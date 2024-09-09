6 часов
Водная прогулка
Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте
Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Начало: У вашего отеля
9 сен в 08:30
10 сен в 08:30
от $644 за всё до 2 чел.
7 часов
Водная прогулка
Водная прогулка на Южные острова из Нячанга
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
9 сен в 08:30
10 сен в 08:30
от $472 за всё до 2 чел.
8 часов
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
$86 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Водные для детей»
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