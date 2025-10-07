Мои заказы

Вилла Алоизи – экскурсии в Сухуме

Найдено 4 экскурсии в категории «Вилла Алоизи» в Сухуме, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Пешая
3.5 часа
40 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
Сегодня в 09:45
11 дек в 13:00
900 ₽ за человека
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
На машине
На микроавтобусе
7 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Фотопутешествие: яркие места Сухума
На машине
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотопутешествие: яркие места Сухума
Откройте для себя фотопрогулку по Сухуму, городу с историей более 2500 лет. Живописные места и тёплые кадры ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    7 октября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Дата посещения: 7 октября 2025
    Интересная, познавательная экскурсия! Узнали для себя много нового! Инна рассказывает хорошо, подача материала комфортная!
  • М
    Мария
    5 ноября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Обязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. Город, которому больше 2500 лет,
    читать дальше

    со своей историей и атмосферой. Интересно было и мне, и сыну 15-лет. Обязательно вернёмся в Сухум снова! Были в конце октября.

    Обязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. ГородОбязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. ГородОбязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. ГородОбязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. ГородОбязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. ГородОбязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. ГородОбязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. ГородОбязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. ГородОбязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. ГородОбязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. Город
  • И
    Ильфат
    30 октября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Компетентный, вовлеченный и коммукабельный профессионал. Рекомендую.
  • В
    Вера
    16 октября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Отличная экскурсия. Экскурсовод знает материал, отвечает на любые вопросы, видно, что любит город и его историю. Узнали интересные факты о
    читать дальше

    городе, о примечательных местах. Отдельное спасибо Инне за маршрут в булочную, пирожки незабываемые😊
    Побывавши не раз в Сухуми, благодаря содержательной экскурсии открыли для себя город ещё раз по-новому.

    Отличная экскурсия. Экскурсовод знает материал, отвечает на любые вопросы, видно, что любит город и его историюОтличная экскурсия. Экскурсовод знает материал, отвечает на любые вопросы, видно, что любит город и его историюОтличная экскурсия. Экскурсовод знает материал, отвечает на любые вопросы, видно, что любит город и его историюОтличная экскурсия. Экскурсовод знает материал, отвечает на любые вопросы, видно, что любит город и его историюОтличная экскурсия. Экскурсовод знает материал, отвечает на любые вопросы, видно, что любит город и его историюОтличная экскурсия. Экскурсовод знает материал, отвечает на любые вопросы, видно, что любит город и его историюОтличная экскурсия. Экскурсовод знает материал, отвечает на любые вопросы, видно, что любит город и его историю
  • Д
    Дударева
    11 октября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Экскурсия интересная, полностью соответствует описанию. Затрагивает разные стороны развития страны и города. Инна с большой любовью рассказывает материал и отвечает на все интересующие вопросы. Время "летит" незаметно. Рекомендую к посещению.
    Экскурсия интересная, полностью соответствует описанию. Затрагивает разные стороны развития страны и города. Инна с большой любовьюЭкскурсия интересная, полностью соответствует описанию. Затрагивает разные стороны развития страны и города. Инна с большой любовьюЭкскурсия интересная, полностью соответствует описанию. Затрагивает разные стороны развития страны и города. Инна с большой любовьюЭкскурсия интересная, полностью соответствует описанию. Затрагивает разные стороны развития страны и города. Инна с большой любовьюЭкскурсия интересная, полностью соответствует описанию. Затрагивает разные стороны развития страны и города. Инна с большой любовьюЭкскурсия интересная, полностью соответствует описанию. Затрагивает разные стороны развития страны и города. Инна с большой любовьюЭкскурсия интересная, полностью соответствует описанию. Затрагивает разные стороны развития страны и города. Инна с большой любовьюЭкскурсия интересная, полностью соответствует описанию. Затрагивает разные стороны развития страны и города. Инна с большой любовью
  • А
    Алиса
    4 октября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Были в сентябре на экскурсии, рассказ очень интересный, исчерпывающий, про историю города да и страны в целом, много всего посмотрели,
    читать дальше

    прошли всю центральную часть. Заканчивали уже в темноте, в конце экскурсии поднимались на холм. На мой взгляд, эту часть можно было исключить, к этому времени очень устали да и в темноте уже особо нечего было смотреть) только колоннаду в подсветке, но без нее можно и обойтись) В любом случае, можно и не догуливать до конца, если устали, а вдруг кому-то наоборот интересно! Гиду большое спасибо, вызвала нам такси до дома, у нас приложения не было на телефоне. Однозначно стоит посетить экскурсию, если вы в Сухуме, чтобы лучше узнать этот город и увидеть интересные места.

  • Ю
    Юлия
    3 октября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Добрый день, очень правилась экскурсия с Инной, много интересной информации, подача с любовью к своей стране и городу. Спасибо большое! Получили удовольствие от пешей прогулки и услышанной истории.
  • И
    Ирина
    3 октября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Инна просто кладезь знаний, рассказывает очень интересно, знает еще больше)
    Спасибо за интересно и с пользой проведенное время)
  • Г
    Галина
    25 сентября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Спасибо, всё понравилось, немного затянулась вступительная часть, из-за этого концентрация внимания была утеряна. Но после начала движения всё пришло в норму 😁 было познавательно и интересно ❤️
    Спасибо, всё понравилось, немного затянулась вступительная часть, из-за этого концентрация внимания была утеряна. Но после началаСпасибо, всё понравилось, немного затянулась вступительная часть, из-за этого концентрация внимания была утеряна. Но после началаСпасибо, всё понравилось, немного затянулась вступительная часть, из-за этого концентрация внимания была утеряна. Но после начала
  • М
    Михаил
    22 сентября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Несмотря на довольно длительную прогулку время пролетело незаметно. Инна эксперт, профессионал! Спасибо!!!
  • Н
    Наталия
    22 сентября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Я максимально рекомендую Инну для знакомства с этим прекрасным городом и присоединяюсь ко всем отзывам. Как будто не была на
    читать дальше

    экскурсии, а прожила жизнь в этом городе, узнав его самые сокровенные тайны.
    Целостность и структурированность материала, правильные логические переходы, удобный маршрут и эмоционально окрашенный рассказ сделали прогулку незабываемой, хотя я в Сухуме не первый раз.
    Инна, мои слова благодарности и восхищения, всех благ❤️
    Наталия, гид-экскурсвод из г. Чебоксары!

