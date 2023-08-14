Парк Ахтанак, или «Монумент», расположен на Норкской возвышенности и посвящен победе СССР в Великой Отечественной войне. В парке мы медленно прогулялись по аллеям и полюбовались на город со смотровой площадки. В солнечный день оттуда открывается вид на гору Арарат, которая расположена в 50 км. от Еревана на территории Турции.

«Каскад» — это комплекс из фонтанов, скульптур и небольших музеев. Он состоит из пяти террас, соединенных лестницами. На каждой из них летом работает фонтан с необычными скульптурами.

С вершины «Каскада» открывается вид на розовый город — так называют Ереван из-за отделки домов розовым туфом, то есть горной породой. Если окажетесь в «Каскаде» на закате в хорошую погоду, увидите, как город словно окутывает розовая дымка. Внутри «Каскада» расположен Центр искусств Гефесчяна — музей и интерактивная площадка. Там выставлены предметы современного искусства, работы Марка Шагала и даже Энди Уорхола. Еще внутри есть эскалаторы, которые облегчают подъем наверх.

Площадь Свободы: оперный театр. За площадью Свободы находится популярное место для отдыха — Лебединое озеро. Это искусственный водоем, в котором летом плавают черные и белые лебеди. Вокруг озера — деревья и кафе, где можно отдохнуть от прогулки по городу и выпить кофе по-армянски. Зимой на льду озера работает каток.

Площадь Республики — главная площадь в форме трапеции, которую образуют пять зданий, в том числе Национальный исторический музей Армении и правительство. Это аккуратное и чистое место чем-то напоминает Европу.

В центре площади с мая по сентябрь работают поющие фонтаны. Обычно шоу начинается в 21:00 и заканчивается в 23:00. В это время играет разная музыка — рок, поп или классика вроде Чайковского. Ереванские фонтаны не уступают платным фонтанам в Барселоне.

«Вернисаж» — это ярмарка рукоделия. Здесь продают сувениры, украшения, посуду и немного антиквариата. В «Вернисаже» нет ощущения свалки, как на некоторых блошиных рынках: лотки оформлены в едином стиле, а товары аккуратно разложены. Сувениры здесь покупать выгоднее, чем в сувенирных магазинах. К оплате принимают даже рубли.

Цицернакаберд — мемориал, посвященный геноциду армян в 1915 году. В Цицернакаберде расположен парк, бесплатный музей и смотровая площадка. В музее собраны фотографии и воспоминания тех, кто столкнулся с геноцидом и его жертвами, среди них — Эрнест Хемингуэй.

Матенадаран имени Месропа Маштоца - Месроп Маштоц был создателем армянской письменности, а «Матенадаран», переводится как книгохранилище – это крупнейшее собрание рукописей, которое существует в Ереване. Музей был создан на базе рукописей, хранившихся в Эчмиадзинском монастыре, и сегодня рассказывает историю армянской письменности – с момента её возникновения и до наших дней. Кроме того, здесь можно изучить богатую коллекцию книжной живописи, а также диковинок, связанных с книгопечатным делом: всякими видами тиснений на коже, украшений обложек и прочих декоративных элементов.