Роскошный вечер в сердце Стамбула: круиз по Босфору с ужином

кстати впервые) данную экскурсию и ни капли не пожалела! Бронирование очень легкое и удобное, подтверждение пришло почти сразу! Билет пришел на электронную почту, что очень удобно. Так же в письме было подробно указано, как добраться до места. Особую благодарность хочу выразить гиду у которого я оформила тур. Я сильно волновалась, что путешествую совсем одна, но я сразу расслабилась и почувствовала себя в безопасности благодаря высокому профессионализму своего гида.

Попав на корабль я испытала просто нереальный восторг! Меня проводили до моего столика у самой сцены 🤩 Пока все остальные гости рассаживались по своим местам на фоне играла девушка на скрипке 🥹 Сразу были предложены закуски и напитки. А когда корабль отчалил от причала, началось какое-то невероятное шоу! Живая музыка, живое исполнение талантливой певицы на разных языках! Даже на русском языке) Я была в приятном восторге!

Так же были разные танцевальные номера, шоу с артистами, играл саксофон, я даже потанцевала) Персонал очень внимательный, увидев что я одна пригласили на верхнюю палубу и показали какой открывается шикарный вид на Босфор и знаменитый мост 😍 Я по-настоящему окунулась в турецкую сказку! Однозначно рекомендую круиз по Босфору у данного гида! Спасибо за ваш высокий профессионализм ❤️