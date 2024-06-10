В путешествии вы откроете разные грани Армении. Увидите знаменитое озеро и монастырь на его берегу.
А затем переместитесь в город-курорт Дилижан и оттуда отправитесь в лёгкий хайкинг по одному из четырёх национальных парков страны. Обнаружите два заброшенных средневековых монастыря. И в конце заглянете в гости к молоканам, где узнаете о традициях особой религиозной общины.
А затем переместитесь в город-курорт Дилижан и оттуда отправитесь в лёгкий хайкинг по одному из четырёх национальных парков страны. Обнаружите два заброшенных средневековых монастыря. И в конце заглянете в гости к молоканам, где узнаете о традициях особой религиозной общины.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Севан — высокогорное озеро в окружении горных хребтов
- Севанаванк — монастырь на полуострове, построенный в 10 веке. С холма, на котором он расположен, открывается великолепная панорама озера.
- Национальный парк Дилижана. На территории заповедника есть 102 вида деревьев, 35 видов млекопитающих и пресмыкающихся, 120 видов птиц.
- Монастыри Джухтаванк и Матосаванк — заброшенные средневековые монастыри в лесах
- Чаепитие с пирожками в молоканской семье. Молакане — закрытая община христиан, переселённая из Российской империи в Армению в 19 веке. У вас будет редкая возможность узнать ближе об их уникальной традиции и обычаях.
В течение дня я расскажу о неудавшемся осушении озера Севан, о строительстве горного тоннеля и исчезновении молоканской деревни, о Дилижане — городе-легенде из фильма «Мимино». В завершении, за чашкой чая из самовара, в доме молокан мы поговорим о самобытной культурной традиции переселенцев из Российской империи.
Кому подойдёт экскурсия
Данная экскурсия подойдет для любителей несложного хайкинга и природных красот. Поход по заповеднику достаточно лёгкий и не требует специальной физической подготовки.
Организационные детали
- Поездка проходит на полноприводном внедорожнике Kia Sorento 4×4. Есть детские кресла, сообщите, пожалуйста, при бронировании, если они вам понадобятся.
- Протяжённость пешего маршрута по лесу — 3 км. Необходимо иметь с собой тёплую одежду и надеть удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Ереване
Приветствую, друзья! Меня зовут Руслан, и я гид по Армении. Великолепно, что вы решили присоединиться ко мне в путешествии по этой удивительной стране. С 2013 года я веду экскурсии, погружаяЗадать вопрос
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