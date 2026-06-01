Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
29 июн в 08:00
6 июл в 08:00
$560 за человека
На автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента: индивидуальный тур
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
28 июн в 08:00
29 июн в 08:00
$630 за всё до 3 чел.
-
15%
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Проехать по маршруту Великого шёлкового пути и увидеть одну из самых длинных рек Средней Азии
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
5 июл в 08:00
18 июл в 08:00
$835
$982 за человека
-
15%
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Посетить исторические места и побывать в гостях у потомственных керамистов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
5 июл в 08:00
18 июл в 08:00
$607
$713 за человека
Тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах: экскурсии и национальная кухня
Попробовать разные варианты плова, увидеть древние мечети и медресе и полюбоваться вершинами
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия вашего рейса
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
$580 за человека
Манящий Узбекистан: тур по главным достопримечательностям Ташкента, Бухары и Самарканда
Посетить некрополь Шахи-Зинда, увидеть комплексы Хазрати Имам и Боло-Хауз и вдоволь наесться плова
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
1 июл в 08:00
8 июл в 08:00
$710 за человека
Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Рассмотреть культовые сооружения, погулять по восточным базарам, попробовать плов, самсу и манты
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
$1050 за человека
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
28 июн в 08:00
29 июн в 08:00
$1650 за всё до 3 чел.
Природные жемчужины зимнего Узбекистана только для вас: Тянь-Шань, Чарвак, Чимган и «Амирсой»
Побывать в Ташкенте и Самарканде, увидеть узбекскую Швейцарию и погулять в горах
Начало: Ташкент, 9:00, возможно любое время завершения тур...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
$1050 за всё до 2 чел.
Узбекское трио: Ташкент, Самарканд и Бухара, экскурсии и мастер-класс
Исследовать мавзолей Гур-Эмир, научиться готовить бухарский плов и полюбоваться комплексом Ляби-Хауз
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия вашего рейса
28 июн в 08:00
29 июн в 08:00
$920 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Русский Самарканд»
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В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10:
- Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней;
- На автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента: индивидуальный тур;
- Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве;
- Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара;
- Тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах: экскурсии и национальная кухня.
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