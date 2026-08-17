Ташкент, который удивляет: от царского дворца до древних мечетей
2000 лет истории и главные символы столицы
Ташкент — город, интересный своей многослойностью.
Дворец русского князя тут соседствует с восточными кварталами, а памятники советской эпохи — с белоснежной мечетью, которая продолжает многовековую духовную традицию.
Приглашаем вас разобраться, как землетрясения, политические перемены и встречи разных культур сформировали сегодняшний облик города.
Описание экскурсии
Сквер Амира Темура. Поговорим о личности полководца, значении его фигуры для региона и о том, как менялся центр Ташкента от эпохи к эпохе.
Дворец князя Романова — изящная резиденция конца 19 века. Осмотрим её снаружи, разберём необычные архитектурные детали и узнаем, почему русский князь оказался в Ташкенте.
Площадь Независимости — главный официальный ансамбль страны с просторными аллеями, фонтанами и скульптурами. Обсудим, как городские символы отражают современную историю Узбекистана.
Монумент Мужества — памятник землетрясению 1966 года, после которого город фактически отстроили заново.
Мечеть Минор — белоснежный современный храм у воды. Вы рассмотрите элементы исламской архитектуры, а мы расскажем о месте религии в повседневной жизни столицы.
Комплекс Хазрати Имам — духовное сердце старого Ташкента. Мы прогуляемся по территории, зайдём в мечеть и медресе. Если святыня будет открыта, вы увидите Коран халифа Османа.
Организационные детали
Между удалёнными точками мы будем перемещаться на автомобиле
Обед не предусмотрен, по желанию можно сделать остановку на кофе, чай или перекус (не входит в стоимость)
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наргиз — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я лицензированный гид-переводчик, живу в Ташкенте и провожу экскурсии по Узбекистану более 15-и лет.
Моя цель — индивидуальный подход к каждому гостю, оригинальность экскурсий, гибкость, мобильность, доступная и увлекательная подача материала.
Приезжайте в солнечный Узбекистан! Пусть это сказочное место станет излюбленным. А я, со своей стороны, сделаю всё возможное для того, чтобы вы получили максимальное удовольствие от предстоящего отдыха.
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