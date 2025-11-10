Один из самых запоминающихся способов насладиться красотой Стамбула — прокатиться по Босфору на яхте.
Перед вашими глазами будут проплывать османские дворцы, в волнах будут отражаться минареты, а над головой будут появляться мосты, которые соединяют Европу и Азию. Это прекрасная возможность полюбоваться городом с воды, ощутить его масштаб и красоту.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание водной прогулки
По пути вы полюбуетесь: проливом Босфор — мостом Халич — заливом Золотой Рог — дворцом Топкапы — собором Святой Софии — Девичьей башней — Галатским мостом — мечетью султана Сулеймана — дворцом Долмабахче — Босфорским мостом — районом Ортакей — крепостью Румели — виллами, где снимают турецкие сериалы, — военным лицеем — дворцом Бейлербейи — районами Ускюдар и Кузгунджук — панорамой Мраморного моря.
Организационные детали
- Яхта рассчитана на 10–12 человек
- Любые напитки и закуски вы можете принести с собой — помощник капитана поможет с сервировкой. Посуда и пледы на борту будут в вашем распоряжении
- Вас будет сопровождать гид, который расскажет о достопримечательностях, мимо которых вы будете проплывать
- За штурвалом будет капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 309 туристов
Здравствуйте! Я люблю Турцию и хочу показать вам её своими глазами! Работаю с командой профессиональных гидов, местных жителей, влюблённых в свою родину. До встречи!
Входит в следующие категории Стамбула
