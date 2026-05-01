Зелёный и спокойный уголок недалеко от Ташкента легко спутать с европейской провинцией: он окружён горами, садами и виноградниками. Заркент ценят за расслабленную атмосферу, поэтому он давно стал любимым направлением для однодневных выездов и гастротуров.
Институт Солнца (~1 час)
На территории вы увидите зеркальные концентраторы и крупные солнечные установки, способные создавать экстремально высокие температуры за счёт сфокусированного света. В мире всего два таких объекта: один находится здесь, в Узбекистане, второй — на юге Франции. Вы узнаете, как именно работает эта технология и почему она важна для будущего энергетики и науки.
Французская винная ферма (~2 часа)
Здесь выращивают виноград, используют ряд французских технологий и создают вина, которые можно попробовать на месте. Вас ждёт прогулка по виноградникам, рассказ о процессе виноделия и дегустация с локальными закусками.
Организационные детали
Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле
За дополнительную плату возможна фотосессия на маршруте
Отдельно оплачиваются: билеты в Институт Солнца — $5 за чел., дегустация вин — около $20 за чел., обед — по меню
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, от ж/д вокзала или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5027 туристов
Я профессиональный гид, представляю дружную команду гидов-экскурсоводов. С радостью проведём вам экскурсию на высшем уровне, расскажем о богатой истории и традициях нашего края, покажем самые красивые места Узбекистана.
Экскурсии мы проводим на русском и английском языках. Сделаем всё, чтобы вам было комфортно, безопасно и интересно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
Г
Галина
Интересная экскурсия с достаточно необычным сочетанием объектов к посещению, что делает ее особенно привлекательной. Оптимальная по длительности и расстоянию от отеля. Институт Солнца - уникальный объект, о котором до этого не читать дальшеуменьшить
знали и, конечно же воспользовались возможностью побывать там и увидеть опыты с оптикой и солнечными лучами! Совершили мини паломнический тур с прекрасным видом на горы и побывали не дегустации вин и ратафий (наливки). Экскурсию завершили наивкуснейшим обедом! рекомендуем кок-самсу с зеленью. неожиданно вкусно! Спасибо гиду Альберту за увлекательный рассказ, интересную беседу, доброжелательную атмосферу. Любовь в своему городу и стране чувствовалась на протяжении всей экскурсии. Рекомендуем однозначно!
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Яна
Отличная экскурсия, прошла в небольшой группе - нас было всего 4 человека. Дня каждой локации было достаточно времени, никуда не торопились, все успели посмотреть. В завершении экскурсии мы были в очень приятном кафе на открытом воздухе. Большое спасибо!!
Вам был полезен этот отзыв?
марина
здравствуйте! были на этой экскурсии с гидом Махмудом. получили огромный положительный заряд новых ярких впечатлений, что происходит с нами нечасто. Махмуд - отличный знаток края и хороший рассказчик. сам был читать дальшеуменьшить
за рулём, подробно описывал местность, которую мы проезжали. было крайне интересно и комфортно! вот, опять собираемся с ним ехать в следующую поездку, которых, уверены, будет немало! огромная благодарность за незабываемый день! ps. у мужа был юбилейный день рождения)
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Отличная экскурсия на уникальный объект, которых в мире всего два. Интересный рассказ и прогулка по Институту солнца, с возможностью подняться на самый верх установки и оглядеть масштаб вокруг. Так же отличная винная дегустация с грамотным профессионалом своего дела Юрием, без отличных впечатлений и вина вы не уйдете. Спасибо гиду Константину за качественную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Скитер
Локации отличные. Гид Альберт сделал эту экскурсию настоящей дружеской поездкой. Такое впечатление, что мы знали его сто лет. Отличный рассказчик, аккуратный водитель. Только положительные впечатления от поездки.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Николай
Интересная и познавательная экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии на «Из Ташкента в Заркент: Институт Солнца и французская винодельня»