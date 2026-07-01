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Самарканд и Бухара: блеск Востока и мудрость веков (индивидуальный тур)

Пройти по Регистану, узнать тайны Биби-Ханум, рассмотреть мавзолеи Саманидов, Гур-Эмир и Шахи-Зинда
Мы погрузим вас в колорит музеев под открытым небом — Самарканда и Бухары, покажем и расскажем всё самое главное в обоих городах.

В первом это медресе на площади Регистан, усыпальница Тамерлана
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Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, некрополь знати Шахи-Зинда, Сиабский базар.

Во втором — любимое место отдыха горожан Ляби-Хауз, торговые купола, 47-метровый минарет Пои-Калян, цитадель Арк, мавзолей Саманидов.

Будем любоваться искусной архитектурой и много говорить об истории: расшифруем символы ислама и зороастризма в узорах, обсудим царственных особ и восточные династии, вспомним о Ходже Насреддине и Великом шёлковом пути. Будет много интересного, приезжайте!

Самарканд и Бухара: блеск Востока и мудрость веков (индивидуальный тур)
Самарканд и Бухара: блеск Востока и мудрость веков (индивидуальный тур)
Самарканд и Бухара: блеск Востока и мудрость веков (индивидуальный тур)

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Блеск Востока - Самарканд

Утром вы самостоятельно на поезде доберётесь из Ташкента в Самарканд. Мы встретим вас на вокзале и покажем город. Вы узнаете, как он возник и развивался, кто им правил в разные века, погрузитесь в эпоху Тамерлана и советские времена, познакомитесь с культурой и бытом местных.

Мы пройдём по площади Регистан, где раньше устраивали ярмарки и ремесленные базары, и рассмотрим медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Изучим мавзолей Гур-Эмир: полюбуемся изысканными узорами, мозаикой, куполами, отыщем в орнаментах исламистские и традиционные узбекские мотивы, увидим, как каждая деталь отражает дух прошлого.

Поговорим о тайнах и легендах строительства мечети Биби-Ханум, исследуем место захоронения царственных особ и знати — некрополь Шахи-Зинда. Вдохнём ароматы специй и выпечки на Сиабском базаре и заглянем на исторический рынок, стоявший на Великом шёлковом пути.

Блеск Востока - СамаркандБлеск Востока - СамаркандБлеск Востока - СамаркандБлеск Востока - СамаркандБлеск Востока - Самарканд
2 день

Мудрость веков - Бухара

Переместимся в Бухару и осмотрим главные достопримечательности тут. Пройдём по площади Ляби-Хауз со старинными медресе и искусственным прудом, у которого любят отдыхать местные. Вы узнаете, как комплекс связан с купечеством, иудаизмом и Ходжей Насреддином.

Увидим древние торговые купола Токи-Саррафон, Токи-Телпак-Фурушон и Токи-Заргарон и поговорим о городе как о важной точке Великого шёлкового пути. Дойдём к духовному центру — ансамблю Пои-Калян — и обсудим значение 47-метрового минарета и учебный процесс единственного в СССР медресе.

Далее вы услышите, какие события происходили и какие важные люди бывали в главной резиденции бухарских ханов — цитадели Арк. Напоследок расшифруем символы ислама и зороастризма, которыми украшен мавзолей Саманидов — представителей одной из древнейших восточных династий. Затем мы доставим вас к вокзалу, а вы самостоятельно на поезде вернётесь в Ташкент.

Мудрость веков - БухараМудрость веков - БухараМудрость веков - БухараМудрость веков - Бухара

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$299
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Билеты на поезда из Ташкента и обратно
  • Переезды по программе
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
  • Трансферы по маршруту - $10
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Самарканда, по времени прибытия поезда
Завершение: Вокзал Бухары, по времени отправления поезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амирхан
Амирхан — Организатор в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 1215 туристов
Ассалам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан глазами людей, которые живут здесь всю жизнь. И распахнёт для вас двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в города восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок! Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!

Тур входит в следующие категории Ташкента

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