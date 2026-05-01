Это однодневное путешествие покажет вам Заркент с неожиданной стороны — как место, где природный ландшафт, передовая наука и гастрономия складываются в цельный опыт. Вы узнаете, как в научном комплексе рождается солнечная энергия, а затем оцените не только пейзажи предгорий Узбекистана, но и французский подход к виноделию.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Заркент (~1 час)

Зелёный и спокойный уголок недалеко от Ташкента легко спутать с европейской провинцией: он окружён горами, садами и виноградниками. Заркент ценят за расслабленную атмосферу, поэтому он давно стал любимым направлением для однодневных выездов и гастротуров.

Институт Солнца (~1 час)

На территории вы увидите зеркальные концентраторы и крупные солнечные установки, способные создавать экстремально высокие температуры за счёт сфокусированного света. В мире всего два таких объекта: один находится здесь, в Узбекистане, второй — на юге Франции. Вы узнаете, как именно работает эта технология и почему она важна для будущего энергетики и науки.

Французская винная ферма (~2 часа)

Здесь выращивают виноград, используют ряд французских технологий и создают вина, которые можно попробовать на месте. Вас ждёт прогулка по виноградникам, рассказ о процессе виноделия и дегустация с локальными закусками.

Организационные детали