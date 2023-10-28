Добраться до отеля с комфортом в компании профессионального русскоговорящего водителя
После перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле. Я с радостью организую для вас трансфер из ближайшего к городу аэропорта Ургенч или с ж/д вокзала. Он пройдёт с максимальным уровнем ответственности и пунктуальности. На современных легковых машинах с профессиональными водителями.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Идеальный трансфер
Наш опытный дружелюбный водитель встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале с именной табличкой, поможет с багажом и отвезёт по указанному адресу. Все трансферы проходят на легковых машинах с мягким комфортным салоном. Марки автомобилей: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt или подобные им.
Организационные детали
При бронировании обязательно укажите время прилёта, имена гостей, название гостиницы и количество человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малика — ваша команда гидов в Хиве
Провели экскурсии для 53 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Малика, я лицензированный гид в Хиве. В туризме работаю уже 5-й год. Представляю команду гидов, влюблённых в Узбекистан. Мы с большим удовольствием расскажем о культуре и истории нашей страны. До скорой встречи.
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