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Храм бога солнца Митры и скальный монастырь Гегард

Валентина К.
Валентина К. – Гид из Еревана
Предлагаю вам отправится со мной в путешествие по самым красивым окрестностям Еревана.

За один день мы осмотрим языческий храм Гарни, посвященный богу солнца Митре, действующий монастырь Гегард, построенный прямо в скале, а также жилища местных жителей, которые гостеприимно встретят нас и покажут свои владения.

Во время экскурсии 🧭 вас ждут увлекательные истории 📖 и древние легенды о моей любимой Армении.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $100 за экскурсию

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Храм бога солнца Митры и скальный монастырь Гегард
Храм бога солнца Митры и скальный монастырь Гегард

Что вы увидите

  • Гегамский горный хребет
  • Вид на Арарат
  • Ущелье реки Азат и «Симфония камней»
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
Из Еревана и проедем к Гегамскому хребту
  • Посетим языческий храм Гарни, который был разрушен при Нероне и восстановление которого оплатил он же;
  • Увидим места сражений римских и парфянских войск за крепость Гарни. Вы увидите место, где сражались друг с другом и погибли ставленники Рима, пожелавшие править Арменией в I веке нашей эры;
  • Мы посетим монастырь Гегард, где хранилось «копье судьбы», которое привез апостол Фадей в Армению. Большая часть монастыря высечена в скале, вы узнаете, почему и от кого там скрывался историк и католикос IX века. Вы увидите усыпальницу княжеского рода Прошянов;
  • Мы посетим также местных жителей и погуляем у них саду;
  • Если вы достаточно мобильны, мы пешком спустимся в ущелье, где скалы образуют «симфонию камней» — необычные, похожие на орган образования;
  • А ещё Вы увидите как растут плоды, считающиеся самыми вкусными в Армении (осенью сможем принять участие в сборе урожая).
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Билет в храм Гарни
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Храм бога солнца Митры и скальный монастырь Гегард
Храм бога солнца Митры и скальный монастырь Гегард
Храм бога солнца Митры и скальный монастырь Гегард
Храм бога солнца Митры и скальный монастырь Гегард

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валентина К.
Валентина К.
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