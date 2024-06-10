В путешествии вы откроете разные грани Армении. Увидите знаменитое озеро и монастырь на его берегу. А затем переместитесь в город-курорт Дилижан и оттуда отправитесь в лёгкий хайкинг по одному из четырёх национальных парков страны. Обнаружите два заброшенных средневековых монастыря. И в конце заглянете в гости к молоканам, где узнаете о традициях особой религиозной общины.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Севан — высокогорное озеро в окружении горных хребтов

— высокогорное озеро в окружении горных хребтов Севанаванк — монастырь на полуострове, построенный в 10 веке. С холма, на котором он расположен, открывается великолепная панорама озера.

— монастырь на полуострове, построенный в 10 веке. С холма, на котором он расположен, открывается великолепная панорама озера. Национальный парк Дилижана . На территории заповедника есть 102 вида деревьев, 35 видов млекопитающих и пресмыкающихся, 120 видов птиц.

. На территории заповедника есть 102 вида деревьев, 35 видов млекопитающих и пресмыкающихся, 120 видов птиц. Монастыри Джухтаванк и Матосаванк — заброшенные средневековые монастыри в лесах

— заброшенные средневековые монастыри в лесах Чаепитие с пирожками в молоканской семье. Молакане — закрытая община христиан, переселённая из Российской империи в Армению в 19 веке. У вас будет редкая возможность узнать ближе об их уникальной традиции и обычаях.

В течение дня я расскажу о неудавшемся осушении озера Севан, о строительстве горного тоннеля и исчезновении молоканской деревни, о Дилижане — городе-легенде из фильма «Мимино». В завершении, за чашкой чая из самовара, в доме молокан мы поговорим о самобытной культурной традиции переселенцев из Российской империи.

Кому подойдёт экскурсия

Данная экскурсия подойдет для любителей несложного хайкинга и природных красот. Поход по заповеднику достаточно лёгкий и не требует специальной физической подготовки.

Организационные детали