Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов

Эта экскурсия — уникальная возможность увидеть Ташкент в его разнообразии и контрастах.

Вы поймёте, как древний город со своим богатым наследием смог не только сохраниться, но и адаптироваться к требованиям времени, став динамичным и современным центром.
5
1 оценка
Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов
Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов
Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Путешествие по Ташкенту

Погрузитесь в увлекательное путешествие по двум эпохам Ташкента, где прошлое и настоящее переплетаются в гармоничном сосуществовании. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть, как древние традиции и культура Старого города соседствуют с современными архитектурными достижениями Нового Ташкента.

Начало нашего пути

Мы начнём наш путь в сердце Старого города, где узкие улочки махаллей и древние мечети хранят многовековые традиции и истории. Здесь вы сможете:

  • Прогуляться по живописным улочкам, полным колорита и духа старины.
  • Увидеть уникальные архитектурные памятники, которые расскажут о богатом наследии региона.
  • Погрузиться в атмосферу местной культуры и познакомиться с традициями, которые передаются из поколения в поколение.

Современный Ташкент

После знакомства с историей, мы переместимся в Новый Ташкент, где современные здания и инновационные проекты удивляют своим дизайном и функциональностью. Здесь вы сможете:

  • Оценить красоту современных архитектурных решений.
  • Посетить новые культурные центры и парки, которые создают комфортные условия для жителей и гостей города.
  • Насладиться атмосферой динамичного развития и прогресса.

Это путешествие по Ташкенту позволит вам увидеть, как гармонично сосуществуют две эпохи, и вдохновит на новые открытия и впечатления. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном приключении!

Лучше всего начать экскурсию с 10 утра

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Комплекс Хазрати Имам
  • Медресе Кукельдаш
  • Базар Чорсу (по желанию)
  • Центр плова
  • Дом Романовых
  • Площадь Независимости и Памяти
  • Метро Ташкента
  • Сквер Амира Темура
  • Ташкент-сити
Что включено
  • Трансфер по городу
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в объекты
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: Заканчиваем экскурсию по вашему желанию. Можем оставить вас в вашей гостинице или у красивых небоскрёбов, где можно насладиться ночным Ташкентом
Когда и сколько длится?
Когда: Лучше всего начать экскурсию с 10 утра
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Хорошая и удобная обувь необходима в нашей прогулке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4 апр 2025

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