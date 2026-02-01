-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул изнутри
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Завтра в 14:00
7 фев в 10:00
€198
€220 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 9 чел.
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
Красочные дома, радужные ступеньки и антикварные лавки ждут вас в Балате! Сделайте атмосферные снимки и насладитесь духом неклассического Стамбула
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: ежедневно в 09:00
7 фев в 09:00
10 фев в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 16:00
9 фев в 08:00
€125 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Церковь Марии Монгольской»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в феврале 2026
Сейчас в Стамбуле в категории "Церковь Марии Монгольской" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 198 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 376 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2026 год по теме «Церковь Марии Монгольской», 376 ⭐ отзывов, цены от €52. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель