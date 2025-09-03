Мои заказы

Пляжи Гагры – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи Гагры» в Гагре, цены от 1200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
На автобусе
12 часов
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: история Гагры, красота озера Рица и Новоафонский монастырь. Уникальные места и дегустация ждут вас
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
1200 ₽ за человека
Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
На машине
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
Погрузитесь в атмосферу Старой Гагры, запечатлейте себя на фоне исторических замков и живописного побережья. Ваша идеальная фотосессия ждёт
Завтра в 17:30
11 дек в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
На машине
5 часов
-
10%
67 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8550 ₽9500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 сентября 2025
    Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
    Дата посещения: 3 сентября 2025
    Фотограф огонь) Мария, приятная и общительная) мастер своего дела) непринужденная обстановка, легкая дружелюбная атмосфера) одни положительные эмоции и максимум хорошего настроения
  • О
    Ольга
    26 ноября 2025
    Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
    Экскурсия прошла хорошо. Мы в целом довольны. Маршрут хороший, цена приемлемая. Но есть нюансы:
    1) нам обещали перед
    встречей позвонить, в итоге
    мы сами звонили, так как были обеспокоены
    2) обещали бесплатный сбор мандаринов, но нет))
    3)не предлагают альтернативу, где можно пообедать, предлагают только одно место у о. Рица, где кухня не особо вкусная, а цены приличные

  • М
    Маргарита
    4 ноября 2025
    Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
    Очень хотели познакомиться с Абхазией, благодаря данной экскурсии это получилось. Спасибо огромное Алине за подробное инструктирование еще на этапе бронирования.
    Чудесная гид Салима сделала наш отдых незабываемым. С самого начала экскурсии охали и ахали от красоты природы. Конечно, хотелось бы больше времени, но его всегда мало, сколько ни путешествуй. Теперь точечно для себя можно выбрать локации для посещения

  • и
    игорь
    22 октября 2025
    Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
    Спасибо нашему гиду Дамею, за подачу материала, приятного в общении.
    Отдельное спасибо водителю Масику.
    Экскурсия нам понравилась было всё интересно,ритмично и вполне
    комфортно, несмотря на то, что весь день лил дождь. 😄Получили вполне себе достаточно информации как просто увлекательной, так и вполне полезной.
    Оценка 5 из 5. Однозначно стоит посетить!

  • А
    Алена
    9 октября 2025
    Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
    Фотопрогулка с Марией превзошла мои ожидания. Я видела чужие красивые фото ее авторства, но совсем другое дело, когда красоту, которой
    тебя приводят любоваться, видишь своими глазами. Захватывает дух.
    Еще Мария приятный и интересный собеседник. На протяжении всей фотосессии мы вели неспешные беседы, и это как-то соответствовало окружающему пейзажу:)
    Фотографии получили в оговоренные сроки, очень быстро, и я ими полностью довольна. Мария, спасибо, что показали нам эту красоту а запечатлели на память такой замечательный день в нашем путешествии!

  • О
    Ольга
    2 октября 2025
    Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
    Фотосессия прошла легко и непринужденно, с Марией прогулка была комфортной, интересный рассказчик, локации подбирала очень красивые. Фото отличные и быстро, буквально через пару дней. Рекомендую провести фото/вечер с Марией.
  • Е
    Екатерина
    28 сентября 2025
    Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
    Ни разу не пожалела,подарила родителям тур и экскурсию, они в восторге! Понравилось все, много информации и эмоций) гид - супер!
    Спасибо за приятные воспоминания, эмоции и прекрасный день)
  • Е
    Елена
    15 сентября 2025
    Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
    Фотосессия замечательная!!!
    Мария настоящий профессионал в своём деле!
    Помимо отличных кадров, погуляли ещё и в Приморском парке
    Мария очень приятный интеллигентный собеседник!
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2025
    Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
    Забронировала тур заранее, выезжая из Сочи в Гагры. Было беспокойство, как всё пройдёт, но организаторы справились на отлично! Абхазии красотой
    природы уникальна. В одном этом маршруте посетили все знаковые места. Для знакомства с Абхазией очень информативный тур. Основываясь на полученных знаниях и впечатлениях можно планировать дальнейшие путешествия. Азамат - умничка, преданный своей родине и профессионал с большой буквы! Внимательный, отзывчивый, спокойно выслушает все капризы гостей и сделает всё для их удобного путешествия.
    Алина, как организатор, всё подробно рассказала о начале пути, маршруте и всех возможных трудностях, с чем можем столкнуться.
    В целом и общем рекомендую тур, особенно новичкам, стоимость равна информативности тура

