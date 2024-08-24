Насладитесь прогулкой по Босфору, узнайте легенду Девичьей башни, посмотрите на знаковые места Стамбула с нового ракурса и полюбуйтесь впечатляющим панорамными видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Описание экскурсии
За время нашей экскурсии вы прочувствуете атмосферу Кадыкёй, который представляет дух азиатского Стамбула — оживленного, современного и аутентичного. Посетите местный рынок с разнообразными продуктами, пройдете по улочкам с магазинами и кафе, насладитесь уличным искусством граффити и панорамой района Мода с видом на Мраморное море и Султанахмет. Завершим наш путь у великолепного Дворца Долмабахче, где, проводя внешний осмотр, вы окунетесь в атмосферу быта османских султанов и ключевых исторических событий. Расскажу вам о деталях интерьера и архитектурных шедеврах, от каменного кружева Ворот сокровищ до пышного Зала церемоний. В завершение рассказа сможете исследовать Дворец Долмабахче самостоятельно. Важная информация Обратите внимание на график работы Дворца Долмабахче: закрыт в 16:00, не работает по понедельникам, а также 1 января, 1 мая, в первые дни Рамадан-байрама и Курбан-байрама.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Долмабахче
- Район Кадыкёй
- Пролив Босфор
- Мраморное море
- Местный рынок
Что включено
- Услуги гида
- Прогулка на городском кораблике (групповой формат), возможна индивидуальная прогулка по предварительному запросу.
Что не входит в цену
- Расходы на общественный транспорт
- Билет во Дворец Долмабахче (650 лир/взрослый, 352 лир/ детский (от 7 до 12 лет) ).
- Турецкий кофе и обед, можем сделать перерыв по желанию.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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