Визитные карточки Стамбула

Посетить главные места исторического центра и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Лучший способ начать знакомство со Стамбулом — исследовать его великолепный исторический центр.

Мы с радостью вам в этом поможем! Вы побываете на легендарной площади Султанахмет, посетите Голубую мечеть и увидите Айя-Софию. А также спуститесь в древнее подземное водохранилище Цистерна Базилика. Мы поделимся богатой историей этих мест.
5
1 отзыв
Визитные карточки Стамбула
Визитные карточки Стамбула
Визитные карточки Стамбула
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Султанахмет. Мы в деталях рассмотрим главную площадь Старого города, где когда-то находился ипподром. Вы увидите все её знаковые сооружения: Египетский обелиск, Змеиную колонну, Немецкий фонтан и башню Константина.

Голубая мечеть. Вы посетите эту необычную шестиминаретную мечеть и впечатлитесь её великолепными интерьерами: фресками и старинными керамическими плитками.

Айя-София. Место, где когда-то проходила коронация византийских императоров. Вы прикоснётесь к удивительной истории этой мечети, которая совсем недавно была христианским храмом. Осмотр снаружи.

Цистерна Базилика. Подземное водохранилище, которое подарил городу император Юстиниан I. Мы покажем вам поддерживающие его старинные колонны и расскажем о Медузе Горгоне, ставшей его символом.

Организационные детали

  • Билеты оплачиваются дополнительно: в Цистерну Базилику — около 25 евро с человека. По желанию можно зайти в Айя-Софию, стоимость билета — 25 евро с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 ноя 2023
Нам все очень понравилось, экскурсовод Адем интересно рассказал о главных достопримечательностях Стамбула. Редко встретишь таких людей, которые с душой относятся к своей работе.
От экскурсии остались только позитивные эмоции. Рекомендуем всем!
Спасибо большое за экскурсию!

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