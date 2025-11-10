Роскошный вечер в сердце Стамбула: круиз по Босфору с ужином

Роскошный вечер на современной яхте среди огней ночного Стамбула.
Полноценный ужин, бокалы турецкого вина и фантастические виды на Долмабахче, Ортакёй и Девичью башню. Идеально для пар, друзей и тех, кто хочет провести незабываемый вечер на воде.
Описание круизаО круизе Проведите незабываемый вечер на современной, стильной яхте, наслаждаясь огнями ночного Стамбула. Это не обычная прогулка — это премиальный круиз с комфортом, тёплой атмосферой и вниманием к каждой детали. Вас ждут великолепные панорамы Босфора, мягкая музыка и идеальные условия для отдыха и красивых фотографий. Что делает этот круиз особенным Во время путешествия вы увидите в огнях дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, мост через Босфор и легендарную Девичью башню. На борту подают полноценный ужин в формате ресторана — блюда турецкой кухни, а также возможен алкогольный пакет (2 бокала местного вина или ракы). Романтическую атмосферу дополняет фоновая музыка, а дружелюбный экипаж создаёт ощущение индивидуального подхода. Для кого подойдёт Этот вечер идеально подходит для пар, друзей и тех, кто хочет провести время красиво и по-особенному. Круиз сочетает в себе релакс, фотографические виды и ощущение праздника — прекрасный вариант, чтобы завершить день или отметить важное событие. Важная информация:
- Что взять с собой: лёгкую куртку или накидку — вечером на воде может быть прохладно.
- Место отправления: точный причал (Кабаташ или Каракёй) будет указан в подтверждении бронирования.
- Время сбора: уточняется после оформления брони. Пожалуйста, приходите за 15–20 минут до отправления.
- Ужин включён: подаются блюда турецкой кухни и безалкогольные напитки.
- Алкогольный пакет: включает 2 бокала местного алкоголя (вино или ракы).
- Тур может быть перенесён или отменён при неблагоприятной погоде.
- Подходит для взрослых и детей старше 6 лет.
Ежедневно: сбор гостей начинается в 19:00, открытие дверей — в 20:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Долмабахче
- Галатская башня
- Мечеть Ортакёй
- Босфорский мост
- Девичья башня
- Берега Европы и Азии
- Старинные особняки и летние резиденции на берегах Босфора
- Мечеть Чыраган и отель Çırağan Palace Kempinski
- Форт Румели Хисары и Анадолу Хисары
- Уникальный панорамный вид на ночной Стамбул
Что включено
- Вечерний круиз на роскошной яхте (2, 5-3 часа)
- Полноценный ужин: закуски (мезе), основное блюдо, салат, десерт
- Безалкогольные напитки (вода, сок, безалкогольные коктейли)
- Фоновая музыка и уютная атмосфера на борту
- Вежливый и профессиональный экипаж
Что не входит в цену
- Дополнительные алкогольные напитки
- Профессиональная фотосъёмка
- Трансфер из отеля
Место начала и завершения?
Ömer Avni, Meclis-i Mebusan Cd., 34427 Beyoğlu/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: сбор гостей начинается в 19:00, открытие дверей — в 20:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
10 ноя 2025
Здравствуйте, решила оставить отзыв свой. Экскурсию выбрала по рекомендации.
Моя оценка 3* - одна звезда за само судно, понравился интерьер, свежий ремонт, белые скатерти.
Вторая звезда за программу, молодцы стараются, но действительно
R
Renat
3 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично! Корабль был большой, свежий и красивый. К моменту когда нас позвали за стол, закуски уже были поданы. На основное блюдо предложили рыбу, мясо или курицу. Сибас был очень вкусный. Также было представление, и в конце дискотека. Очень весело и интересно. Своих денег стоит 100%. Если идти на причал, то цена будет дороже чем тут
O
Olga
19 окт 2025
Прекрасная прогулка по ночному Босфору.
А
Анастасия
25 сен 2025
Какой же невероятный восторг я получила от круиза по Босфору! Это одно из самых красивых мест в прекрасном Стамбуле 😍 Впервые путешествовала одна и решила заказать на сайте Sputnik (тоже
Входит в следующие категории Стамбула
