Валентина К. – Гид из Еревана

Предлагаю вам отправится со мной в путешествие по самым красивым окрестностям Еревана.



За один день мы осмотрим языческий храм Гарни, посвященный богу солнца Митре, действующий монастырь Гегард, построенный прямо в скале, а также жилища местных жителей, которые гостеприимно встретят нас и покажут свои владения.



Во время экскурсии 🧭 вас ждут увлекательные истории 📖 и древние легенды о моей любимой Армении.