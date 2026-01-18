Экскурсии в Будапеште весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Будапеште на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
На машине
9 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомиться с самыми яркими курортами «венгерского моря» и посетить город королей
Начало: У вашего отеля
«Курортный сезон озера Балатон длится с середины весны до середины осени — это рекомендуемое время для его посещения»
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
€460 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Откройте для себя Будапешт через призму истории и традиций, отмечая день памяти арадских мучеников
Начало: Метро М1, станция Deák Ferenc tér
«что общего между двумя памятными датами венгерской истории — 6 октября и 15 марта»
Завтра в 14:00
27 мар в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Весенний Будапешт: панорамы, рынок и руин-бары
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогуляться по цветущей столице и посетить самые атмосферные места
«Весной Будапешт особенно приятный: уже тепло, город зеленеет, но ещё нет летней жары и толп туристов»
25 мар в 11:00
26 мар в 11:00
€280 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 января 2026
    Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
    Анатолий прекрасный рассказчик: яркий, артистичный, знающий. Экскурсия продумана и хорошо организована. Она компактна, но содержательно и эмоционально насыщенна. Рассказ выходит
    за рамки событий революции 1848-49 гг., как ожидалось исходя из названия, но это только делает его даже более интересным, чем предполагалось.

  • О
    Ольга
    28 октября 2025
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Татьяна, еще раз хочу выразить Вам благодарность за прекрасный и познавательный день, проведенный вместе!

    Вы очень очаровательная, стильная и интеллигентная леди
    с очень красивыми глазами и искренней душой!

    Прекрасное знание истории Венгрии, любовь к своей профессии и рекомендации для новых путешествий 🙏

    Желаем Вам незабываемых путешествий и много благодарных туристов в Будапеште ❤️

  • И
    Иван
    18 июля 2025
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Замечательная экскурсия и гид, было очень легко, комфортно и интересно, большое спасибо Татьяне!
  • Ф
    Фадим
    8 июня 2025
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Спасибо Татьяне! Отличная экскурсия 5 июня. Очень рекомендуем. Ольга,Фадим
  • М
    Михаил
    24 апреля 2025
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Гид выше всех похвал-и как экскурсовод, и как водитель, и как собеседник. Советуем тем у кого немного времени что бы по-больше узнать страну.
  • Б
    Батья
    16 апреля 2025
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Рекомендуем с большой радостью. Необыкновенная эрудиция года и прекрасная атмосфера.
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
    Анатолий - энергичный, доброжелательный, владеющий материалом гид. При достаточной насыщенности экскурсии она не стала утомительной ни физически, ни интеллектуально. Чуткий
    к проблемам клиентов: когда пошел дождь, снабдил нас зонтиками из своего багажника. Анатолий с готовностью отвечал на наши разные вопросы, освещая темы и достаточно далекие от темы экскурсии. В целом экскурсия получилась не столько тематическая, сколько общеознакомительная, но в данном случае это совсем не минус.

  • Н
    Наталия
    26 августа 2023
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Ни одной секунды не потраченно в пустую. Поездка превзошла все ожидания. Татьяна великолепный организатор, интересный рассказчик и очень образованный гид. Мы в восторге!!! Еще раз с огромной благодарностью. Компания из Риги
  • Е
    Елизавета
    2 августа 2023
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Татьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людей и быт. Татьяна не
    ограничилась только тем экскурсионной программой, а рассказала также и про Будапешт и другие города. Замечательный собеседник, внимательный человек, посоветовала много интересных мест, которые можно еще посетить, что попробовать из еды, и где это сделать не за очень дорого!

    Спасибо огромное, за прекрасный деть

  • K
    Konstantin
    13 июля 2023
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Нам очень понравилась экскурсия. Мы узнали много интересной и полезной информации о Венгрии и ее жителях. Увидели красивые города и
    замок вечной любви, Озеро Болотон и его окрестности, местную кухню. Мы будем рады порекомендовать нашим друзьям Татьяну, как прекрасно гида и человека. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре;
  2. Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»;
  3. Весенний Будапешт: панорамы, рынок и руин-бары.
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Парламент;
  2. Дунай;
  3. Рыбацкий бастион;
  4. Самое главное;
  5. Замок Буда;
  6. Церковь Святого Матьяша;
  7. Базилика святого Иштвана;
  8. Цепной мост Сечени;
  9. Купальня Сеченьи;
  10. Королевский дворец.
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в марте 2026
Сейчас в Будапеште в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 460. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
