Ташкент — город, интересный своей многослойностью. Дворец русского князя тут соседствует с восточными кварталами, а памятники советской эпохи — с белоснежной мечетью, которая продолжает многовековую духовную традицию. Приглашаем вас разобраться, как землетрясения, политические перемены и встречи разных культур сформировали сегодняшний облик города.

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от $120 за экскурсию

Описание экскурсии

Сквер Амира Темура. Поговорим о личности полководца, значении его фигуры для региона и о том, как менялся центр Ташкента от эпохи к эпохе.

Дворец князя Романова — изящная резиденция конца 19 века. Осмотрим её снаружи, разберём необычные архитектурные детали и узнаем, почему русский князь оказался в Ташкенте.

Площадь Независимости — главный официальный ансамбль страны с просторными аллеями, фонтанами и скульптурами. Обсудим, как городские символы отражают современную историю Узбекистана.

Монумент Мужества — памятник землетрясению 1966 года, после которого город фактически отстроили заново.

Мечеть Минор — белоснежный современный храм у воды. Вы рассмотрите элементы исламской архитектуры, а мы расскажем о месте религии в повседневной жизни столицы.

Комплекс Хазрати Имам — духовное сердце старого Ташкента. Мы прогуляемся по территории, зайдём в мечеть и медресе. Если святыня будет открыта, вы увидите Коран халифа Османа.

Организационные детали