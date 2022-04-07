Чудеса Армении: Гарни - Гегард - озеро Севан

Экскурсия к великолепным творениям армянских зодчих XIII века - к храму Гарни

Индивидуальная
Экскурсия к великолепным творениям армянских зодчих XIII века — к храму Гарни и монастырю Гегард и на озеро Севан, которое является одним из крупнейших озер в мире.
Чудеса Армении: Гарни - Гегард - озеро Севан
Чудеса Армении: Гарни - Гегард - озеро Севан
Чудеса Армении: Гарни - Гегард - озеро Севан
Чудеса Армении: Гарни - Гегард - озеро Севан
Чудеса Армении: Гарни - Гегард - озеро Севан
Чудеса Армении: Гарни - Гегард - озеро Севан

Что вас ожидает 🤩

  • Арка Чаренца
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк

Что вас ожидает:

    Великолепный вид на гору Арарат
    Выезжаем из отеля в 09:30–10:00 часов и направляемся на северо-восток, первая остановка Арка Чаренца, где открывается великолепный вид на гору Арарат и территории западной Армении (ныне Турция), в 30-х годах на этом самом месте армянский поэт Егише Чаренц наслаждался видами Арарата. В 1957 году архитектор Рафаэль Исраелян построил здесь арку и назвал именем поэта.

    Языческий храм I века

    После небольшого отдыха и фотографий продолжаем в село Гарни (25 км от Еревана), люди здесь жили еще в VII веке до нашей эры, и будучи плененными Урартским царем Аргишти, строили первую цитадель Эребуни, развалины которой ныне на холме в Ереване, и собственно с которой сам город Ереван берет свой отсчет. В Гарни мы увидим уникальный для региона языческий храм I века посвященный богу солнца Митре. Построен он на контрибуцию полученную от римского императора Нерона из династии Юлиев-Клавдиев в 77 году.

    Шедевр армянской архитектуры

    Далее направляемся в село Гохт (12 км от Гарни), где находится шедевр армянской архитектуры XIII века, скальный монастырь Гегард. Построенный в 1215 году по заказу князя Закаре Закаряна, он наполовину выдолблен в скале и не имеет аналогов в Армении. Находится под защитой Юнеско. После осмотра направляемся на озеро Севан, а именно на севанский полуостров, наслаждаемся шикарными видами озера, интересными историями разных веков и обедаем севанской рыбой. При желании можно прокатиться на небольшой яхте или катере за умеренную сумму. Вечером возвращаемся в Ереван.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида
    • транспорт
    • вода
    • wi-fi
    Что не входит
    • обед с севанской рыбой (примерно 8 евро с человека)
    • входные билеты
    • прогулка на небольшой яхте или катере (около 20 евро на всех)
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Экскурсия на весь день
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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