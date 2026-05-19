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Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
5 июн в 08:00
17 июн в 08:00
$552 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
7 июн в 12:15
8 июн в 12:15
$129 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара и Удзи: олени, Будда и родина матча
Побывать в первой столице Японии, встретить священных животных и окунуться в чайные традиции
Завтра в 09:00
5 июн в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Хотим поблагодарить Ивана за интересную и очень комфортную экскурсию! Время пролетело быстро, но при этом посмотрели всё, что запланировано! Иван прекрасный рассказчик и приятный человек! Очень довольны экскурсией и рекомендуем этого гида на все 100%!
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Знающий, заботливый, с чувством юмора, хорошо контактирует с группой.
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Это был наш первый полноценный день в Киото, и экскурсия оправдала ожидания на 10/10! Локаций и активностей получилось очень много,
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Е
Большое спасибо Артуру за экскурсию в Удзи и Киото, это день оставил очень яркие впечатления! Гид рассказывал не только интересные
+2
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Мы в Японии впервые, и благодаря Ивану увидели ее с наилучшей стороны! Города Нара и особенно Удзи были просто восхитительны!
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Отлично провели день в Удзи, а вечером сходили в храмовый комплекс Инари, где на светилищах даже встретили живого кабана)) бонус
+11
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Прекрасная экскурсия, не утомительная, однозначно рекомендуем Ивана, подача интересная, на одном дыхании пролетел день! Спасибо! ☺️
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А
Отзыв 25 марта Артур организовал нам незабываемую экскурсию в Удзи, …. В течении всего дня мы были погружены в японский
+2
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Большое спасибо Артуру за потрясающий день в Киото и его окрестностях. Были приятно удивлены заботливостью и вниманием со стороны нашего
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Е
Благодарим Ивана за прекрасную экскурсию.
Очень рекомендую Ивана как экскурсовода и этот маршрут по Японии.
Очень рекомендую Ивана как экскурсовода и этот маршрут по Японии.
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Всего 70 отзывов в Киото в категории "Удзи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Удзи»
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Сейчас в Киото в категории "Удзи" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 650. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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