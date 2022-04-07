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Гарни — посёлок в Армении, в 28 км от Еревана в Котайкской области, в долине реки Азат. Население составляет 7215 человек. Знаменит прежде всего восстановленным из руин в советское время языческим храмом I в. н. э., представляющим собой изящный периптер эллинистическо-римского типа. На месте языческих храмов строились христианские церкви.

Храм Гарни остался невредимым благодаря сестре царя Трдата III, которую звали Хосровдухт. Она попросила брата не разрушать храм Гарни, поскольку он очень важен для нее. Царь откликнулся на мольбы своей сестры и приказал ограничиться уничтожением изображений языческих богов. Храм Михра отстраивался пять раз. Храм Гарни античного периода был построен в первом веке. Так, храм Гарни воссоздавался из руин пять раз, конечно, причины разрушений были разными

24 столба храма символизируют 24 часа в сутках, а ведущие в храм ступени настолько большие и труднопреодолимые, что поднявшись, трудно поверить, что их было всего девять. Высота ступеней также неслучайна. Даже самый крупный и высокий человек, поднимаясь к храму, вынужден преклоняться, преодолевая каждую ступень. Торжественный подъем к храму требует медленного ритма. Невозможно подняться по этим ступеням вприпрыжку, ты вынужден преклоняться и задумываться.

Уникальное архитектурное сооружение, внесённое в список ЮНЕСКО

Гегард — также употребляется старое название Айриванк, реже Геха́рд — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение в Котайкской области, Армения. Расположен в ущелье горной реки Гохт, примерно в 40 км к юго-востоку от Еревана. Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. Монастырский комплекс действительно высечен из гранитного монолита скал. Но только наполовину: глубокое скалистое горное ущелье Гегард в этом месте покрыто естественными гротами и пещерами, служившими в древности кельями монастыря.

Монастырь был основан (предположительно) в IV веке Первым Католикосом Армении — Григорием Просветителем, и первоначально назывался Айриванк. Монахи здесь давали пристанище и пищу запоздалым путникам, не решавшимся после наступления темноты проходить через ущелье. Он неоднократно подвергался нападениям сначала арабов, а потом турков-сельджуков, которые сожгли его в 923 году. До нашего времени не дошло ни одного первоначального сооружения древнего монастыря. Далее вы увидите волшебную пещеру,которую человек смог вырыть в ручную, без помощи кого либо, без техники. Это просто сказка. Мечта воплощённая в жизнь. Пещера деда Левона поражает воображение любого кто впервые посещает его сказку.

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