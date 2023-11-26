Посетить главные места исторического центра и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Лучший способ начать знакомство со Стамбулом — исследовать его великолепный исторический центр.
Мы с радостью вам в этом поможем! Вы побываете на легендарной площади Султанахмет, посетите Голубую мечеть и увидите Айя-Софию. А также спуститесь в древнее подземное водохранилище Цистерна Базилика. Мы поделимся богатой историей этих мест.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Площадь Султанахмет. Мы в деталях рассмотрим главную площадь Старого города, где когда-то находился ипподром. Вы увидите все её знаковые сооружения: Египетский обелиск, Змеиную колонну, Немецкий фонтан и башню Константина.
Голубая мечеть. Вы посетите эту необычную шестиминаретную мечеть и впечатлитесь её великолепными интерьерами: фресками и старинными керамическими плитками.
Айя-София. Место, где когда-то проходила коронация византийских императоров. Вы прикоснётесь к удивительной истории этой мечети, которая совсем недавно была христианским храмом. Осмотр снаружи.
Цистерна Базилика. Подземное водохранилище, которое подарил городу император Юстиниан I. Мы покажем вам поддерживающие его старинные колонны и расскажем о Медузе Горгоне, ставшей его символом.
Организационные детали
Билеты оплачиваются дополнительно: в Цистерну Базилику — около 25 евро с человека. По желанию можно зайти в Айя-Софию, стоимость билета — 25 евро с человека
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ahmet — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 58 туристов
Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Ахмед. 18 лет работаю историческом гидом в туристической сфере. Вместе с командой гидов буду рад осветить вам историю, природу и культуру любимого города.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кристина
26 ноя 2023
Нам все очень понравилось, экскурсовод Адем интересно рассказал о главных достопримечательностях Стамбула. Редко встретишь таких людей, которые с душой относятся к своей работе. От экскурсии остались только позитивные эмоции. Рекомендуем всем! Спасибо большое за экскурсию!
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