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еще добавила стеклянный мост и музей паровозов. При индивидуальных турах времени вам хватит более чем. Лично мы освободились в 14.00. Нашим гидом был мистер Лонг, очень радушный и улыбчивый мужчина, патриот своей страны. Мистер Лонг, скорее сопровождающий, чем полноценный гид, что не умоляет его достоинств, но лично нам не хватило полноценной экскурсии, рассказов про Вьетнам, Далат, исторические справки. Когда берешь индивидуальный тур, хочется, чтобы внимания было больше.

p.s. почитав отзывы о других турах, пришли к выводу, что при вьетнамском гиде, чаще всего это просто сопровождающий, учитывайте этот факт, и если вам нужна историческая справка, хоть какая-то, то берите русских гидов, или заранее уточняйте наличие исторических справок.