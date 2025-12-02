Мои заказы

Район «Харадзюку» – экскурсии в Токио

Найдено 5 экскурсий в категории «Район «Харадзюку»» в Токио на русском языке, цены от $125. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Токио в вашем ритме
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Станция на выбор
2 янв в 12:00
3 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио
Пешая
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Холл отеля
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
$340 за всё до 5 чел.
Обзорная автобусная экскурсия с круизом на пароме
На автобусе
На пароме
10 часов
Круиз
Погрузитесь в атмосферу Токио: храм Мэйдзи, Асакуса, Tokyo Sky Tree и круиз по заливу. Насладитесь уникальными впечатлениями за один день
Начало: 6-chōme-5-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 16...
Расписание: Ежедневно в 07:50.
Завтра в 07:20
2 янв в 07:20
$131.47 за человека
Перекрёсток Сибуя, Харадзюку: картинг-тур у Токийской башни
1 час 45 минут
Мини-группа
до 8 чел.
Погрузитесь в атмосферу Токио на картинге, посетив знаковые места с гидом. Захватывающий маршрут и незабываемые фото ждут вас
Начало: JPF9+HV2 Синагава, Токио, Япония
Расписание: См. календарь
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
$125 за человека
Токио как отражение творчества Харуки Мураками
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Метро Роппонги, Станция метро · префектура Токио, ...
2 янв в 12:00
3 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandrs
    2 декабря 2025
    Токио крупным планом: обзорная прогулка по мегаполису
    Были в конце ноября 2025 г. Экскурсовод Елена, компитентная и приветливая.
  • О
    Олег
    28 ноября 2025
    От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио
    Большое спасибо гиду не только за грамотно организованный маршрут, но и за наше хорошее настроение и комфорт во время экскурсии.
    Было интересно и познавательно. Информация достаточна, но не избыточна. Учтены наши пожелания и предложения. Темп на экскурсии подстраивался под наши возможности и интересы. При этом ничего не упустили и не пришлось нагонять время. Остались самые приятные и яркие впечатления, а также чувство благодарности организатору. Очень рекомендуем будущим путешественникам!

  • А
    Анна
    3 ноября 2025
    От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио
    Экскурсия прошла на отлично! Яна отличный гид! Все рассказала, показала!
    Для тех кто едет первый раз в Токио, советую брать данную экскурсию. После сразу понятно как ориентироваться) куда следовать дальше)
  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Токио в вашем ритме
    Провели замечательный день с гидом Марией, знакомясь с разными гранями Токио — от шумного, вкусного рынка Цукидзи и древнего храма
    Senso-ji в Асакусе до современного района Роппонги с его впечатляющей смотровой площадкой. Заехали и на искусственный остров, чтобы увидеть другую сторону города. Экскурсия оказалась именно в том формате, который мы хотели — смесь прогулки с интересными фактами, без перегрузки информацией. Было приятно просто наслаждаться атмосферой и узнавать город в естественном ритме. Мария создала тёплую, дружескую обстановку, благодаря чему день прошёл легко и запомнился.

  • S
    Sergei
    10 июля 2025
    Токио крупным планом: обзорная прогулка по мегаполису
    Все отлично, рекомендую. Экскурсия интересная. Есть возможность задать вопросы в целом о жизни японцев, их быте.
  • I
    Igor
    13 мая 2025
    Токио в вашем ритме
    Экскурсия с гидом Сенией была очень комфортной, действительно "в нашем ритме". Получили представление о ряде ключевых достопримечательностей города, включая рыбный
    рынок, тихий парк с чайным домиком и пр. Гид предоставила много актуальной информации, ответила на множество вопросов о современной жизни токийцев…
    Не понравилась организация процесса. В какой-то момент (уже после контакта с первоначальным гидом) пришло сообщение об отмене экскурсии. Я был удивлен и связался с гидом чтобы уточнить. Гид сообщила, что все в порядке. Когда я написал накануне, она сообщила, что у нее уже назначена другая задача и предложила более позднее время, однозначно менее удобное. К счастью, после этого она смогла найти замену и с нами связалась Сения, после чего все было хорошо.

  • А
    Анна
    9 мая 2025
    Токио в вашем ритме
    Спасибо большое Маше за очень интересную и познавательную экскурсию! Мы объехали все самые интересные и топовые места города,
    она рассказала историю
    и ответила на все наши вопросы, посмотрели даже больше чем было запланировано! Также Маша помогла нам заселится в отель и объяснила как пользоваться метро и транспортом, а в Токио это не так все просто))) Рекомендую!!!

  • Ю
    Юлия
    3 мая 2025
    Токио в вашем ритме
    Нам понравилась экскурсия по ТОКИО с гидом Марией - узнали много полезней информации, которая пригодилась нам в дальнейшем в период проживания в этом городе. Однозначно рекомендуем!
  • В
    Василий
    14 апреля 2025
    Токио в вашем ритме
    Побывали на экскурсии 30 марта. Наш гид Мария оставила только положительное впечатление, мы посмотрели много токийских достопримечательностей. Мария была очень
    внимательна, помогала нам с детьми. От нее мы узнали о быте и жизни в Японии, что можно посмотреть в Токио еще, что не успели за этот длинный день. День прошел быстро, оставил самые яркие впечатления нам и нашим детям.

    Спасибо огромное Марии за теплый прием и множество рассказов про Японию и ее жителей!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Район «Харадзюку»»

Сколько стоит экскурсия по Токио в декабре 2025
Сейчас в Токио в категории "Район «Харадзюку»" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 125 до 340. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Район «Харадзюку»», 7 ⭐ отзывов, цены от $125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль