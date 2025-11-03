Откройте для себя магию Стамбула — города на двух континентах.
За один день вы посетите величественный дворец Бейлербей и мечеть Чамлыджа на азиатской стороне, увидите панорамы с холма Pierre Loti и откроете атмосферу исторического Эйюпсултана на европейской стороне. А на закате отправитесь в волшебный круиз по Босфору.
За один день вы посетите величественный дворец Бейлербей и мечеть Чамлыджа на азиатской стороне, увидите панорамы с холма Pierre Loti и откроете атмосферу исторического Эйюпсултана на европейской стороне. А на закате отправитесь в волшебный круиз по Босфору.
Описание водной прогулкиОткройте для себя уникальный город Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Стамбулу — городу, раскинувшемуся на двух континентах. За один день вы познакомитесь с величественными достопримечательностями азиатской и европейской частей города, насладитесь потрясающими панорамами и завершите день волшебным круизом по Босфору на закате. Тур начинается с комфортного трансфера из вашего отеля в центре Стамбула. Вас ждёт поездка на современном автобусе с кондиционером к первым точкам маршрута. Вас ожидает:
- Холм Чамлыджа — самая высокая точка азиатского Стамбула, откуда открываются захватывающие виды на Босфор и панораму города.
- Мечеть Чамлыджа — крупнейшая мечеть Турции с впечатляющей современной архитектурой.
- Дворец Бейлербей — великолепный летний дворец османской эпохи. По понедельникам дворец закрыт, в этом случае вы посетите башню Чамлыджа.
- Символический переход между Азией и Европой через знаменитый Босфорский мост.
- Район Эйюп — аутентичный район с традиционным турецким обедом, включающим десерт и безалкогольный напиток.
- Мечеть Эйюп Султан — одно из самых значимых исламских мест города с богатой историей.
- Кафе Pierre Loti — историческое место с потрясающим видом на Золотой Рог, названное в честь знаменитого французского писателя.
- Канатная дорога Эйюп — живописный спуск к берегу Золотого Рога с возможностью прогулки по набережной.
- Районы Балат и Фанар — колоритные кварталы с яркими домами, православными церквями и особой атмосферой старины(Фенер и Балат — только в летний сезон).
- Двухчасовой круиз по Босфору на закате станет великолепным финалом дня. Важная информация: В стоимость включено: трансфер, обед, входные билеты, канатная дорога, водная прогулка • Тайминг может меняться в зависимости от дорожной ситуации.
- Дворец Бейлербейи закрыт по понедельникам. Вместо него мы посетим Башню Чамлыджа.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм Чамлыджа
- Мечеть Чамлыджа
- Дворец Бейлербей
- Босфорский мост
- Район Эйюп
- Мечеть Эйюп Султан
- Кафе Pierre Loti - историческая смотровая площадка
- Канатная дорога Эйюп
- Районы Балат и Фанар
- Босфор
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Обед
- Входные билеты
- Канатная дорога
- Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 34116 Фатих / Стамбул Мы заберём вас из отелей, расположенных в центре Стамбула
Завершение: 34116 Фатих / Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- В стоимость включено: трансфер, обед, входные билеты, канатная дорога, водная прогулка
- Тайминг может меняться в зависимости от дорожной ситуации
- Дворец Бейлербейи закрыт по понедельникам. Вместо него мы посетим Башню Чамлыджа
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
3 ноя 2025
Очень интересная экскурсия, включающая основные достопримечательности азиатской части Стамбула, а также те достопримечательности европейской части Стамбула, которые не охватывает основная экскурсия по исторической части города. По ходу экскурсии посещали много
L
Larisa
30 окт 2025
Побывав на этой экскурсии, вы увидите важные достопримечательности Стамбула. День был очень насыщенный. Отдельное спасибо организаторам и гиду (Севинч).
С
Сергеева
28 окт 2025
З
Зухра
23 окт 2025
Четкая организация, очень хороший экскурсовод Севинч. Немного испортило общее впечатление неразбериха на пароме. Лучше было бы забронировать какое то количество мест для удобства.
G
Galina
17 окт 2025
А
Альфия
15 окт 2025
Наша экскурсия "Магия Стамбула: путешествие между континентами" удалось несмотря на непогоду. Мы были 11 октября, сопровождала нас очаровательная девушка Лейла. Экскурсия организована четко, всё по времени- забрали из отеля ровно
Д
Даниил
11 окт 2025
Отличные экскурсия, гид и организатор! Нам всё понравилось!
Каждая остановка была интересная, обед действительно плотный и вкусный, трансфер от отеля был вовремя и удобным
Каждая остановка была интересная, обед действительно плотный и вкусный, трансфер от отеля был вовремя и удобным
И
Ирина
8 окт 2025
Все четко и грамотно! Отличная экскурсия, прекрасная экскурсовод Севич (надеюсь правильно), насыщенная программа. Отличный обед. Рекомендую!
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
14%
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
27 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
€124
€145 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ренессанс Стамбула и Босфор
Удивительный Стамбул откроется с новой стороны: дворец Долмабахче, паромная прогулка по Босфору и колоритный Кадыкёй ждут вас в этом туре
Начало: У дворца Долмабахче
Сегодня в 10:00
18 ноя в 10:00
€225 за всё до 10 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Откройте для себя уникальный Стамбул: фотопрогулка по Босфору, Девичьей башне и дворцу Бейлербейи. Узнайте о жизни в городе контрастов
Начало: На пристани
Сегодня в 10:00
19 ноя в 11:00
€200
€250 за всё до 3 чел.