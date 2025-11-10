Мои заказы

Роскошный вечер в сердце Стамбула: круиз по Босфору с ужином

Роскошный вечер на современной яхте среди огней ночного Стамбула.

Полноценный ужин, бокалы турецкого вина и фантастические виды на Долмабахче, Ортакёй и Девичью башню. Идеально для пар, друзей и тех, кто хочет провести незабываемый вечер на воде.
4.5
4 отзыва
Описание круиза

О круизе Проведите незабываемый вечер на современной, стильной яхте, наслаждаясь огнями ночного Стамбула. Это не обычная прогулка — это премиальный круиз с комфортом, тёплой атмосферой и вниманием к каждой детали. Вас ждут великолепные панорамы Босфора, мягкая музыка и идеальные условия для отдыха и красивых фотографий. Что делает этот круиз особенным Во время путешествия вы увидите в огнях дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, мост через Босфор и легендарную Девичью башню. На борту подают полноценный ужин в формате ресторана — блюда турецкой кухни, а также возможен алкогольный пакет (2 бокала местного вина или ракы). Романтическую атмосферу дополняет фоновая музыка, а дружелюбный экипаж создаёт ощущение индивидуального подхода. Для кого подойдёт Этот вечер идеально подходит для пар, друзей и тех, кто хочет провести время красиво и по-особенному. Круиз сочетает в себе релакс, фотографические виды и ощущение праздника — прекрасный вариант, чтобы завершить день или отметить важное событие. Важная информация:
  • Что взять с собой: лёгкую куртку или накидку — вечером на воде может быть прохладно.
  • Место отправления: точный причал (Кабаташ или Каракёй) будет указан в подтверждении бронирования.
  • Время сбора: уточняется после оформления брони. Пожалуйста, приходите за 15–20 минут до отправления.
  • Ужин включён: подаются блюда турецкой кухни и безалкогольные напитки.
  • Алкогольный пакет: включает 2 бокала местного алкоголя (вино или ракы).
  • Тур может быть перенесён или отменён при неблагоприятной погоде.
  • Подходит для взрослых и детей старше 6 лет.

Ежедневно: сбор гостей начинается в 19:00, открытие дверей — в 20:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Долмабахче
  • Галатская башня
  • Мечеть Ортакёй
  • Босфорский мост
  • Девичья башня
  • Берега Европы и Азии
  • Старинные особняки и летние резиденции на берегах Босфора
  • Мечеть Чыраган и отель Çırağan Palace Kempinski
  • Форт Румели Хисары и Анадолу Хисары
  • Уникальный панорамный вид на ночной Стамбул
Что включено
  • Вечерний круиз на роскошной яхте (2, 5-3 часа)
  • Полноценный ужин: закуски (мезе), основное блюдо, салат, десерт
  • Безалкогольные напитки (вода, сок, безалкогольные коктейли)
  • Фоновая музыка и уютная атмосфера на борту
  • Вежливый и профессиональный экипаж
Что не входит в цену
  • Дополнительные алкогольные напитки
  • Профессиональная фотосъёмка
  • Трансфер из отеля
Место начала и завершения?
Ömer Avni, Meclis-i Mebusan Cd., 34427 Beyoğlu/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: сбор гостей начинается в 19:00, открытие дверей — в 20:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: лёгкую куртку или накидку - вечером на воде может быть прохладно
  • Место отправления: точный причал (Кабаташ или Каракёй) будет указан в подтверждении бронирования
  • Время сбора: уточняется после оформления брони. Пожалуйста, приходите за 15-20 минут до отправления
  • Ужин включён: подаются блюда турецкой кухни и безалкогольные напитки
  • Алкогольный пакет: включает 2 бокала местного алкоголя (вино или ракы)
  • Тур может быть перенесён или отменён при неблагоприятной погоде
  • Подходит для взрослых и детей старше 6 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
Л
Любовь
10 ноя 2025
Здравствуйте, решила оставить отзыв свой. Экскурсию выбрала по рекомендации.
Моя оценка 3* - одна звезда за само судно, понравился интерьер, свежий ремонт, белые скатерти.
Вторая звезда за программу, молодцы стараются, но действительно
читать дальше

место очень мало, на мой взгляд нужно убрать пару столов, что-бы было комфортно выступать и смотреть гостям, а после программы использовать как танцпол. Место очень мало выделено для такого кол-ва гостей. Нам повезло наши два места были расположены возле окна, что позволило наслаждаться видом. Это очень красиво. Но по расположению мы сидели возле спуска на нижнюю палубу в туалетную комнату и вход/выход артистов. после как оказалось туалет не убирают и идет запах-так как нет дверей.
Третью звезду поставлю за старание персонала, всё же некоторые старались исправить минусы обслуживания. Официант Мустафа мог забыть наш заказ или перепутать. Маршрут ежедневный, но сервис не отточен, это не допустимо. Очень долго приходилось ждать заказ. По меню - будьте готовы к холодной подаче мяса и рыбы. Не съедобно, десерт и салат скромно. Такое оценить не могу. Алкоголя у нас не было. Я как турагент/инспектор, было интересно ознакомится с маршрутом, чтобы понимать, что предлагать своим клиентам. В целом бюджетный скромный вариант на одну поездку.

R
Renat
3 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично! Корабль был большой, свежий и красивый. К моменту когда нас позвали за стол, закуски уже были поданы. На основное блюдо предложили рыбу, мясо или курицу. Сибас был очень вкусный. Также было представление, и в конце дискотека. Очень весело и интересно. Своих денег стоит 100%. Если идти на причал, то цена будет дороже чем тут
O
Olga
19 окт 2025
Прекрасная прогулка по ночному Босфору.
А
Анастасия
25 сен 2025
Какой же невероятный восторг я получила от круиза по Босфору! Это одно из самых красивых мест в прекрасном Стамбуле 😍 Впервые путешествовала одна и решила заказать на сайте Sputnik (тоже
читать дальше

кстати впервые) данную экскурсию и ни капли не пожалела! Бронирование очень легкое и удобное, подтверждение пришло почти сразу! Билет пришел на электронную почту, что очень удобно. Так же в письме было подробно указано, как добраться до места. Особую благодарность хочу выразить гиду у которого я оформила тур. Я сильно волновалась, что путешествую совсем одна, но я сразу расслабилась и почувствовала себя в безопасности благодаря высокому профессионализму своего гида.
Попав на корабль я испытала просто нереальный восторг! Меня проводили до моего столика у самой сцены 🤩 Пока все остальные гости рассаживались по своим местам на фоне играла девушка на скрипке 🥹 Сразу были предложены закуски и напитки. А когда корабль отчалил от причала, началось какое-то невероятное шоу! Живая музыка, живое исполнение талантливой певицы на разных языках! Даже на русском языке) Я была в приятном восторге!
Так же были разные танцевальные номера, шоу с артистами, играл саксофон, я даже потанцевала) Персонал очень внимательный, увидев что я одна пригласили на верхнюю палубу и показали какой открывается шикарный вид на Босфор и знаменитый мост 😍 Я по-настоящему окунулась в турецкую сказку! Однозначно рекомендую круиз по Босфору у данного гида! Спасибо за ваш высокий профессионализм ❤️

