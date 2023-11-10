Из Сеула - в заповедник Сораксан + море, пляж, морепродукты

Провести день в национальном парке из списка ЮНЕСКО, увидеть руины древнего замка и огромного Будду

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Ответы на вопросы
На комфортабельном автомобиле вы отправитесь на авторскую экскурсию в провинцию Канвондо.

В парке Сораксан подниметесь на фуникулёре, рассмотрите руины крепости и побываете в буддийском храме.

Увидите красивый водопад, попробуете легендарную рисовую бражку, прогуляетесь по берегу Восточного моря и проедете по самому длинному туннелю Кореи.
Из Сеула - в заповедник Сораксан + море, пляж, морепродукты
Из Сеула - в заповедник Сораксан + море, пляж, морепродукты
Из Сеула - в заповедник Сораксан + море, пляж, морепродукты
Из Сеула - в заповедник Сораксан + море, пляж, морепродукты
Из Сеула - в заповедник Сораксан + море, пляж, морепродукты
Из Сеула - в заповедник Сораксан + море, пляж, морепродукты
Из Сеула - в заповедник Сораксан + море, пляж, морепродукты
Из Сеула - в заповедник Сораксан + море, пляж, морепродукты
Из Сеула - в заповедник Сораксан + море, пляж, морепродукты
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Программа с таймингом

  • 05:50 — выезд из отеля. Едем по горному серпантину, смотрим, как живут сельские жители, и завтракаем в уютном придорожном кафе.
  • 09:00 — заезд в необычное место с необычной историей (внимание — тут будет информация 18+!).
  • 10:00 — прибытие в национальный парк Сораксан.
  • 10:30 — подъём на фуникулёре на пик 700 м. Здесь находятся руины крепости Квонгымсон 13 века.
  • 11:30 — посещение буддийского храма, осмотр 10-метрового бронзового Будды, прогулка к живописному водопаду по навесному мосту.
  • 14:00 — обед: большой ролл из кальмара, пицца-блин с морепродуктами и местная рисовая бражка.
  • 15:00 — отправление на пляж Восточного моря. В тёплую погоду можно искупаться, в прохладную — прогуляться и полюбоваться водной гладью. После, если захотите, зайдёте на ужин с морепродуктами в местное кафе (оплачивается отдельно).
  • 18:50 — возвращение в Сеул по быстрой платной дороге через туннели. Проедем самый длинный туннель в Корее.

Организационные детали

  • Что включено: сопровождение гида, трансфер на Kia Carnival Prestige, бесплатный Wi-Fi в машине, чистая вода без газа в машине, билеты на фуникулёр в обе стороны, билет в парк, обед.
  • Дополнительные расходы (по желанию): ужин в кафе возле пляжа.
  • По желанию дополнительно можно заехать на горячие источники, в аквапарк и спа, которые находятся недалеко от гор Сорак, или остаться в провинции Канвондо с ночёвкой. Детали и цены уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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