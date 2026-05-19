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Удзи – экскурсии в Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Удзи» в Киото на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
На машине
10 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
5 июн в 08:00
17 июн в 08:00
$552 за всё до 4 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
6 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
7 июн в 12:15
8 июн в 12:15
$129 за человека
Нара и Удзи: олени, Будда и родина матча
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара и Удзи: олени, Будда и родина матча
Побывать в первой столице Японии, встретить священных животных и окунуться в чайные традиции
Завтра в 09:00
5 июн в 09:00
$650 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
Хотим поблагодарить Ивана за интересную и очень комфортную экскурсию! Время пролетело быстро, но при этом посмотрели всё, что запланировано! Иван прекрасный рассказчик и приятный человек! Очень довольны экскурсией и рекомендуем этого гида на все 100%!
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Геннадий
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
Знающий, заботливый, с чувством юмора, хорошо контактирует с группой.
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Антипенко
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Это был наш первый полноценный день в Киото, и экскурсия оправдала ожидания на 10/10! Локаций и активностей получилось очень много,
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но всегда было время передохнуть и вкусно пообедать. У нас впереди было еще много дней в Японии, и Артур поделился с нами хорошим маршрутом по Наре и Арасияме.

Это был наш первый полноценный день в Киото, и экскурсия оправдала ожидания на 10/10! Локаций и
Это был наш первый полноценный день в Киото, и экскурсия оправдала ожидания на 10/10! Локаций и
Это был наш первый полноценный день в Киото, и экскурсия оправдала ожидания на 10/10! Локаций и
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Е
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Большое спасибо Артуру за экскурсию в Удзи и Киото, это день оставил очень яркие впечатления! Гид рассказывал не только интересные
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факты в истории, но и многое о культурном коде японцев и их традициях. Организация программы на высшем уровне - удалось насладиться видами гармонично переходя с одной локации на другую без спешки и суеты. При этом в каждой локации Артур подмечал много важных деталей, о которых типичный турист сам скорее всего и не задумается) Ресторанчики для перекуса также не оставили равнодушными - поели наивкуснейший рамен и мороженое. Вечером также прошлись по визитным карточкам Киото - храму Фусими Инари и тысячам ворот Тории и дополнительно дошли до пагоды Ясака.

Бонусом - много остановок по пути и советов по уникальным подаркам, которые можно привести из Японии родным и близким.

Большое спасибо Артуру за экскурсию в Удзи и Киото, это день оставил очень яркие впечатления! Гид
Большое спасибо Артуру за экскурсию в Удзи и Киото, это день оставил очень яркие впечатления! Гид
Большое спасибо Артуру за экскурсию в Удзи и Киото, это день оставил очень яркие впечатления! Гид
Большое спасибо Артуру за экскурсию в Удзи и Киото, это день оставил очень яркие впечатления! Гид+2
Большое спасибо Артуру за экскурсию в Удзи и Киото, это день оставил очень яркие впечатления! Гид
Большое спасибо Артуру за экскурсию в Удзи и Киото, это день оставил очень яркие впечатления! Гид
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Юлия
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
Мы в Японии впервые, и благодаря Ивану увидели ее с наилучшей стороны! Города Нара и особенно Удзи были просто восхитительны!
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За этот день мы пообщались с оленями, взглянули на множество старинных храмов, оставили пожелания на удачу, покушали в традиционном японском стиле, посетили чайную церемонию, всего невозможно описать! Попасть в Японию в пик цветения саккуры - счастье, иметь хорошую погоду в день экскурсии - удача, выбрать Ивана гидом - это везенье! У нас все совпало! 1000 тории в конце экскурсии и 1000 наших благодарностей Ивану за этот день!!!