    Я максимально рекомендую Инну для знакомства с этим прекрасным городом и присоединяюсь ко всем отзывам. КакЯ максимально рекомендую Инну для знакомства с этим прекрасным городом и присоединяюсь ко всем отзывам. Как
  • И
    Иолита
    20 сентября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Спасибо Инне за прекрасную экскурсию! Мы поняли про Сухум гораздо больше, чем мы просто сами побродили бы по городу. Узнали массу полезного, могли задать любой вопрос.
  • М
    Маргарита
    16 сентября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Мы в восторге от проведенного дня в компании Инны на побережье Сухума. Экскурсия окунает в историю города, помогает проникнуться колоритом
    читать дальше

    нации, изучить архитектуру, познакомиться с флорой. Если хочется влюбиться в страну души, нужно знать какими усилиями она приобрела такой статус, и Инна- замечательный проводник в мир знаний. Обязательно порекомендую друзьям и знакомым!

    Мы в восторге от проведенного дня в компании Инны на побережье Сухума. Экскурсия окунает в историюМы в восторге от проведенного дня в компании Инны на побережье Сухума. Экскурсия окунает в историюМы в восторге от проведенного дня в компании Инны на побережье Сухума. Экскурсия окунает в историюМы в восторге от проведенного дня в компании Инны на побережье Сухума. Экскурсия окунает в историюМы в восторге от проведенного дня в компании Инны на побережье Сухума. Экскурсия окунает в историюМы в восторге от проведенного дня в компании Инны на побережье Сухума. Экскурсия окунает в историюМы в восторге от проведенного дня в компании Инны на побережье Сухума. Экскурсия окунает в историюМы в восторге от проведенного дня в компании Инны на побережье Сухума. Экскурсия окунает в историю
  • Е
    Евгений
    14 сентября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Все отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновации.
    Все отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновацииВсе отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновацииВсе отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновацииВсе отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновацииВсе отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновацииВсе отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновацииВсе отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновацииВсе отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновацииВсе отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновацииВсе отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновации
  • А
    Анна
    11 сентября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Спасибо за интересную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно. Инна умеет заинтересовать и историей Сухума, и архитектурой города. Побольше бы таких экскурсоводов!
  • Л
    Лев
    8 сентября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Прекрасная экскурсия, Инна супер гид, много новой и интересной информации рассказала и показала, провела очень продуктивную пешую экскурсию по Сухуму. Осталисб очень довольны. Всем рекомендую!
  • С
    Светлана
    6 сентября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Как уже неоднократно отмечно в отзывах, Инна - профессионал, любящий свою страну и свой город. Если бы не посетили эту
    читать дальше

    экскурсию, многого бы не заметили, не поняли, просто прошли бы мимо. Бывает так, что гид вроде бы много рассказывает, но ничего не запоминается. Только не в этот раз. Инна отличный рассказчик, доносит информацию интересно и доступно. Хочется потом делиться со всеми новыми знаниями:)
    Отдельное спасибо за рекомендацию к посещению русского театра драмы. С удовольствием побывали в театре дважды.

  • Г
    Гринько
    4 сентября 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Потрясающая пешая экскурсия по Сухуму — настоящий глоток истории и атмосферы! Спасибо гиду Инне за живые, увлекательные рассказы — будто
    читать дальше

    переносишься в прошлое: от царских вилл до советских легенд. Прогулка в комфортном темпе, много интересных деталей, которые сам не заметишь. А виды на море и старинные улочки — отдельное волшебство.
    И после этой экскурсии Сухум уже не кажется просто курортом — он оживает.
    Однозначно рекомендую — лучший способ узнать город по-настоящему!

    Потрясающая пешая экскурсия по Сухуму — настоящий глоток истории и атмосферы! Спасибо гиду Инне за живыеПотрясающая пешая экскурсия по Сухуму — настоящий глоток истории и атмосферы! Спасибо гиду Инне за живыеПотрясающая пешая экскурсия по Сухуму — настоящий глоток истории и атмосферы! Спасибо гиду Инне за живые
  • К
    Кристина
    2 сентября 2025
    Фотопутешествие: яркие места Сухума
    Очень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделал нам СУПЕРСКИЕ фото, спасибо мы довольны!
    Очень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделалОчень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделалОчень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделалОчень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделал
  • А
    Анна
    26 августа 2025
    Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
    Спасибо большое ❤️ Очень интересно, информативно! Полное погружение)
    Спасибо большое ❤️ Очень интересно, информативно! Полное погружение)Спасибо большое ❤️ Очень интересно, информативно! Полное погружение)Спасибо большое ❤️ Очень интересно, информативно! Полное погружение)

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Вилла Алоизи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
  2. Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
  3. Сухум. История и колорит столицы Абхазии
  4. Фотопутешествие: яркие места Сухума
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Новоафонский монастырь
  3. Голубое озеро
  4. Ущелье Черниговка
  5. Юпшарский каньон
  6. Термальные источники Кындыг
  7. Самое главное
  8. Гегский водопад
  9. Гора Мамдзышха
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в декабре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Вилла Алоизи" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по теме «Вилла Алоизи», 262 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль