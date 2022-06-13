Авторский маршрут экскурсии по столице Узбекистана

Государственный музей прикладного искусства. В нем представлены уникальные экспонаты, рассказывающие об истории декоративного искусства Узбекистана. В их числе работы мастеров резьбы по дереву и чеканке, ювелиров и золотошвеев.

Площадь Мустакиллик (Площадь Независимости) — это центральная площадь страны с интересной историей, берущей свое начало в XIX веке.

Парк Алишера Навои. Излюбленное место горожан и крупнейший парк города. Здесь будет приятно прогуляться в тенистых аллеях и даже покататься на лодке.

Медресе Абдулкасим — центр ремесленников. У вас будет возможность приобрести сувениры резцов по дереву, миниатюристов на шкатулках и шелковой бумаге.

Колоритный и один из самых больших рынков Средней Азии — базар Чорсу. Рядом находится медресе Кукельдаш — самое большое медресе в Ташкенте.

Джума мечеть — третья по величине пятничная мечеть в Узбекистане.

Площадь Амир Темура. Здесь расположены мемориал и музей истории Темуридов.

Комплекс Хаст-Имам, где в одном из медресе, хранится самый известный Коран в мире — Коран Османа (VII век), первоначальный источник священной книги ислама.

Гордость столицы — Ташкентское метро. Его станции удивят вас своим декором. Каждая из них своеобразная экспозиция мастерства современных дизайнеров и строителей.