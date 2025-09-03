читать дальше

природы уникальна. В одном этом маршруте посетили все знаковые места. Для знакомства с Абхазией очень информативный тур. Основываясь на полученных знаниях и впечатлениях можно планировать дальнейшие путешествия. Азамат - умничка, преданный своей родине и профессионал с большой буквы! Внимательный, отзывчивый, спокойно выслушает все капризы гостей и сделает всё для их удобного путешествия.

Алина, как организатор, всё подробно рассказала о начале пути, маршруте и всех возможных трудностях, с чем можем столкнуться.

В целом и общем рекомендую тур, особенно новичкам, стоимость равна информативности тура