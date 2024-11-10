Стамбул: Богатство и роскошь элитных районов

Тема нашей прогулки по Стамбулу – дорого. От дорогого османского наследия до дорогого турецкого настоящего.

Одни из самых зажиточных районов разного периода истории этого города с самыми красивыми пейзажами, которые не всегда были доступны широкому зрителю.

Роскошная архитектура, богатая прослойка турецко-иммигрантского общества, люксовый шоппинг и конечно же десятки фешенебельных босфорских яхт. Это будет совсем другой Стамбул!
Стамбул: Богатство и роскошь элитных районов
Стамбул: Богатство и роскошь элитных районов
Стамбул: Богатство и роскошь элитных районов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Нишанташи

Я выбрала для вас Нишанташи, потому что этот район является символом богатства и роскоши на Европейской стороне Стамбула. Это одна из самых светских и ярких частей города, где вы сможете насладиться атмосферой изысканности и комфорта.

Коммерческая аренда и известные бренды

В Нишанташи расположена самая дорогая улица Турции для коммерческой аренды, где стоимость достигает 3000 долларов за квадратный метр. Здесь "живут" известные мировые бренды, а также находятся одни из самых дорогих ресторанов, таких как знаменитый Нусрет.

Неспешный Стамбул

Погружаясь в атмосферу неспешного Стамбула, вы заметите, что здесь вместо обсуждения повышения цен принято говорить о следующем путешествии — в Бодрум или Париж. Это место наполнено жизнью и вдохновением.

Уникальные места Стамбула

  • Арнавуткей: Здесь вы увидите знаменитую "стамбульскую Венецию" с уникальной деревянной архитектурой XIX-XX веков и прекрасным видом на Босфор.
  • Бебек: Прогулка по набережной этого района, где сосредоточены владельцы яхт и крупного бизнеса, подарит вам возможность насладиться кофе с ошеломительным видом на Босфор.
  • Второй Босфорский мост: Путешествие по мосту в Азиатскую часть Стамбула откроет вам захватывающие виды на побережье, усыпанное виллами — самой дорогой недвижимостью города.
  • Дворец Кючюксу: Заглянем в этот символ богатства османского периода, где роскошество султанской жизни с середины XIX века оставит незабываемые впечатления.

Заключительная прогулка

Наше путешествие завершится в районе Суадие — одном из самых престижных для проживания в Стамбуле. Здесь вас ждет прекрасная набережная и абсолютно незнакомый туристу маршрут. Эта прогулка позволит вам понять, что же такое Стамбул за пределами основных достопримечательностей.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Нишанташи
  • Район Арнавуткей
  • Район Бебек
  • Второй Босфорский мост
  • Дворец Кючюксу
  • Район Суадие
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный автомобиль
  • Вода в автомобиле.
Что не входит в цену
  • Входные билеты во дворец Кючюксу.
  • Обед (местная кухня, по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Nişantaşı Parkı
Завершение: По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Возьмите с собой ваши паспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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