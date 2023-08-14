Севан - Дилижан - Монастырь Гошаванк - Ясное озеро - монастырь Агарцин

Природное великолепие Армении: Экскурсия из Еревана к озеру среди горных лесов

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Откройте волшебный мир Маленькой Швейцарии и насладитесь бальнеологическим курортом Дилижан. Совершите духовное путешествие, посетив исторические монастыри Агарцин и Гошаванк. Погрузитесь в природное великолепие, заглянув к озеру среди горных лесов.

Отправьтесь в эпоху Севанаванка, где история Армении раскроется перед вами совершенно новыми красками. Загляните в сердце Дилижанского заповедника и обнаружьте Агарцинское ущелье — истинное чудо природы.

Пройдитесь по круговой тропе Ясного озера, окутанного легендами и историями, и обретите моменты вдохновения, восхищения и умиротворения.
Севан - Дилижан - Монастырь Гошаванк - Ясное озеро - монастырь Агарцин
Севан - Дилижан - Монастырь Гошаванк - Ясное озеро - монастырь Агарцин
Севан - Дилижан - Монастырь Гошаванк - Ясное озеро - монастырь Агарцин
Севан - Дилижан - Монастырь Гошаванк - Ясное озеро - монастырь Агарцин
Севан - Дилижан - Монастырь Гошаванк - Ясное озеро - монастырь Агарцин
Севан - Дилижан - Монастырь Гошаванк - Ясное озеро - монастырь Агарцин
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Озеро Севан с монастырём Севанаванк IX века на вершине холма, откуда открывается поразительный вид на озеро
  • Дилижан
  • Монастырь Агарцнаванк
  • Монастырь Гоша
  • Ясное озеро
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вам предстоит посетить Маленькую Швейцарию с бальнеологическим курортом Дилижан и соприкоснуться с историческими Агарцин и Гошаванк монастырями, заехать к озеру среди леса на склоне горы.
"История Севанаванка начинается с IVвека, когда Святой Григорий Просветитель и царь Трдат III провозгласили христианство государственной религией Армении. Здесь располагался языческий храм, на месте которого возвели храм Святого Арутюна.
Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Едва ли не лучшее место Дилижанского заповедника Агарцинское ущелье. В верховье реки Агарцин, левый приток реки Агстев, в18 км. от Дилижана и в 6 км. от трассы расположился монастырь Агарцнаванк. В 2-x км от монастыря находятся развалины средневекового села Агарцин давшего название монастырю.
Древнейшее сооружение монастырского комплекса церковь Сурб Григор (Св. Григорий) была построена в конце X в. бежавшими от преследований монахами из Западной Армении подвластной Византии.
Мхитар Гош известен - как составитель кодекса законов «Свод законов церковных и гражданских» - первого светского закона правил.
Судебник Мхитара Гоша составлен в 1184 году.
Мхитар Гош основал монастырь Нор Гетик, который после его смерти стал называться Гошаванк (то есть монастырь Гоша)
Круговая тропа Ясного озера позволит вам насладиться красотой озера с разных сторон легко проходимая тропа протяженностью 3 км, средняя продолжительность — 1 час 15 мин. прогуливаясь по тропе, вы можете увидеть наблюдательные точки, грибы, лечебные травы, источник питьевой воды, а в окрестностях озера Парз - средневековые хачкары, зиплайн, водные велосипеды, маленькие лодки, ресторан и коттеджи для ночлега:

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт с водителем
  • 1 бутылка воды на человека
  • Салфетки (сухие и влажные)
Что не входит
  • Еда
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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