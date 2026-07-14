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Индивидуальная
до 10 чел.
Из Камрани - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено)
Каменные влюблённые, кофе лювак и вечная весна
Начало: У вашего отеля
23 авг в 05:00
24 авг в 05:00
от $400 за всё до 2 чел.
Групповая
до 14 чел.
Далат на максимум (из Камрани, трансфер включён)
Увидеть главные локации - и ничего лишнего
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 05:00
22 авг в 05:00
24 авг в 05:00
$77 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Камрани - в неповторимый Далат на целый день
Увидеть совсем другой Вьетнам и попробовать кофе лювак
Сегодня в 18:30
Завтра в 05:00
от $450 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
«Сердце королевской кобры»: путешествие по Нячангу - из Камрани
Посетить места для местных, попробовать блюда из кобры и пройти необычный ритуал
Начало: У вашего отеля в Камрани
Завтра в 09:30
22 авг в 09:30
от $608
$640 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Камрани - к небанальным локациям Далата
Побывать в глиняном городе, крэйзи-отеле, деревне хоббитов и фабрике шёлка и в кафе «100 крыш»
Начало: У вашего отеля в Камрани
Завтра в 06:00
22 авг в 06:00
от $608
$640 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Далат прекрасен. Природа, сосны, озеро - другой Вьетнам. Отличная организация, вовремя забрали из отеля, привезли обратно. Программа интересная, я бы
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Всего 1 отзыв в Камрани в категории "Необычные дома"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Необычные дома»
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Сейчас в Камрани в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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