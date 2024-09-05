На Рождество – экскурсии в Хиве

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Хиве на русском языке, цены от $77. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Хива - наследница великой эпохи
Пешая
100 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Завтра в 10:30
9 сен в 10:30
$85 за всё до 5 чел.
Хива - восточная сказка
Пешая
115 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Хива - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Фантастически колоритный город Хива ждёт вас! Откройте его величественные медресы, минареты и дворцы, узнайте о традициях и истории Великого шёлкового пути
Начало: Ичан-Кала
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
$77 за всё до 6 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Безопасный трансфер из Хивы в Бухару с русскоговорящим водителем
Путешествуйте с комфортом из Хивы в Бухару на современном автомобиле с опытным водителем. Все организационные вопросы будут решены за вас
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
$208 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    5 сентября 2024
    Хива - восточная сказка
    Впечатления от экскурсии самые наилучшие. Дадахон нас восхитил и покорил своей эрудицией. Он очень интересный рассказчик и собеседник.
  • С
    Светлана
    28 августа 2024
    Хива - восточная сказка
    Лучший гид!
  • С
    Светлана
    13 августа 2024
    Хива - восточная сказка
    Экскурсия прошла познавательно и легко. Дадахон обладает большим объемом знаний и хороший рассказчик. Нам все понравилось) Единственный минусом была жара),
    читать дальше

    но маршрут был построен так, что чередовались открытые места и места в тени или в помещениях, где было прохладно. Спасибо большое за увлекательную экскурсию!

  • Т
    Тимур
    6 августа 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Отличная экскурсия! Гид Тимур очень образованный, много знающий про свой город и про то, что рассказывает. Уже порекомендовал друзьям
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Экскурсия была интересная, достаточно наполненная. Гид хорошо говорит по-русски, с приятным чувством юмора)))
  • М
    Михаил
    3 мая 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Хива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть за туристическую картинку и узнать
    читать дальше

    больше про историю города, быт и нравы Хивинского (Хорезмского) ханства и жизнь современных хорезмийцев. У Тимура отличные навыки рассказчика, он харизматичен и отлично умеет шутить. И конечно же он много знает о Хиве. Было приятно побродить с ним по историческим улицам, заглянуть во дворцы, медресе и гарем. Тимур также очень заботливый гид, он всегда искал для нас скамейки в тени, чтобы мы могли с комфортом послушать его рассказ, за что ему большое спасибо. Экскурсии, однако, немного не хватает структуры. После нее не складывается целостной картинки Ичан-Калы. Остается ощущение, что даже внутри крепости есть еще множество интересных мест, которые не были посещены и осмотрены. Немного не хватило глубины и увлеченности темой со стороны Тимура. Отдельное спасибо Тимуру за помощь с бронированием ресторана на ужин, он оказался действительно хорошим!

    Хива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть заХива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть заХива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть заХива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть заХива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть за
  • Ю
    Юля
    3 мая 2024
    Трансфер из Хивы в Бухару
    Комфортный трансфер, забрали во время, ехали с одной остановкой. По пути, даже несколько исторических справок рассказали! Быстрее и комфортнее чем на поезде, рекомендую
  • М
    Мария
    27 марта 2024
    Трансфер из Хивы в Бухару
    Очень хотелось попасть в Хиву,поезд по разным причинам не рассматривали и только благодаря этому трансферу мы попали в это место.
    читать дальше

    Водитель приехал заранее, как оказалось это владелец гостиницы в Хиве,замечательный интеллигентный и приятный человек. Мы доехали с комфортом и приятной беседой, была одна остановка по пути, очень рады что нашли такой вариант,всем будем рекомендовать 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хива - наследница великой эпохи
  2. Хива - восточная сказка
  3. Трансфер из Хивы в Бухару
Сколько стоит экскурсия по Хиве в сентябре 2024
Сейчас в Хиве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 208. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 217 ⭐ отзывов, цены от $77. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам