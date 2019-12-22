7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Почувствовать себя волшебником

В Лондоне можно найти драконов, единорогов и феникса, следы настоящих магов, алхимиков и предсказателей будущего — стоит лишь знать, где искать! Вы заглянете в магический магазинчик в Сохо, где можно экипироваться к новому учебному году в Хогвартсе. Попробуете обменять деньги маглов на галлеоны, сикли и кнаты на зачарованных древних улочках. Обнаружите драконий след в Великом пожаре Лондона, попробуете проникнуть на заветную платформу вокзала Кингс-Кросс и убедитесь, что Пожирателям Смерти не удалось разрушить до конца мост через Темзу. Кстати, средневековая история Англии изобилует ведьмами и их колдовскими проделками, о чем я непременно расскажу вам на нашей прогулке.

Магические уголки Лондона

Вы прогуляетесь от памятника великому Лондонскому пожару к рынку Леденхолл, где в фильме «Гарри Поттер и философский камень» находился вход на Косую аллею в мир магов. Кроме того, мы побываем у Собора святого Павла, найдём приметы мира волшебников в районах Сохо и Ковент Гарден и, разумеется, побываем на платформе 9 ¾!