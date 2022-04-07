От язычества до христианства: Гарни - Симфония камней - Гегард

Дорогие друзья, тур который я вам предлагаю является одним из интереснейших и популярных однодневных туров

Индивидуальная
Дорогие друзья, тур который я вам предлагаю является одним из интереснейших и популярных однодневных туров.

Гарни и его красоты способны растрогать любого гостя нашей страны, а вид ущелья просто не описать словами.

Симфония камней, кажется огромным природным органом, звуки которого переливаются с журчанием реки Азат.
От язычества до христианства: Гарни - Симфония камней - Гегард
От язычества до христианства: Гарни - Симфония камней - Гегард
От язычества до христианства: Гарни - Симфония камней - Гегард
От язычества до христианства: Гарни - Симфония камней - Гегард
От язычества до христианства: Гарни - Симфония камней - Гегард
От язычества до христианства: Гарни - Симфония камней - Гегард

Что вас ожидает 🤩

  • Языческий Храм Гарни
  • Арка Чаренца
  • Пещерный Монастырский комплекс Гегард

Что вас ожидает:

    Добро пожаловать в Армению!
    Гарни — посёлок в Армении, в 28 км от Еревана в Котайкской области, в долине реки Азат. Население составляет 7215 человек. Знаменит прежде всего восстановленным из руин в советское время языческим храмом I в. н. э., представляющим собой изящный периптер эллинистическо-римского типа. На месте языческих храмов строились христианские церкви.
    Храм Гарни остался невредимым благодаря сестре царя Трдата III, которую звали Хосровдухт. Она попросила брата не разрушать храм Гарни, поскольку он очень важен для нее. Царь откликнулся на мольбы своей сестры и приказал ограничиться уничтожением изображений языческих богов. Храм Михра отстраивался пять раз. Храм Гарни античного периода был построен в первом веке. Так, храм Гарни воссоздавался из руин пять раз, конечно, причины разрушений были разными
    24 столба храма символизируют 24 часа в сутках, а ведущие в храм ступени настолько большие и труднопреодолимые, что поднявшись, трудно поверить, что их было всего девять. Высота ступеней также неслучайна. Даже самый крупный и высокий человек, поднимаясь к храму, вынужден преклоняться, преодолевая каждую ступень. Торжественный подъем к храму требует медленного ритма. Невозможно подняться по этим ступеням вприпрыжку, ты вынужден преклоняться и задумываться.
    Уникальное архитектурное сооружение, внесённое в список ЮНЕСКО
    Гегард — также употребляется старое название Айриванк, реже Геха́рд — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение в Котайкской области, Армения. Расположен в ущелье горной реки Гохт, примерно в 40 км к юго-востоку от Еревана. Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. Монастырский комплекс действительно высечен из гранитного монолита скал. Но только наполовину: глубокое скалистое горное ущелье Гегард в этом месте покрыто естественными гротами и пещерами, служившими в древности кельями монастыря.
    Монастырь был основан (предположительно) в IV веке Первым Католикосом Армении — Григорием Просветителем, и первоначально назывался Айриванк. Монахи здесь давали пристанище и пищу запоздалым путникам, не решавшимся после наступления темноты проходить через ущелье. Он неоднократно подвергался нападениям сначала арабов, а потом турков-сельджуков, которые сожгли его в 923 году. До нашего времени не дошло ни одного первоначального сооружения древнего монастыря. Далее вы увидите волшебную пещеру,которую человек смог вырыть в ручную, без помощи кого либо, без техники. Это просто сказка. Мечта воплощённая в жизнь. Пещера деда Левона поражает воображение любого кто впервые посещает его сказку.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Обед состоится в гостевом двору у местного жителя.
    • Возьмите с собой улыбку и радость а все остальное найдете в Армении.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Билеты
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: В фойе гостиницы в Ереване
    Завершение: Возвращение в гостиницу в Ереване
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно с 10:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Обед состоится в гостевом двору у местного жителя.
    • Возьмите с собой улыбку и радость а все остальное найдете в Армении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с 10:00

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