  • М
    Максим
    14 сентября 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Спасибо Сергею за интересную экскурсию. Всегда действовал корректно, интересно рассказывал, делал там, где просили остановки. В общем всячески рекоммендуем всем.
  • В
    Виктория
    2 сентября 2025
    Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
    Фотографии получились невероятно живыми и атмосферными. Огромное спасибо за потрясающую фотосессию, креативность и энтузиазм!
    С самого начала чувствовалось, что работаем с
    настоящим профессионалом. Мария очень тактично направляла, подсказывала позы и ловила самые удачные моменты.
    Дождь, который мог оказаться помехой, в её объективе превратился в волшебный элемент, добавивший фотографиям неповторимость. Благодаря таланту и труду Марии у нас остались не просто красивые снимки, а настоящие воспоминания, запечатленные в фотографиях, которые мы получили буквально через 2 дня!

  • Е
    Екатерина
    27 августа 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво, интересно! Встретил, покатал, рассказал,
    показал, подождал, останавливались в отличных местах для фото и покушать! Кафе "Сойка" для обеда-это отдельный кайф! Не хотелось оттуда уходить! Красивый вид на горную реку и вкусная кухня! Обязательно будем рекомендовать друзьям и сами ещё раз вернёмся! Спасибо большое, Сергею!

  • Ю
    Юлия
    26 августа 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Прекрасная экскурсия, Сергей прекрасный экскурсовод, нам всё понравилось
  • А
    Алина
    29 июля 2025
    Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
    Очень понравилась экскурсия. Да, достаточно длинная, поэтому запаситесь терпением. Очень советую, мы решили отдать предпочтение самому Новому Афону, в пещеры
    не пошли, еще интереснее бы было, если бы попали в сам монастырь, но, к сожалению, в понедельник проходит моление и попасть внутрь не удалось.

  • В
    Вероника
    26 июля 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Прекрасно составленный маршрут, интересный рассказ, обаятельный организатор Сергей позволили насладиться о. Рица и г. Гагра, а также влюбиться в Абхазию. Комфортный авто с кондиционером, остановки в самых красивых локациях. Все безопасно и на высшем уровне!
  • Ю
    Юлия
    16 июля 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Хорошая экскурсия, вежливый и внимательный экскурсовод Гамлет. Мы остались довольны.
  • С
    Софья
    13 июля 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Отличная экскурсия! Вежливый экскурсовод Манучар, заинтересованный в своих пассажирах! Спокойная обстановка, комфортное авто с кондиционером, незабываемой красоты природа. Все везде
    подскажут, покажут, остановят, где нужно, где удобно. На наше бронирование откликнулись очень быстро, что очень ценно, т. к. у нас оставался последний день перед отъездом.

  • А
    Аркадий
    7 июля 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Сергей отличный гид, приятный человек и комфортный водитель. Ездили на Рицу впятером с друзьями. Минивэн чистейший и очень удобный. Несмотря
    на то, что некоторые из были и в Абхазии и на этом маршруте — узнали новое и интересное. Сергею — спасибо. Вам — рекомендую.

  • А
    Андрей
    29 июня 2025
    Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
    Экскурсия нам очень понравилась! Маршрут отличный, посетили много красивых мест! Гидом у нас была Амина, спасибо ей большое за интересные
    рассказы, слушать было очень интересно и познавательно.
    После экскурсии у нас остались только приятные эмоции и воспоминания!
    Спасибо большое организаторам и гиду Амине!

  • Г
    Гайдукова
    11 июня 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Огромное спасибо Сергею за индивидуальную экскурсию к озеру Рица. И по Старой Гагре. Мы не упустили ни одного живописного места,
    с полным погружением смогли окунуться в колорит прекрасной Абхазии!
    Сергей прекрасный рассказчик и внимательный экскурсовод. С пониманием относится к просьбам путешественников. Однозначно рекомендую!!

