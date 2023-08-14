Экскурсия по Еревану: Погрузитесь в историю одного из древнейших городов мира
Ереванская мозаика: От памятников победы на парке Ахтанак и историческому комплексу Каскада с фонтанами до удивительного Цицернакаберда, посвященного геноциду армян.
Продолжим наше захватывающее путешествие в романтическое Лебединое озеро с черными и белыми лебедями, а также увлекательное путешествие в прошлое с посещением Матенадарана, крупнейшего собрания рукописей, чтобы окунуться в историю армянской письменности и богатую коллекцию книжной живописи. Это невероятное путешествие заслуживает быть в мозаике ваших незабываемых впечатлений!
Продолжим наше захватывающее путешествие в романтическое Лебединое озеро с черными и белыми лебедями, а также увлекательное путешествие в прошлое с посещением Матенадарана, крупнейшего собрания рукописей, чтобы окунуться в историю армянской письменности и богатую коллекцию книжной живописи. Это невероятное путешествие заслуживает быть в мозаике ваших незабываемых впечатлений!
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Что вас ожидает:
- Мэрия
- Ереванский коньячный завод Арарат
- Мемориал жертвам геноцида 1915 г.
- Проспект Маршала Баграмяна
- Монумент Мать Армения
- Матенадаран
- Каскад
- Церковь св. Григория Просветителя
- Опера
- Северный проспект
- Ул. Абовяна
- Площадь Республики
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Парк Ахтанак, или «Монумент», расположен на Норкской возвышенности и посвящен победе СССР в Великой Отечественной войне. В парке мы медленно прогулялись по аллеям и полюбовались на город со смотровой площадки. В солнечный день оттуда открывается вид на гору Арарат, которая расположена в 50 км. от Еревана на территории Турции.
«Каскад» — это комплекс из фонтанов, скульптур и небольших музеев. Он состоит из пяти террас, соединенных лестницами. На каждой из них летом работает фонтан с необычными скульптурами.
С вершины «Каскада» открывается вид на розовый город — так называют Ереван из-за отделки домов розовым туфом, то есть горной породой. Если окажетесь в «Каскаде» на закате в хорошую погоду, увидите, как город словно окутывает розовая дымка. Внутри «Каскада» расположен Центр искусств Гефесчяна — музей и интерактивная площадка. Там выставлены предметы современного искусства, работы Марка Шагала и даже Энди Уорхола. Еще внутри есть эскалаторы, которые облегчают подъем наверх.
Площадь Свободы: оперный театр. За площадью Свободы находится популярное место для отдыха — Лебединое озеро. Это искусственный водоем, в котором летом плавают черные и белые лебеди. Вокруг озера — деревья и кафе, где можно отдохнуть от прогулки по городу и выпить кофе по-армянски. Зимой на льду озера работает каток.
Площадь Республики — главная площадь в форме трапеции, которую образуют пять зданий, в том числе Национальный исторический музей Армении и правительство. Это аккуратное и чистое место чем-то напоминает Европу.
В центре площади с мая по сентябрь работают поющие фонтаны. Обычно шоу начинается в 21:00 и заканчивается в 23:00. В это время играет разная музыка — рок, поп или классика вроде Чайковского. Ереванские фонтаны не уступают платным фонтанам в Барселоне.
«Вернисаж» — это ярмарка рукоделия. Здесь продают сувениры, украшения, посуду и немного антиквариата. В «Вернисаже» нет ощущения свалки, как на некоторых блошиных рынках: лотки оформлены в едином стиле, а товары аккуратно разложены. Сувениры здесь покупать выгоднее, чем в сувенирных магазинах. К оплате принимают даже рубли.
Цицернакаберд — мемориал, посвященный геноциду армян в 1915 году. В Цицернакаберде расположен парк, бесплатный музей и смотровая площадка. В музее собраны фотографии и воспоминания тех, кто столкнулся с геноцидом и его жертвами, среди них — Эрнест Хемингуэй.
Матенадаран имени Месропа Маштоца - Месроп Маштоц был создателем армянской письменности, а «Матенадаран», переводится как книгохранилище – это крупнейшее собрание рукописей, которое существует в Ереване. Музей был создан на базе рукописей, хранившихся в Эчмиадзинском монастыре, и сегодня рассказывает историю армянской письменности – с момента её возникновения и до наших дней. Кроме того, здесь можно изучить богатую коллекцию книжной живописи, а также диковинок, связанных с книгопечатным делом: всякими видами тиснений на коже, украшений обложек и прочих декоративных элементов.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- 1 бутылка воды на человека.
- Салфетки (сухие и влажные)
- Что не входит
- Вход в Гарни — 1500 драм с человека и
- Симфония камней — 400 драм с человека
- Обед, на человека обойдётся приблизительно 15 долларов
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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