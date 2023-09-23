Позавтракав, отправляемся в монастырь Хор Вирап у подножия священного Арарата. Здесь Григорий Просветитель крестил армянского царя, который затем сделал христианство государственной религией. А виды отсюда открываются просто изумительные!

Пообедаем в не менее живописном месте и поедем в село Арени, где делают вина с древнейших времён. Заглянем на винодельню, вы познакомитесь с процессом изготовления этого «напитка богов» и попробуете его на вкус. По пути увидим Суренаван — «деревню аистов» — небольшое поселение, где над каждым домом свито гнездо.

Затем посетим пещерный комплекс, состоящий из трёх залов в известняковых скалах. В ходе археологических раскопок здесь были обнаружены древние посуда, ткань из тростника, женские украшения и самая древняя обувь в мире — кожаный башмак. найдена именно в селе Арени Вайоцдзорского региона. Вы полюбуетесь завораживающим ущельем реки Арпа среди величественных красных скал и монастырским комплексом Нораванк, одной из жемчужин средневековой армянской архитектуры, построенной в 13-14 веках.

Вечером вернёмся в Ереван и поужинаем в одном из предложенных ресторанов на ваш выбор.