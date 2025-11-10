Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Один из самых запоминающихся способов насладиться красотой Стамбула — прокатиться по Босфору на яхте.



Перед вашими глазами будут проплывать османские дворцы, в волнах будут отражаться минареты, а над головой будут появляться мосты, которые соединяют Европу и Азию. Это прекрасная возможность полюбоваться городом с воды, ощутить его масштаб и красоту.