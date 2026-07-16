На экскурсии вы увидите средневековые святыни: монастырь Хор Вирап с лучшим видом на Арарат и будто выросший из алых скал Нораванк. Заглянете в пещеру Арени, где обнаружили старейшую обувь, и винодельню.
Продегустируете вина и побываете в высокогорном Джермуке, знаменитом минеральными и термальными источниками.
Продегустируете вина и побываете в высокогорном Джермуке, знаменитом минеральными и термальными источниками.
Описание экскурсии
- Монастырь Хор Вирап — святыню построили на месте темницы, где держали Григория Просветителя, первого католикоса армян. А ещё отсюда открывается удивительный вид на величественный Арарат.
- Монастырь Нораванк — расположен среди красных скал в каньоне Гнишик. Вы увидите уникальный барельеф Бога Отца — единственный в Армении.
- Пещера Арени — в ней археологи обнаружили древнейшие в мире кожаный башмак и винодельню, находки относятся к раннему бронзовому веку.
- Винный завод «Ин Арени» — вы попробуете вино «Арени», изготовленное из старинных сортов винограда.
- Джермук — высокогорный город-курорт, известен своими лечебными термальными источниками и минеральной водой.
- Джермукский водопад — второй по высоте в Армении, из-за струящихся потоков его называют «Волосы русалочки».
Организационные детали
- Включено в стоимость: входные билеты, Wi-Fi и бутилированная вода в автобусе, дегустация (18+).
- Можем провести экскурсию для большего числа участников за доплату.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 10102 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Хор Вирап, Нораван, винзавод «Ар-Арени» и Джермук - из Еревана»
Мини-группа
до 6 чел.
На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени
Путешествие в южные земли Армении: откройте тайны Хор Вирапа, древности Нораванка и насладитесь вином из села Арени
Начало: Возле информационно-туристического центра Еревана
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
-
10%
Групповая
Хор Вирап, Нораванк, Джермук и винные традиции Арени (из Еревана)
Почувствовать контрасты юга Армении - от сакральных мест до гастрономических открытий
Начало: У Каскада
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€27
€30 за человека
-
19%
Групповая
Тайны Армении: Хор Вирап, Нораванк, Арени, Джермук
Увидеть старинные монастыри, попробовать вино и минеральную воду и погрузиться в историю
Начало: У главного входа в консерваторию
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 июл в 08:00
€35
€43 за человека
-
4%
Мини-группа
до 6 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Погрузитесь в историю Армении, посетив Хор Вирап, Нораванк и Птичью пещеру с дегустацией вина в мини-группе
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в воскресенье в 10:00
19 июл в 10:00
26 июл в 10:00
€48
€50 за человека
от €245 за экскурсию