Мои заказы

Узбекистан во всей красе только для вас: тур-знакомство по Ташкенту, Самарканду и Бухаре

Исследовать древние мавзолеи, побывать во дворце бухарского эмира и увидеть мечеть Биби-Ханум
Начинаем наше индивидуальное путешествие по Узбекистану в 3-х частях.

Первая — контрастная: посетим Ташкент, где сочетаются старина и современность, традиции и новаторство.

Вы увидите комплекс Хаст-Имам, прогуляетесь по базару «Чорсу» и побываете
читать дальше

в музеях, хранящих историю Тимуридов, сделаете фото на фоне небоскрёбов Ташкент-Сити. Часть вторая — сказочная.

В Самарканде перед вами во всей красе откроется мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и ансамбль Шахи-Зинда, а в обсерватории Улугбека вы узнаете, как местные учёные уже в 15 веке вели серьёзные исследования в области астрономии. Часть третья — заключительная.

В «городе-музее» Бухаре осмотрим Ляби-Хауз, медресе Чор-Минор и ансамбль Пои-Калян, полюбуемся сплетением европейских и восточных традиций в архитектуре дворца Ситораи Мохи-Хоса.

Узбекистан во всей красе только для вас: тур-знакомство по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Узбекистан во всей красе только для вас: тур-знакомство по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Узбекистан во всей красе только для вас: тур-знакомство по Ташкенту, Самарканду и Бухаре

Описание тура

Организационные детали

В горах мы предоставим связь, так есть у нас есть в наличии мобильные операторы, которые работают и в горах.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, остальное питание за доплату.

Транспорт. Минивэны и комфортабельные туристические автобусы, а также скоростные поезда «Афросиаб».

Возраст участников. 4–80 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут пешие прогулки между достопримечательностями по неровным булыжным мостовым и каменным лестницам.

Виза. Не нужна гражданам РФ.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель. Затем у вас будет время на отдых.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Комплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу», площадь Независимости и Ташкент-Сити

После завтрака начнётся экскурсия по столице. Сначала вы посетите архитектурный комплекс Хаст-Имам — духовный центр города, где осмотрите мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Далее прогулка приведёт вас на колоритный базар «Чорсу», где можно почувствовать атмосферу восточного рынка и вдохнуть аппетитные ароматы.

Экскурсия продолжится в современном центре Ташкента: вы окажетесь на площади Амира Темура, увидите площадь Независимости и небоскрёбы Ташкент-Сити. Ещё заглянем в Государственный музей прикладного искусства и музей истории Тимуридов.

Комплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу», площадь Независимости и Ташкент-СитиКомплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу», площадь Независимости и Ташкент-СитиКомплекс Хаст-Имам, базар «Чорсу», площадь Независимости и Ташкент-Сити
3 день

Добро пожаловать в Самарканд: Гур-Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-Ханум

Утром отправимся на скоростном поезде «Афросиаб» в Самарканд. Дорога займёт около 2 часов. После заселения начнём экскурсию.

Посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тимуридов. Затем увидим величественную площадь Регистан и архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, где сохранились уникальные образцы средневекового зодчества. Заглянем в обсерваторию Улугбека и узнаем о выдающихся научных открытиях 15 века.

Далее вас ждёт осмотр мечети Биби-Ханум — одного из символов города. В завершение дня мы прогуляемся по красочному восточному рынку.

Добро пожаловать в Самарканд: Гур-Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумДобро пожаловать в Самарканд: Гур-Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумДобро пожаловать в Самарканд: Гур-Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанумДобро пожаловать в Самарканд: Гур-Эмир, Регистан, Шахи-Зинда и Биби-Ханум
4 день

Прибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость Арк

На поезде доберёмся в Бухару, заселимся в отель и пойдём знакомиться с городом. Осмотрим архитектурный комплекс Ляби-Хауз с живописным прудом, посетим мечеть Магоки-Аттори и медресе Чор-Минор. Прогулка продолжится по Торговым куполам — месту, где можно приобрести сувениры и местные угощения.

Далее нас ждёт знакомство с ансамблем Пои-Калян: минаретом, мечетью и медресе Мири Араб. Мы также осмотрим медресе Улугбека и Абдулазизхана. Ещё побываем в древней крепости Арк и мавзолее Саманидов.

Прибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость АркПрибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость АркПрибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость Арк
5 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, комплекс Бахауддина Накшбанди, некрополь Чор-Бакр и возвращение в Ташкент

Посетим летнюю резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса, где изысканно переплетаются европейские и восточные архитектурные традиции. Побываем в комплексе Бахауддина Накшбанди, одном из главных духовных центров региона. После этого мы отправимся в некрополь Чор-Бакр, известный своими древними захоронениями.

Вечером на скоростном поезде «Афросиаб» вернёмся в Ташкент и заселимся в отель.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, комплекс Бахауддина Накшбанди, некрополь Чор-Бакр и возвращение в ТашкентДворец Ситораи Мохи-Хоса, комплекс Бахауддина Накшбанди, некрополь Чор-Бакр и возвращение в ТашкентДворец Ситораи Мохи-Хоса, комплекс Бахауддина Накшбанди, некрополь Чор-Бакр и возвращение в Ташкент
6 день

Отъезд

Наш тур завершён. Мы доставим вас в аэропорт к вашим рейсам. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на скоростные поезда «Афросиаб» между городами
  • Экскурсии по программе с профессиональным гидом
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды, ужины и напитки
  • Индивидуальные экскурсии по желанию
  • Доплата за 1-местное размещение - $50 за ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саидазим
Саидазим — Организатор в Ташкенте
Здравствуйте! Меня зовут Саидазим, я являюсь профессиональным гидом в Узбекистане. С радостью помогу вам открыть для себя удивительные уголки нашей страны, её историю, культуру и современную жизнь. Индивидуальные и групповые экскурсии, маршруты по вашим интересам и комфорт на каждом этапе путешествия — всё это вы найдёте у меня. Добро пожаловать!

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры из Ташкента

По Золотому треугольнику Узбекистана своей компанией: Ташкент, Самарканд и Бухара
На машине
6 дней
-
15%
4 отзыва
По Золотому треугольнику Узбекистана своей компанией: Ташкент, Самарканд и Бухара
Увидеть главные достопримечательности, побывать в древней обсерватории и поторговаться на базарах
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$638$750 за человека
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
На машине
5 дней
9 отзывов
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
$780 за человека
Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе (всё включено)
На машине
5 дней
7 отзывов
Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе (всё включено)
Осмотреть бирюзово-песочные древности, попробовать джизакскую самсу и подняться в горы
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
3 дек в 08:00
11 дек в 08:00
$805 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента