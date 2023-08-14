Вам предстоит посетить Маленькую Швейцарию с бальнеологическим курортом Дилижан и соприкоснуться с историческими Агарцин и Гошаванк монастырями, заехать к озеру среди леса на склоне горы.

"История Севанаванка начинается с IVвека, когда Святой Григорий Просветитель и царь Трдат III провозгласили христианство государственной религией Армении. Здесь располагался языческий храм, на месте которого возвели храм Святого Арутюна.

Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Едва ли не лучшее место Дилижанского заповедника Агарцинское ущелье. В верховье реки Агарцин, левый приток реки Агстев, в18 км. от Дилижана и в 6 км. от трассы расположился монастырь Агарцнаванк. В 2-x км от монастыря находятся развалины средневекового села Агарцин давшего название монастырю.

Древнейшее сооружение монастырского комплекса церковь Сурб Григор (Св. Григорий) была построена в конце X в. бежавшими от преследований монахами из Западной Армении подвластной Византии.

Мхитар Гош известен - как составитель кодекса законов «Свод законов церковных и гражданских» - первого светского закона правил.

Судебник Мхитара Гоша составлен в 1184 году.

Мхитар Гош основал монастырь Нор Гетик, который после его смерти стал называться Гошаванк (то есть монастырь Гоша)

Круговая тропа Ясного озера позволит вам насладиться красотой озера с разных сторон легко проходимая тропа протяженностью 3 км, средняя продолжительность — 1 час 15 мин. прогуливаясь по тропе, вы можете увидеть наблюдательные точки, грибы, лечебные травы, источник питьевой воды, а в окрестностях озера Парз - средневековые хачкары, зиплайн, водные велосипеды, маленькие лодки, ресторан и коттеджи для ночлега: