистую ягоду, сорвав ее с куста, а так же мы угостим вас свежим фрешем из клубники. Вы можете собрать для себя корзину и увезти клубнику с собой. Затем мы отправимся на лавандовое поле, у вас будет 1 час чтобы сделать потрясающие фотографии и запечатлеть лавандовое море Идеальный отдых для всей семьи!

Также вы сможете приобрести продукцию с лавандой: масло, напитки, парфюм.