Посетим языческий храм Гарни, который был разрушен при Нероне и восстановление которого оплатил он же;
Увидим места сражений римских и парфянских войск за крепость Гарни. Вы увидите место, где сражались друг с другом и погибли ставленники Рима, пожелавшие править Арменией в I веке нашей эры;
Мы посетим монастырь Гегард, где хранилось «копье судьбы», которое привез апостол Фадей в Армению. Большая часть монастыря высечена в скале, вы узнаете, почему и от кого там скрывался историк и католикос IX века. Вы увидите усыпальницу княжеского рода Прошянов;
Мы посетим также местных жителей и погуляем у них саду;
Если вы достаточно мобильны, мы пешком спустимся в ущелье, где скалы образуют «симфонию камней» — необычные, похожие на орган образования;
А ещё Вы увидите как растут плоды, считающиеся самыми вкусными в Армении (осенью сможем принять участие в сборе урожая).
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Обед
Билет в храм Гарни
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