Одни из самых зажиточных районов разного периода истории этого города с самыми красивыми пейзажами, которые не всегда были доступны широкому зрителю.
Роскошная архитектура, богатая прослойка турецко-иммигрантского общества, люксовый шоппинг и конечно же десятки фешенебельных босфорских яхт. Это будет совсем другой Стамбул!
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Нишанташи
Я выбрала для вас Нишанташи, потому что этот район является символом богатства и роскоши на Европейской стороне Стамбула. Это одна из самых светских и ярких частей города, где вы сможете насладиться атмосферой изысканности и комфорта.
Коммерческая аренда и известные бренды
В Нишанташи расположена самая дорогая улица Турции для коммерческой аренды, где стоимость достигает 3000 долларов за квадратный метр. Здесь "живут" известные мировые бренды, а также находятся одни из самых дорогих ресторанов, таких как знаменитый Нусрет.
Неспешный Стамбул
Погружаясь в атмосферу неспешного Стамбула, вы заметите, что здесь вместо обсуждения повышения цен принято говорить о следующем путешествии — в Бодрум или Париж. Это место наполнено жизнью и вдохновением.
Уникальные места Стамбула
- Арнавуткей: Здесь вы увидите знаменитую "стамбульскую Венецию" с уникальной деревянной архитектурой XIX-XX веков и прекрасным видом на Босфор.
- Бебек: Прогулка по набережной этого района, где сосредоточены владельцы яхт и крупного бизнеса, подарит вам возможность насладиться кофе с ошеломительным видом на Босфор.
- Второй Босфорский мост: Путешествие по мосту в Азиатскую часть Стамбула откроет вам захватывающие виды на побережье, усыпанное виллами — самой дорогой недвижимостью города.
- Дворец Кючюксу: Заглянем в этот символ богатства османского периода, где роскошество султанской жизни с середины XIX века оставит незабываемые впечатления.
Заключительная прогулка
Наше путешествие завершится в районе Суадие — одном из самых престижных для проживания в Стамбуле. Здесь вас ждет прекрасная набережная и абсолютно незнакомый туристу маршрут. Эта прогулка позволит вам понять, что же такое Стамбул за пределами основных достопримечательностей.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Нишанташи
- Район Арнавуткей
- Район Бебек
- Второй Босфорский мост
- Дворец Кючюксу
- Район Суадие
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный автомобиль
- Вода в автомобиле.
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворец Кючюксу.
- Обед (местная кухня, по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
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