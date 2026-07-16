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На кабриолете к чудесному озеру Рица - из Гагры

Погружение в природу Абхазии, которое невозможно пережить в душном автобусе или обычном внедорожнике
Вы буквально включите все органы чувств.

Услышите рёв горной Бзыби, почувствуете, как тепло побережья сменяется прохладой гор, и вдохнёте аромат хвои у Голубого озера. А наш кабриолет превратит дорогу в съёмочную площадку.

Всё продумано до мелочей: станет прохладно — наготове тёплые пледы, набежит тучка — крыша поднимется за секунды, и вы продолжите путь в полном комфорте.
На кабриолете к чудесному озеру Рица - из Гагры
На кабриолете к чудесному озеру Рица - из Гагры
На кабриолете к чудесному озеру Рица - из Гагры

Описание экскурсии

9:00 — выезд

9:30 — Гагра

Сделаем остановки у смотровой площадки «Я люблю Гагру», ресторана «Гагрипш», колоннады, парка принца Ольденбургского и обзорной площадки с видом на Новую Гагру.

11:00 — дегустации по дороге

Вы попробуете абхазские вино, чай и сыр.

12:00–13:00 — Бзыбь

Посетите собор Успения Пресвятой Богородицы, прогуляетесь по подвесному мосту через реку Бзыбь и при желании пообедаете в национальном ресторане.

14:00–15:30 — Рицинский национальный парк

По пути увидите Голубое озеро, водопад Мужские Слёзы, самшитовую рощу и живописный Юпшарский каньон.

15:30 — озеро Рица

Отдохнёте у горного водоёма в окружении густых лесов.

17:00 — отправление обратно

На экскурсии вы узнаете:

  • как горы защищали, а реки питали древние поселения
  • что скрывает Голубое озеро
  • почему плачут Мужские Слёзы
  • отчего озеро Рица названо женским именем
  • и много другое

Тайминг примерный и может меняться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном кабриолете Mustang
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в национальный парк — 1000 ₽ за взрослого и 500 ₽ за ребёнка с 8 до 12 лет
  • Обед — ~700 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 50 туристов
С 2014 года я напрямую связан с туризмом. Имею богатый опыт в сфере организации туров. Владею 2 языками в совершенстве. Имею 2 образования по гражданской и военной специальностям. Обладаю фундаментальными знаниями истории своей страны и быта своего народа. Имею много положительных отзывов от людей, с которыми приходилось сотрудничать.

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