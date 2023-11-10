Провести день в национальном парке из списка ЮНЕСКО, увидеть руины древнего замка и огромного Будду
На комфортабельном автомобиле вы отправитесь на авторскую экскурсию в провинцию Канвондо.
В парке Сораксан подниметесь на фуникулёре, рассмотрите руины крепости и побываете в буддийском храме.
Увидите красивый водопад, попробуете легендарную рисовую бражку, прогуляетесь по берегу Восточного моря и проедете по самому длинному туннелю Кореи.
В парке Сораксан подниметесь на фуникулёре, рассмотрите руины крепости и побываете в буддийском храме.
Увидите красивый водопад, попробуете легендарную рисовую бражку, прогуляетесь по берегу Восточного моря и проедете по самому длинному туннелю Кореи.
Ближайшие даты:
10
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24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Программа с таймингом
- 05:50 — выезд из отеля. Едем по горному серпантину, смотрим, как живут сельские жители, и завтракаем в уютном придорожном кафе.
- 09:00 — заезд в необычное место с необычной историей (внимание — тут будет информация 18+!).
- 10:00 — прибытие в национальный парк Сораксан.
- 10:30 — подъём на фуникулёре на пик 700 м. Здесь находятся руины крепости Квонгымсон 13 века.
- 11:30 — посещение буддийского храма, осмотр 10-метрового бронзового Будды, прогулка к живописному водопаду по навесному мосту.
- 14:00 — обед: большой ролл из кальмара, пицца-блин с морепродуктами и местная рисовая бражка.
- 15:00 — отправление на пляж Восточного моря. В тёплую погоду можно искупаться, в прохладную — прогуляться и полюбоваться водной гладью. После, если захотите, зайдёте на ужин с морепродуктами в местное кафе (оплачивается отдельно).
- 18:50 — возвращение в Сеул по быстрой платной дороге через туннели. Проедем самый длинный туннель в Корее.
Организационные детали
- Что включено: сопровождение гида, трансфер на Kia Carnival Prestige, бесплатный Wi-Fi в машине, чистая вода без газа в машине, билеты на фуникулёр в обе стороны, билет в парк, обед.
- Дополнительные расходы (по желанию): ужин в кафе возле пляжа.
- По желанию дополнительно можно заехать на горячие источники, в аквапарк и спа, которые находятся недалеко от гор Сорак, или остаться в провинции Канвондо с ночёвкой. Детали и цены уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 195 туристов
Работаю гидом в Южной Корее с 2013 года. Я не просто провожу туры, а стараюсь, чтобы у гостей остались только яркие и тёплые воспоминания о Южной Корее. Моя супруга — местная кореянка, любящая шоппинг, красивые рестораны и уютные кафе. Благодаря ей я знаю хорошие рестораны, а также интересные места, которые вы не найдёте в путеводителях и интернете. Я родился в Ленинграде, закончил университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родился и вырос в смешанном браке, поэтому впитал в себя как русскую, так и корейскую культуры. Так вышло, что с начала 2012 года я оказался в Стране утренней свежести — Южной Корее. Занимаюсь туризмом серьёзно, люблю путешествовать, всегда ищу новые места и разрабатываю новые туры. Люблю встречи с лёгкими, позитивными и порядочными людьми, каким и сам являюсь! Добро пожаловать в Южную Корею!
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