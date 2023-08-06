Из Стамбула в Текирдаг: трансфер на лавандовые поля и посещение клубничной фермы
Турция — многогранная страна.
Шумные районы, восточные рынки, удивительная архитектура, залив Босфор — первое, что приходит в голову при мыслях об этом крае. Но немногие знают о лавандовых полях, которые можно найти в небольшом городе Текирдаг.
Туда мы с вами и отправимся, чтобы вдохнуть чудесный аромат, пропитавший воздух, и прогуляться по живописной округе.
Также у вас будет возможность посетить клубничную ферму и попробовать настоящий турецкий завтрак во время полета на самолете-ресторане.
Шумные районы, восточные рынки, удивительная архитектура, залив Босфор — первое, что приходит в голову при мыслях об этом крае. Но немногие знают о лавандовых полях, которые можно найти в небольшом городе Текирдаг.
Туда мы с вами и отправимся, чтобы вдохнуть чудесный аромат, пропитавший воздух, и прогуляться по живописной округе.
Также у вас будет возможность посетить клубничную ферму и попробовать настоящий турецкий завтрак во время полета на самолете-ресторане.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Текирдаг
- Лавандовые поля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Другая сторона Турции Немногие знают что Турция славится не только вкуснейшей кухней и шикарными курортами, но еще и потрясающей красоты полями с цветущей лавандой. Чтобы добраться до них, нужно отправиться в путешествие в город Текирдаг. С первых минут вас удивят масштабы лавандового моря! Самолет-ресторан, клубника и лавандовые поля Утром комфортный трансфер заберёт вас из отеля, и через два часа вы будете в Текирдаге. Традиционное турецкое утро начинается с настоящего турецкого завтрака со множеством тарелочек. Мы приглашаем вас на завтрак в ресторан-самолет! Да-да, настоящий самолет под названием «Котлетные авиалинии», где Вас будет ожидать вкусный завтрак. Наш уникальный самолет-ресторан радует атмосферой полета, и кабинка пилота с сотнями кнопочек и рычажков открыта взглядам. После трапезы можно вдоволь нагуляться по территории возле самолета. Здесь расположились беседки с гамаками, качели и мини-зоопарк для детей.
После завтрака мы отправимся на клубничную ферму чтобы попробовать душистую ягоду, сорвав ее с куста, а так же мы угостим вас свежим фрешем из клубники. Вы можете собрать для себя корзину и увезти клубнику с собой. Затем мы отправимся на лавандовое поле, у вас будет 1 час чтобы сделать потрясающие фотографии и запечатлеть лавандовое море Идеальный отдых для всей семьи!
Также вы сможете приобрести продукцию с лавандой: масло, напитки, парфюм.
Вторник и пятница в 8.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Сопровождающий гид
- Завтрак
- Вход на лавандовые поля
- Что не входит
- Личные расходы
- Сбор клубники по желанию за дополнительную оплату (80тл за 1 кг)
- Услуги профессионального фотографа (условия обговариваются заранее)
- Место начала и завершения?
- В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник и пятница в 8.30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Трансфер из отеля и обратно:только районы Султанахмет
- Сиркеджи
- Чемберлиташ
- Беязит
- Каракей
- Лалели
- Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов
- Мы просим подъехать в район Султанахмет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 42 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
6 авг 2023
Спасибо за возможность побывать на клубничной ферме и собрать ее своими руками, лаванда это одтельное удовольствие. Все очень понравилось.
С
София
3 авг 2023
Благодарим за лавандовый тур, лаванда как медитация, запах сумасшедший, всем советую поехать туда.
К
Кристина
31 июля 2023
Были на лавандовых полях с Салли тур, ехать чуть больше часа, но очень комфортный чистый трансфер, с кондиционером и вайфаем, по пути всем прелагают чай или кофе, прохладную воду, поля это не реальная красота, запах очень приятный, и еще есть возможность купить всякие штучки с лавандой за копейки.
Е
Ева
27 июля 2023
Спасибо Салли тур за прекрасный тур на лаванду, ехать не очень далеко, по пути мы заезжали в ресторан- самолет, завтрак там шикарный, а еще с шикарным видом, лавандовые поля нас впечатлили, всем рекомендуем.
А
Александра
24 июля 2023
Спасибо Салли тур за поездку на лавандовые поля и клубничную ферму, моему сыну 7 лет было интересно собирать клунику самому, и вообще посмотреть как она растет, а клубничный шейк просто сделал этот день ему, он в восторге, самое главное для меня. А мне понравились поля лавандовые, как отдельный вид медиции. Всем советую.
Н
Настя
20 июля 2023
Спасибо за поездку на лавандовые поля, в полях есть специальные макеты для того что бы сделать красивые фотосессии, мы брали с собой зеркальный фотоаппарат, и сделали сами себе мини фотосесии
А
Алина
16 июля 2023
Покупали онлайн тур на лавандовые поля, боялась что детям будет скучно, но на территории есть детская площадка, поэтому пока я с сестрой делала красивые фотографии моя дочь игралась с другими детьми, все остались довольны.
Т
Татьяна
13 июля 2023
Всем советую лавандовые поля совместно с клубничной фермой, собирать душистую клубнику одно удовольствие, особенно детям инстересно, так же нас угощали клубничным шейком. Потом мы пошли на лавандовые поля и наснимали 10000 фотографий, советую к посещению!
В
Виктория
7 июля 2023
Спасибо Салли тур за проведенный день на лавандовых полях, нам все понравилось, особенно завтрак в ресторане-самолете, очень много всего было и очень вкусно.
Е
Екатерина
5 июля 2023
Покупала в подарок сестре тур на лавадовое поле с фотографом, сестра осталась довольна, клубничный коктель вообще впервые попробовала.
М
Михаил
2 июля 2023
Спасибо большое за лавандовый тур, отдохнули душой от шумной суеты, наслодились запахом, и вкусно позавтракали.
А
Анна
28 июня 2023
Ехала на лавандовые поля что бы сделать фотосессию, очень мало людей и много разных макетов для фотографий, фотограф девушка была хорошим профессионалом, за полчаса наснимала контента на полгода) кто блогер тот меня поймет. Вобщес всем рекомендую.
А
Алексей
25 июня 2023
Спасибо за крутую возможность побывать в других окрестностях Турции, очень ценно, были в Стамбуле в июне, и застали время цветения лаванды, остались под впечатлением.
В
Виктория
25 июня 2023
Ехала на этот тур ради клубничной фермы, как правило клубнику в магазинах пичкают всякой химией, а эту клубнику мы собираем прям с грядки, она душистая и очень вкусная. Рекомендую.
И
Инна
20 июня 2023
Спасибо за еще один отличный день, покупала лавандовый тур что б время провести с дочерью, ей очень понравилось, и мне тоже. Лаванда оказывается цветет только несколько месяцев, мы были в июне, так что успейте сьездить.
Ещё 27 отзывов
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