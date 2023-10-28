После перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле. Я с радостью организую для вас трансфер из ближайшего к городу аэропорта Ургенч или с ж/д вокзала. Он пройдёт с максимальным уровнем ответственности и пунктуальности. На современных легковых машинах с профессиональными водителями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Идеальный трансфер

Наш опытный дружелюбный водитель встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале с именной табличкой, поможет с багажом и отвезёт по указанному адресу. Все трансферы проходят на легковых машинах с мягким комфортным салоном. Марки автомобилей: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt или подобные им.

Организационные детали

При бронировании обязательно укажите время прилёта, имена гостей, название гостиницы и количество человек.