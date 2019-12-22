7 отзывов оставили туристы

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Гарри Поттер на улицах Лондона

Заглянуть в магические уголки города и погрузиться в волшебный мир романов Джоан Роулинг

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
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£200 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Irina
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Irina – Гид по Лондону
Приготовьтесь увидеть совершенно другой Лондон — сошедший со страниц книг о Гарри Поттере! Вам предстоит пройти по волшебным переулкам города, отыскать вход на Косую аллею, обменять магловские деньги на галлеоны, заглянуть на платформу 9 ¾.

И все это — на увлекательной прогулке 👣 по старому Лондону, где я расскажу о его прошлом и настоящем, о его знаменитых и экстравагантных жителях и, конечно, о древнем колдовстве и чародействе!
Гарри Поттер на улицах Лондона
Гарри Поттер на улицах Лондона

Что вас ожидает

Почувствовать себя волшебником
В Лондоне можно найти драконов, единорогов и феникса, следы настоящих магов, алхимиков и предсказателей будущего — стоит лишь знать, где искать! Вы заглянете в магический магазинчик в Сохо, где можно экипироваться к новому учебному году в Хогвартсе. Попробуете обменять деньги маглов на галлеоны, сикли и кнаты на зачарованных древних улочках. Обнаружите драконий след в Великом пожаре Лондона, попробуете проникнуть на заветную платформу вокзала Кингс-Кросс и убедитесь, что Пожирателям Смерти не удалось разрушить до конца мост через Темзу. Кстати, средневековая история Англии изобилует ведьмами и их колдовскими проделками, о чем я непременно расскажу вам на нашей прогулке.

Магические уголки Лондона
Вы прогуляетесь от памятника великому Лондонскому пожару к рынку Леденхолл, где в фильме «Гарри Поттер и философский камень» находился вход на Косую аллею в мир магов. Кроме того, мы побываем у Собора святого Павла, найдём приметы мира волшебников в районах Сохо и Ковент Гарден и, разумеется, побываем на платформе 9 ¾!

Организационные детали

Чтобы все успеть, нам понадобятся автобус, катер и метро, так что лучше заранее запастись картой Oyster с суммой на ней не менее 10 £ или Travel Card на день.

Гарри Поттер на улицах Лондона
Гарри Поттер на улицах Лондона
Гарри Поттер на улицах Лондона
Гарри Поттер на улицах Лондона
Гарри Поттер на улицах Лондона
Гарри Поттер на улицах Лондона
Гарри Поттер на улицах Лондона
Гарри Поттер на улицах Лондона
Гарри Поттер на улицах Лондона

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Irina
Irina
Я преподаватель английского языка и литературы, переводчик, кандидат филологических наук, профессиональный гид с высшей квалификацией туристических гидов Великобритании — «Blue Badge». Я увлекаюсь историей, антропологией, блестящей елизаветинской эпохой и эпохой великих географических открытий. Имею опыт работы с людьми разных возрастов, в том числе со школьными группами и семьями с детьми.
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7 отзывов оставили туристы

22 декабря 2019
Если бы оценки были выше " Отлично", я бы отметил их. Спасибо за чудесную экскурсию!
Валерия
8 апреля 2019
Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию! Интересно, легко и душевно. В восторге все, и стар, и млад.
Ольга
8 апреля 2019
Ирина провела для нас экскурсию на другую тему по нашей личной просьбе. Она рассказала нам о Сити и Уайтчепеле, и провела по улицам, на которых творил безумства Джек Потрошитель и работали банковские магнаты. Ирина рассказал нам историю Лондона начиная с кельтов, полную поразительных исторических параллелей и необычных фактов. Мы прошлись мимо огромных строений из стекла и металла, мимо симпатичных домов ткачей, побывали на рынке, увидели уличные скульптуры и многое, многое потрясающе интересное. Огромное спасибо за превосходную экскурсию! Было чрезвычайно интересно и познавательно.
9 марта 2019
Прекрасная и увлекательная экскурсия. Взрослые остались довольны не меньше детей. Рекомендуем !!!
9 июня 2018
Было прекрасно! Интересно.. не утомительно, познавательно и радостно! Рекомендуем всем-и детям, и взрослым! Получите истинное удовольствие!
5 мая 2018
Материал экскурсии очень опосредованно связан с обозначенной темой. Это скорее хорошая обычная экскурсия по Лондону с достопримечательностями, которые по мнению экскурсовода послужили источником вдохновения или прообразами для книги. Не хватало какой-то таинственности и фактов связанных с самим сюжетом. По длительности не лучший вариант, дети реально устают от 4 часов пешей прогулки. На мой взгляд, можно было сократить до 3 часов. и время начала надо ставить на 10, в крайнем случае 11, потому что в обед (в 14-15 часов) дети уже страдали от голода, а задержаться на перекус экскурсия не предусматривает (только попить/пописать). Ну и наверное из пожеланий еще наличие аппаратуры для удобства слушать экскурсовода. В Москве эта опция стоит 150 рублей на человека, но зато ты можешь отходить на какое-то расстояние и не терять суть рассказа. Кроме того, в Лондоне очень шумно, и услышать экскурсовода, даже находясь рядом с ней, достаточно тяжело.
31 декабря 2017
Экскурсии с гидом Ириной замечательные. Необычайно приятный человек, интересно и увлекательно доносит информацию, время проведенное с Ириной 'пролетает' незаметно, более того, знания истории города просто 'заставляют' еще больше влюбиться в Лондон. Рекомендуем настоятельно, не пожалеете.

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