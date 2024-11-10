Тема нашей прогулки по Стамбулу – дорого. От дорогого османского наследия до дорогого турецкого настоящего. Одни из самых зажиточных районов разного периода истории этого города с самыми красивыми пейзажами, которые не всегда были доступны широкому зрителю. Роскошная архитектура, богатая прослойка турецко-иммигрантского общества, люксовый шоппинг и конечно же десятки фешенебельных босфорских яхт. Это будет совсем другой Стамбул!

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Нишанташи

Я выбрала для вас Нишанташи, потому что этот район является символом богатства и роскоши на Европейской стороне Стамбула. Это одна из самых светских и ярких частей города, где вы сможете насладиться атмосферой изысканности и комфорта.

Коммерческая аренда и известные бренды

В Нишанташи расположена самая дорогая улица Турции для коммерческой аренды, где стоимость достигает 3000 долларов за квадратный метр. Здесь "живут" известные мировые бренды, а также находятся одни из самых дорогих ресторанов, таких как знаменитый Нусрет.

Неспешный Стамбул

Погружаясь в атмосферу неспешного Стамбула, вы заметите, что здесь вместо обсуждения повышения цен принято говорить о следующем путешествии — в Бодрум или Париж. Это место наполнено жизнью и вдохновением.

Уникальные места Стамбула

Арнавуткей: Здесь вы увидите знаменитую "стамбульскую Венецию" с уникальной деревянной архитектурой XIX-XX веков и прекрасным видом на Босфор.

Здесь вы увидите знаменитую "стамбульскую Венецию" с уникальной деревянной архитектурой XIX-XX веков и прекрасным видом на Босфор. Бебек: Прогулка по набережной этого района, где сосредоточены владельцы яхт и крупного бизнеса, подарит вам возможность насладиться кофе с ошеломительным видом на Босфор.

Прогулка по набережной этого района, где сосредоточены владельцы яхт и крупного бизнеса, подарит вам возможность насладиться кофе с ошеломительным видом на Босфор. Второй Босфорский мост: Путешествие по мосту в Азиатскую часть Стамбула откроет вам захватывающие виды на побережье, усыпанное виллами — самой дорогой недвижимостью города.

Путешествие по мосту в Азиатскую часть Стамбула откроет вам захватывающие виды на побережье, усыпанное виллами — самой дорогой недвижимостью города. Дворец Кючюксу: Заглянем в этот символ богатства османского периода, где роскошество султанской жизни с середины XIX века оставит незабываемые впечатления.

Заключительная прогулка

Наше путешествие завершится в районе Суадие — одном из самых престижных для проживания в Стамбуле. Здесь вас ждет прекрасная набережная и абсолютно незнакомый туристу маршрут. Эта прогулка позволит вам понять, что же такое Стамбул за пределами основных достопримечательностей.