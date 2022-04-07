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Великолепный вид на гору Арарат

Выезжаем из отеля в 09:30–10:00 часов и направляемся на северо-восток, первая остановка Арка Чаренца, где открывается великолепный вид на гору Арарат и территории западной Армении (ныне Турция), в 30-х годах на этом самом месте армянский поэт Егише Чаренц наслаждался видами Арарата. В 1957 году архитектор Рафаэль Исраелян построил здесь арку и назвал именем поэта.

Языческий храм I века

После небольшого отдыха и фотографий продолжаем в село Гарни (25 км от Еревана), люди здесь жили еще в VII веке до нашей эры, и будучи плененными Урартским царем Аргишти, строили первую цитадель Эребуни, развалины которой ныне на холме в Ереване, и собственно с которой сам город Ереван берет свой отсчет. В Гарни мы увидим уникальный для региона языческий храм I века посвященный богу солнца Митре. Построен он на контрибуцию полученную от римского императора Нерона из династии Юлиев-Клавдиев в 77 году.

Шедевр армянской архитектуры

Далее направляемся в село Гохт (12 км от Гарни), где находится шедевр армянской архитектуры XIII века, скальный монастырь Гегард. Построенный в 1215 году по заказу князя Закаре Закаряна, он наполовину выдолблен в скале и не имеет аналогов в Армении. Находится под защитой Юнеско. После осмотра направляемся на озеро Севан, а именно на севанский полуостров, наслаждаемся шикарными видами озера, интересными историями разных веков и обедаем севанской рыбой. При желании можно прокатиться на небольшой яхте или катере за умеренную сумму. Вечером возвращаемся в Ереван.

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