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Evgenia
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже встретили живого кабана)) бонус
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от Артура - прошлись по историческому центру Киото и увидели настоящую гейшу)) 200 из 100!!
В Удзи мы отправились с центрального вокзала Киото небольшой группой в 6 человек. Артур отвечал на все вопросы, рассказывал интересные исторические и социальные факты о Японии. В Удзи мы сходили на мастер-класс по изготовлению матчи, даже притомились перемалывая чай)), который потом сами и выпили. Удзи кстати центр элитного чаеводства Японии. Затем полюбовались брутализмом жд станции Кейхан Удзи, нашли люки с покемонами. Прогулялись вдоль реки с цветущей сакурой и очень аутентичными видами. Узнали, как бакланами ловят рыбу. Побывали в храме Бедо-ин с фениксами, сходили там в музей. Вкусно пообедали. Кстати, там прикупили интересные текстильные платки тенугуи Eirakuya, которые потом обрамляются в раму и становятся картиной. Видели потом такие в другом месте в разы дороже.
Затем поехали в храмовый комплекс богини Инари или лисий. Поднялись в гору по 100500 ступеням, проходя через ворота тори, полюбовались огнями вечернего Киото и даже встретили кабанчика на обратном пути.
Артур предложил нам в качестве бонуса провести нас по старой части Киото. И мы успели погулять и там! Все уже закрылось, но зато не было бесконечных толп. полюбовались старыми улочками, встретили настоящую гейшу, которая торопилась по делам, любовались Пагодой Ясака.
Вся экскурсия с самого начала идеальна для созерцания, любования природой, проникновения аутентичностью Японии. Даже успели обсудить буддизм, синтоизм, веру японцев в призраков, их суеверия, и пустоту.
Благодарю Артура за такую насыщенную и наполненную смыслом экскурсию!

Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже+11
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже
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Татьяна
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
Прекрасная экскурсия, не утомительная, однозначно рекомендуем Ивана, подача интересная, на одном дыхании пролетел день! Спасибо! ☺️
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А
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Отзыв 25 марта Артур организовал нам незабываемую экскурсию в Удзи, …. В течении всего дня мы были погружены в японский
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самобытный колорит. Было всего понемногу:
Красивая природа, яркие величественные храмы, история и современная жизнь японцев.
секреты японского чаепития, вкусная еда, оригинальные сувениры!
Все это было преподнесено с удивительной харизматичной энергией Артура. Мы были вовлечены в непрекращающийся диалог, множество наших вопросов и интересных ответов Артура.
Несмотря на дождливую погоду, день пронесся очень быстро!
Рекомендуем всем однозначно!

Отзыв 25 марта Артур организовал нам незабываемую экскурсию в Удзи, …. В течении всего дня мы
Отзыв 25 марта Артур организовал нам незабываемую экскурсию в Удзи, …. В течении всего дня мы
Отзыв 25 марта Артур организовал нам незабываемую экскурсию в Удзи, …. В течении всего дня мы
Отзыв 25 марта Артур организовал нам незабываемую экскурсию в Удзи, …. В течении всего дня мы+2
Отзыв 25 марта Артур организовал нам незабываемую экскурсию в Удзи, …. В течении всего дня мы
Отзыв 25 марта Артур организовал нам незабываемую экскурсию в Удзи, …. В течении всего дня мы
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Юлия
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Большое спасибо Артуру за потрясающий день в Киото и его окрестностях. Были приятно удивлены заботливостью и вниманием со стороны нашего
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гида. Экскурсия надолго запомнится и взрослым и детям. Артур нам показал город с самых разных сторон, рассказал много необычных историй - настоящий кладезь знаний еще и с хорошим чувством юмора. Несмотря на дождь мы в восторге от экскурсии. рекомендуем!

Большое спасибо Артуру за потрясающий день в Киото и его окрестностях. Были приятно удивлены заботливостью и
Большое спасибо Артуру за потрясающий день в Киото и его окрестностях. Были приятно удивлены заботливостью и
Большое спасибо Артуру за потрясающий день в Киото и его окрестностях. Были приятно удивлены заботливостью и
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Е
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
Благодарим Ивана за прекрасную экскурсию.
Очень рекомендую Ивана как экскурсовода и этот маршрут по Японии.
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Всего 70 отзывов в Киото в категории "Удзи"

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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Удзи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару;
  2. Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото;
  3. Нара и Удзи: олени, Будда и родина матча.
Какие места ещё посмотреть в Киото
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Фусими-Инари-тайся;
  2. Кинкаку-дзи;
  3. Сад камней Рёан-дзи;
  4. Квартал Гион;
  5. Нара;
  6. Парк оленей «Нара»;
  7. Тодай-дзи;
  8. Набережная;
  9. Замок Нидзё.
Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2026
Сейчас в Киото в категории "Удзи" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 650. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Удзи», 70 ⭐ отзывов, цены от $129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август