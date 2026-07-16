Вы буквально включите все органы чувств.
Услышите рёв горной Бзыби, почувствуете, как тепло побережья сменяется прохладой гор, и вдохнёте аромат хвои у Голубого озера. А наш кабриолет превратит дорогу в съёмочную площадку.
Всё продумано до мелочей: станет прохладно — наготове тёплые пледы, набежит тучка — крыша поднимется за секунды, и вы продолжите путь в полном комфорте.
Услышите рёв горной Бзыби, почувствуете, как тепло побережья сменяется прохладой гор, и вдохнёте аромат хвои у Голубого озера. А наш кабриолет превратит дорогу в съёмочную площадку.
Всё продумано до мелочей: станет прохладно — наготове тёплые пледы, набежит тучка — крыша поднимется за секунды, и вы продолжите путь в полном комфорте.
Описание экскурсии
9:00 — выезд
9:30 — Гагра
Сделаем остановки у смотровой площадки «Я люблю Гагру», ресторана «Гагрипш», колоннады, парка принца Ольденбургского и обзорной площадки с видом на Новую Гагру.
11:00 — дегустации по дороге
Вы попробуете абхазские вино, чай и сыр.
12:00–13:00 — Бзыбь
Посетите собор Успения Пресвятой Богородицы, прогуляетесь по подвесному мосту через реку Бзыбь и при желании пообедаете в национальном ресторане.
14:00–15:30 — Рицинский национальный парк
По пути увидите Голубое озеро, водопад Мужские Слёзы, самшитовую рощу и живописный Юпшарский каньон.
15:30 — озеро Рица
Отдохнёте у горного водоёма в окружении густых лесов.
17:00 — отправление обратно
На экскурсии вы узнаете:
- как горы защищали, а реки питали древние поселения
- что скрывает Голубое озеро
- почему плачут Мужские Слёзы
- отчего озеро Рица названо женским именем
- и много другое
Тайминг примерный и может меняться в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном кабриолете Mustang
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в национальный парк — 1000 ₽ за взрослого и 500 ₽ за ребёнка с 8 до 12 лет
- Обед — ~700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 50 туристов
С 2014 года я напрямую связан с туризмом. Имею богатый опыт в сфере организации туров. Владею 2 языками в совершенстве. Имею 2 образования по гражданской и военной специальностям. Обладаю фундаментальными знаниями истории своей страны и быта своего народа. Имею много положительных отзывов от людей, с которыми приходилось сотрудничать.
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