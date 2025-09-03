Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: история Гагры, красота озера Рица и Новоафонский монастырь. Уникальные места и дегустация ждут вас
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
1200 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
Погрузитесь в атмосферу Старой Гагры, запечатлейте себя на фоне исторических замков и живописного побережья. Ваша идеальная фотосессия ждёт
Завтра в 17:30
11 дек в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8550 ₽
9500 ₽ за всё до 6 чел.
- ЕЕлена3 сентября 2025Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моряДата посещения: 3 сентября 2025Фотограф огонь) Мария, приятная и общительная) мастер своего дела) непринужденная обстановка, легкая дружелюбная атмосфера) одни положительные эмоции и максимум хорошего настроения
- ООльга26 ноября 2025Экскурсия прошла хорошо. Мы в целом довольны. Маршрут хороший, цена приемлемая. Но есть нюансы:
1) нам обещали перед
встречей позвонить, в итоге
- ММаргарита4 ноября 2025Очень хотели познакомиться с Абхазией, благодаря данной экскурсии это получилось. Спасибо огромное Алине за подробное инструктирование еще на этапе бронирования.
- иигорь22 октября 2025Спасибо нашему гиду Дамею, за подачу материала, приятного в общении.
Отдельное спасибо водителю Масику.
Экскурсия нам понравилась было всё интересно,ритмично и вполне
- ААлена9 октября 2025Фотопрогулка с Марией превзошла мои ожидания. Я видела чужие красивые фото ее авторства, но совсем другое дело, когда красоту, которой
- ООльга2 октября 2025Фотосессия прошла легко и непринужденно, с Марией прогулка была комфортной, интересный рассказчик, локации подбирала очень красивые. Фото отличные и быстро, буквально через пару дней. Рекомендую провести фото/вечер с Марией.
- ЕЕкатерина28 сентября 2025Ни разу не пожалела,подарила родителям тур и экскурсию, они в восторге! Понравилось все, много информации и эмоций) гид - супер!
Спасибо за приятные воспоминания, эмоции и прекрасный день)
- ЕЕлена15 сентября 2025Фотосессия замечательная!!!
Мария настоящий профессионал в своём деле!
Помимо отличных кадров, погуляли ещё и в Приморском парке
Мария очень приятный интеллигентный собеседник!
- ННаталья15 сентября 2025Забронировала тур заранее, выезжая из Сочи в Гагры. Было беспокойство, как всё пройдёт, но организаторы справились на отлично! Абхазии красотой
- ММаксим14 сентября 2025Спасибо Сергею за интересную экскурсию. Всегда действовал корректно, интересно рассказывал, делал там, где просили остановки. В общем всячески рекоммендуем всем.
- ВВиктория2 сентября 2025Фотографии получились невероятно живыми и атмосферными. Огромное спасибо за потрясающую фотосессию, креативность и энтузиазм!
С самого начала чувствовалось, что работаем с
- ЕЕкатерина27 августа 2025Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво, интересно! Встретил, покатал, рассказал,
- ЮЮлия26 августа 2025Прекрасная экскурсия, Сергей прекрасный экскурсовод, нам всё понравилось
- ААлина29 июля 2025Очень понравилась экскурсия. Да, достаточно длинная, поэтому запаситесь терпением. Очень советую, мы решили отдать предпочтение самому Новому Афону, в пещеры
- ВВероника26 июля 2025Прекрасно составленный маршрут, интересный рассказ, обаятельный организатор Сергей позволили насладиться о. Рица и г. Гагра, а также влюбиться в Абхазию. Комфортный авто с кондиционером, остановки в самых красивых локациях. Все безопасно и на высшем уровне!
- ЮЮлия16 июля 2025Хорошая экскурсия, вежливый и внимательный экскурсовод Гамлет. Мы остались довольны.
- ССофья13 июля 2025Отличная экскурсия! Вежливый экскурсовод Манучар, заинтересованный в своих пассажирах! Спокойная обстановка, комфортное авто с кондиционером, незабываемой красоты природа. Все везде
- ААркадий7 июля 2025Сергей отличный гид, приятный человек и комфортный водитель. Ездили на Рицу впятером с друзьями. Минивэн чистейший и очень удобный. Несмотря
- ААндрей29 июня 2025Экскурсия нам очень понравилась! Маршрут отличный, посетили много красивых мест! Гидом у нас была Амина, спасибо ей большое за интересные
- ГГайдукова11 июня 2025Огромное спасибо Сергею за индивидуальную экскурсию к озеру Рица. И по Старой Гагре. Мы не упустили ни одного живописного места,
