Необычные дома в Камрани

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Камрани на русском языке, цены от $77. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Камрани - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено)
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Камрани - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено)
Каменные влюблённые, кофе лювак и вечная весна
Начало: У вашего отеля
23 авг в 05:00
24 авг в 05:00
от $400 за всё до 2 чел.
Далат на максимум (из Камрани, трансфер включён)
На машине
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Далат на максимум (из Камрани, трансфер включён)
Увидеть главные локации - и ничего лишнего
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 05:00
22 авг в 05:00
24 авг в 05:00
$77 за человека
Из Камрани - в неповторимый Далат на целый день
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Камрани - в неповторимый Далат на целый день
Увидеть совсем другой Вьетнам и попробовать кофе лювак
Сегодня в 18:30
Завтра в 05:00
от $450 за всё до 4 чел.
«Сердце королевской кобры»: путешествие по Нячангу - из Камрани
На машине
6.5 часов
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
«Сердце королевской кобры»: путешествие по Нячангу - из Камрани
Посетить места для местных, попробовать блюда из кобры и пройти необычный ритуал
Начало: У вашего отеля в Камрани
Завтра в 09:30
22 авг в 09:30
от $608$640 за всё до 3 чел.
Из Камрани - к небанальным локациям Далата
На машине
12 часов
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Камрани - к небанальным локациям Далата
Побывать в глиняном городе, крэйзи-отеле, деревне хоббитов и фабрике шёлка и в кафе «100 крыш»
Начало: У вашего отеля в Камрани
Завтра в 06:00
22 авг в 06:00
от $608$640 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Из Камрани - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено)
Далат прекрасен. Природа, сосны, озеро - другой Вьетнам. Отличная организация, вовремя забрали из отеля, привезли обратно. Программа интересная, я бы
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еще добавила стеклянный мост и музей паровозов. При индивидуальных турах времени вам хватит более чем. Лично мы освободились в 14.00. Нашим гидом был мистер Лонг, очень радушный и улыбчивый мужчина, патриот своей страны. Мистер Лонг, скорее сопровождающий, чем полноценный гид, что не умоляет его достоинств, но лично нам не хватило полноценной экскурсии, рассказов про Вьетнам, Далат, исторические справки. Когда берешь индивидуальный тур, хочется, чтобы внимания было больше.
p.s. почитав отзывы о других турах, пришли к выводу, что при вьетнамском гиде, чаще всего это просто сопровождающий, учитывайте этот факт, и если вам нужна историческая справка, хоть какая-то, то берите русских гидов, или заранее уточняйте наличие исторических справок.

Далат прекрасен. Природа, сосны, озеро - другой Вьетнам. Отличная организация, вовремя забрали из отеля, привезли обратно.
Далат прекрасен. Природа, сосны, озеро - другой Вьетнам. Отличная организация, вовремя забрали из отеля, привезли обратно.
Далат прекрасен. Природа, сосны, озеро - другой Вьетнам. Отличная организация, вовремя забрали из отеля, привезли обратно.
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Всего 1 отзыв в Камрани в категории "Необычные дома"

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Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камрани
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Из Камрани - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено);
  2. Далат на максимум (из Камрани, трансфер включён);
  3. Из Камрани - в неповторимый Далат на целый день;
  4. «Сердце королевской кобры»: путешествие по Нячангу - из Камрани;
  5. Из Камрани - к небанальным локациям Далата.
Какие места ещё посмотреть в Камрани
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Камрани в августе 2026
Сейчас в Камрани в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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