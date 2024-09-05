3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Завтра в 10:30
9 сен в 10:30
$85 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Хива - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Фантастически колоритный город Хива ждёт вас! Откройте его величественные медресы, минареты и дворцы, узнайте о традициях и истории Великого шёлкового пути
Начало: Ичан-Кала
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
$77 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Безопасный трансфер из Хивы в Бухару с русскоговорящим водителем
Путешествуйте с комфортом из Хивы в Бухару на современном автомобиле с опытным водителем. Все организационные вопросы будут решены за вас
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
$208 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей5 сентября 2024Впечатления от экскурсии самые наилучшие. Дадахон нас восхитил и покорил своей эрудицией. Он очень интересный рассказчик и собеседник.
- ССветлана28 августа 2024Лучший гид!
- ССветлана13 августа 2024Экскурсия прошла познавательно и легко. Дадахон обладает большим объемом знаний и хороший рассказчик. Нам все понравилось) Единственный минусом была жара),
- ТТимур6 августа 2024Отличная экскурсия! Гид Тимур очень образованный, много знающий про свой город и про то, что рассказывает. Уже порекомендовал друзьям
- ААнна18 мая 2024Экскурсия была интересная, достаточно наполненная. Гид хорошо говорит по-русски, с приятным чувством юмора)))
- ММихаил3 мая 2024Хива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть за туристическую картинку и узнать
- ЮЮля3 мая 2024Комфортный трансфер, забрали во время, ехали с одной остановкой. По пути, даже несколько исторических справок рассказали! Быстрее и комфортнее чем на поезде, рекомендую
- ММария27 марта 2024Очень хотелось попасть в Хиву,поезд по разным причинам не рассматривали и только благодаря этому трансферу мы попали в это место.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «На Рождество»
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