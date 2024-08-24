Описание экскурсии

За время нашей экскурсии вы прочувствуете атмосферу Кадыкёй, который представляет дух азиатского Стамбула — оживленного, современного и аутентичного. Посетите местный рынок с разнообразными продуктами, пройдете по улочкам с магазинами и кафе, насладитесь уличным искусством граффити и панорамой района Мода с видом на Мраморное море и Султанахмет. Завершим наш путь у великолепного Дворца Долмабахче, где, проводя внешний осмотр, вы окунетесь в атмосферу быта османских султанов и ключевых исторических событий. Расскажу вам о деталях интерьера и архитектурных шедеврах, от каменного кружева Ворот сокровищ до пышного Зала церемоний. В завершение рассказа сможете исследовать Дворец Долмабахче самостоятельно. Важная информация Обратите внимание на график работы Дворца Долмабахче: закрыт в 16:00, не работает по понедельникам, а также 1 января, 1 мая, в первые дни Рамадан-байрама и Курбан-байрама.