Ташкент - сочетание нового и старого города

В нашем авторском туре вы сможете «попробовать» все изюминки Ташкента

В нашем авторском туре вы сможете «попробовать» все изюминки Ташкента.

Мы начнем с Государственного музея прикладного искусства, где представлены уникальные экспонаты, рассказывающие об истории декоративного искусства Узбекистана. Увидим один из самых больших рынков Средней Азии и невероятные, по своей красоте, медресе.

Посетим центральную площадь страны и спустимся в метро, чтобы увидеть мастерство современных дизайнеров и строителей. Также, к вашим услугам будет центр ремесленников, где вы сможете приобрести сувениры.
Ташкент - сочетание нового и старого города
Ташкент - сочетание нового и старого города
Ташкент - сочетание нового и старого города
Ташкент - сочетание нового и старого города
Ташкент - сочетание нового и старого города
Ташкент - сочетание нового и старого города

Что вас ожидает 🤩

  • Государственный музей прикладного искусства
  • Площадь Мустакиллик (площадь Независимости)
  • Парк Алишера Навои и
  • Медресе Абдулкасим
  • Базар Чорсу
  • Медресе Кукельдаш
  • Джума мечеть
  • Площадь Амира Темура
  • Мемориал и музей истории Темуридов
  • Комплекс Хаст-Имам
  • Ташкентское метро

Авторский маршрут экскурсии по столице Узбекистана

Государственный музей прикладного искусства. В нем представлены уникальные экспонаты, рассказывающие об истории декоративного искусства Узбекистана. В их числе работы мастеров резьбы по дереву и чеканке, ювелиров и золотошвеев.
Площадь Мустакиллик (Площадь Независимости) — это центральная площадь страны с интересной историей, берущей свое начало в XIX веке.
Парк Алишера Навои. Излюбленное место горожан и крупнейший парк города. Здесь будет приятно прогуляться в тенистых аллеях и даже покататься на лодке.
Медресе Абдулкасим — центр ремесленников. У вас будет возможность приобрести сувениры резцов по дереву, миниатюристов на шкатулках и шелковой бумаге.
Колоритный и один из самых больших рынков Средней Азии — базар Чорсу. Рядом находится медресе Кукельдаш — самое большое медресе в Ташкенте.
Джума мечеть — третья по величине пятничная мечеть в Узбекистане.
Площадь Амир Темура. Здесь расположены мемориал и музей истории Темуридов.
Комплекс Хаст-Имам, где в одном из медресе, хранится самый известный Коран в мире — Коран Османа (VII век), первоначальный источник священной книги ислама.
Гордость столицы — Ташкентское метро. Его станции удивят вас своим декором. Каждая из них своеобразная экспозиция мастерства современных дизайнеров и строителей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги сертифицированного гида
  • Транспорт на время экскурсии
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание и напитки (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: 4-й проезд Кичик Бешагач, д. 50-52, Ляби Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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