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Ташкент, который удивляет: от царского дворца до древних мечетей

2000 лет истории и главные символы столицы
Ташкент — город, интересный своей многослойностью.

Дворец русского князя тут соседствует с восточными кварталами, а памятники советской эпохи — с белоснежной мечетью, которая продолжает многовековую духовную традицию.

Приглашаем вас разобраться, как землетрясения, политические перемены и встречи разных культур сформировали сегодняшний облик города.
Ташкент, который удивляет: от царского дворца до древних мечетей
Ташкент, который удивляет: от царского дворца до древних мечетей
Ташкент, который удивляет: от царского дворца до древних мечетей

Описание экскурсии

Сквер Амира Темура. Поговорим о личности полководца, значении его фигуры для региона и о том, как менялся центр Ташкента от эпохи к эпохе.

Дворец князя Романова — изящная резиденция конца 19 века. Осмотрим её снаружи, разберём необычные архитектурные детали и узнаем, почему русский князь оказался в Ташкенте.

Площадь Независимости — главный официальный ансамбль страны с просторными аллеями, фонтанами и скульптурами. Обсудим, как городские символы отражают современную историю Узбекистана.

Монумент Мужества — памятник землетрясению 1966 года, после которого город фактически отстроили заново.

Мечеть Минор — белоснежный современный храм у воды. Вы рассмотрите элементы исламской архитектуры, а мы расскажем о месте религии в повседневной жизни столицы.

Комплекс Хазрати Имам — духовное сердце старого Ташкента. Мы прогуляемся по территории, зайдём в мечеть и медресе. Если святыня будет открыта, вы увидите Коран халифа Османа.

Организационные детали

  • Между удалёнными точками мы будем перемещаться на автомобиле
  • Обед не предусмотрен, по желанию можно сделать остановку на кофе, чай или перекус (не входит в стоимость)
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наргиз
Наргиз — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я лицензированный гид-переводчик, живу в Ташкенте и провожу экскурсии по Узбекистану более 15-и лет. Моя цель — индивидуальный подход к каждому гостю, оригинальность экскурсий, гибкость, мобильность, доступная и увлекательная подача материала. Приезжайте в солнечный Узбекистан! Пусть это сказочное место станет излюбленным. А я, со своей стороны, сделаю всё возможное для того, чтобы вы получили максимальное удовольствие от предстоящего отдыха.

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