Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала

Добраться до отеля с комфортом в компании профессионального русскоговорящего водителя

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
После перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле. Я с радостью организую для вас трансфер из ближайшего к городу аэропорта Ургенч или с ж/д вокзала. Он пройдёт с максимальным уровнем ответственности и пунктуальности. На современных легковых машинах с профессиональными водителями.
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Идеальный трансфер

Наш опытный дружелюбный водитель встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале с именной табличкой, поможет с багажом и отвезёт по указанному адресу. Все трансферы проходят на легковых машинах с мягким комфортным салоном. Марки автомобилей: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt или подобные им.

Организационные детали

При бронировании обязательно укажите время прилёта, имена гостей, название гостиницы и количество человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние

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