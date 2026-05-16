Весной Будапешт особенно приятный: уже тепло, город зеленеет, но ещё нет летней жары и толп туристов.
Мы прогуляемся по центру, увидим главные панорамы столицы с высоты Цитадели, а затем проедем по
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию с площади Героев и городского парка «Варошлигет» — это одна из самых красивых локаций Будапешта.
- Посетим Дом музыки — необычное современное здание японского архитектора.
- Заедем на Центральный рынок, чтобы почувствовать Будапешт через вкусы и атмосферу: местные деликатесы и горячие напитки.
- Поднимемся на гору Геллерт к Цитадели — за лучшей панорамой на Дунай, мосты и зимний город.
- Финал — еврейский квартал: дворики, граффити и знаменитые руин-бары. Днём это атмосферное арт-пространство, поэтому сюда можно приходить и с детьми — им обычно тоже интересно рассматривать интерьеры и детали.
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная, мы перемещаемся на комфортабельном легковом автомобиле (до 4 человек) или микроавтобусе (до 8 человек).
- Дополнительные расходы (по желанию): дегустации и вкусняшки на Центральном рынке (в том числе рэтеш с маком и вишней), напитки в руин-баре (например, пиво или фрёч).
- Маршрут без ограничений по возрасту, подойдёт для семейного формата.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 625 туристов
Увлечённый и энергичный гид по Будапешту. Автор иммерсивных театральных проектов и бывший владелец бара в еврейском квартале. Туры и экскурсии — не классический формат с заученными датами, а живое общение и погружение в город: известные места, скрытые дворы, архитектура и повседневная жизнь без туристической витрины. Годы жизни в Будапеште позволяют делиться опытом и пониманием города «изнутри» — просто и честно.
Входит в следующие категории Будапешта
