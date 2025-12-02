Индивидуальная
до 6 чел.
Токио в вашем ритме
Начало: Станция на выбор
2 янв в 12:00
3 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио
Начало: Холл отеля
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
$340 за всё до 5 чел.
Круиз
Обзорная автобусная экскурсия с круизом на пароме
Погрузитесь в атмосферу Токио: храм Мэйдзи, Асакуса, Tokyo Sky Tree и круиз по заливу. Насладитесь уникальными впечатлениями за один день
Начало: 6-chōme-5-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 16...
Расписание: Ежедневно в 07:50.
Завтра в 07:20
2 янв в 07:20
$131.47 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Перекрёсток Сибуя, Харадзюку: картинг-тур у Токийской башни
Погрузитесь в атмосферу Токио на картинге, посетив знаковые места с гидом. Захватывающий маршрут и незабываемые фото ждут вас
Начало: JPF9+HV2 Синагава, Токио, Япония
Расписание: См. календарь
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
$125 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио как отражение творчества Харуки Мураками
Начало: Метро Роппонги, Станция метро · префектура Токио, ...
2 янв в 12:00
3 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandrs2 декабря 2025Были в конце ноября 2025 г. Экскурсовод Елена, компитентная и приветливая.
- ООлег28 ноября 2025Большое спасибо гиду не только за грамотно организованный маршрут, но и за наше хорошее настроение и комфорт во время экскурсии.
- ААнна3 ноября 2025Экскурсия прошла на отлично! Яна отличный гид! Все рассказала, показала!
Для тех кто едет первый раз в Токио, советую брать данную экскурсию. После сразу понятно как ориентироваться) куда следовать дальше)
- ИИрина27 октября 2025Провели замечательный день с гидом Марией, знакомясь с разными гранями Токио — от шумного, вкусного рынка Цукидзи и древнего храма
- SSergei10 июля 2025Все отлично, рекомендую. Экскурсия интересная. Есть возможность задать вопросы в целом о жизни японцев, их быте.
- IIgor13 мая 2025Экскурсия с гидом Сенией была очень комфортной, действительно "в нашем ритме". Получили представление о ряде ключевых достопримечательностей города, включая рыбный
- ААнна9 мая 2025Спасибо большое Маше за очень интересную и познавательную экскурсию! Мы объехали все самые интересные и топовые места города,
она рассказала историю
- ЮЮлия3 мая 2025Нам понравилась экскурсия по ТОКИО с гидом Марией - узнали много полезней информации, которая пригодилась нам в дальнейшем в период проживания в этом городе. Однозначно рекомендуем!
- ВВасилий14 апреля 2025Побывали на экскурсии 30 марта. Наш гид Мария оставила только положительное впечатление, мы посмотрели много токийских достопримечательностей. Мария была очень
