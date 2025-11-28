Мои заказы

Кавказское новогоднее путешествие 3 в 1 с комфортом: Армения, Грузия и Азербайджан

Исследовать достопримечательности столиц, увидеть природные чудеса и перезагрузиться среди гор
Встречаем Новый год с кавказским размахом! В этом путешествии вы погрузитесь в красоту трёх стран — от древних храмов Армении до романтичных пейзажей Грузии и сияющих огней Азербайджана.

В Ереване прогуляетесь
по площади Республики, подниметесь на Каскад и увидите Арарат, а затем прикоснётесь к истории в монастыре Гегард и полюбуетесь Симфонией камней в ущелье Гарни.

На берегу озера Севан посетите обитель Севанаванк, после чего окажетесь в Тбилиси — столице с крепостью Нарикала, серными банями и улочками Старого города.

Вас ждут пещерный Уплисцихе и целебные источники Боржоми, святыни Мцхеты и обед с видом на Алазанскую долину в Сигнахи.

В Азербайджане изучите Ичери-шехер с Девичьей башней и Дворцом ширваншахов, пройдёте по набережной Каспийского моря и встретите вечер у Пламенных башен.

Познаете магию огня у Янардага и в храме Атешгях, а также осмотрите петроглифы Гобустана и познакомитесь с историей нефтедобычи.

Вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант размещения: от отелей 3* экономварианта до 4*+ отелей.

Описание тура

Организационные детали

Важная информация: тур проходит в зимний период, рекомендуем взять с собой тёплую одежду, удобную обувь для прогулок и головной убор.

Питание. Завтраки в отелях включены в стоимость тура. В программу также входит кахетинский обед в Грузии. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Передвижение по маршруту осуществляется на легковых автомобилях, минивэнах Mercedes Vito или микроавтобусах Mercedes Sprinter.

Возраст участников. 7+.

Уровень сложности. Лёгкий. Программа не требует специальной физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ереван

Встретим вас в аэропорту Еревана и организуем трансфер в отель выбранной категории. После дороги у вас будет время для отдыха.

2 день

Площадь Республики, Каскад и вид на Арарат

Экскурсия начнётся с площади Республики — главного архитектурного ансамбля столицы, где расположены здания правительства, Национальная галерея и Исторический музей. Далее мы прогуляемся по улицам Еревана, увидим старинные кварталы и современные районы с их бутиками и кафе. Особое место в программе займёт Каскад — монументальная лестница с фонтанами и скульптурами, ведущая к парку Победы. С верхней площадки открывается завораживающий вид на город и гору Арарат.

Вечером у вас будет свободное время, которое можно посвятить отдыху или подготовке к встрече Нового года. По желанию можно заранее заказать праздничный ужин в ресторане.

Площадь Республики, Каскад и вид на Арарат
3 день

Монастырь Гегард и Симфония камней

Во второй половине дня мы отправимся в монастырь Гегард, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его здания частично высечены в скале, и по преданию здесь хранилось копьё, которым был пронзён Иисус. Прогуливаясь по залам, вы познакомитесь с историей этого святого места. Затем мы направимся в ущелье Гарни, где природа создала уникальный памятник — Симфонию камней. Базальтовые колонны, напоминающие органные трубы, образуют удивительный ландшафт.

После экскурсии вернёмся в Ереван.

Монастырь Гегард и Симфония камней
4 день

Озеро Севан, Дилижан и переезд в Тбилиси

Мы покинем Ереван и по пути в Грузию сделаем остановку у озера Севан — самого крупного на Кавказе. На полуострове посетим монастырь Севанаванк, откуда открываются панорамные виды. Далее дорога приведёт нас в Дилижан, который часто называют армянской Швейцарией. Прогуляемся по его улочкам и заглянем в мастерские ремесленников.

После пересечения границы вас встретит грузинский водитель и доставит в Тбилиси для размещения в отеле.

Озеро Севан, Дилижан и переезд в Тбилиси
5 день

Старый Тбилиси

Мы начнём день с прогулки по Старому городу. Поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала, чтобы полюбоваться панорамой столицы. Далее посетим район серных бань Абанотубани, узнаем об истории Тбилиси и целебных свойствах источников. Прогуляемся по живописному Инжировому ущелью, увидим собор Сиони и церковь Анчисхати. Завершим экскурсию у театра марионеток Резо Габриадзе.

После у вас будет свободное время.

Старый Тбилиси
6 день

Уплисцихе и Боржоми

Сегодня вы отправитесь в путешествие к одному из древнейших памятников Грузии — пещерному городу Уплисцихе. Он расположен на берегу Куры и восходит к 1 тысячелетию до нашей эры. Прогуливаясь по вырубленным в скале улочкам, вы увидите остатки храмов, виноделен, жилых помещений и даже аптеки. Атмосферу особенно передаёт амфитеатр, где когда-то собирались жители города.

После знакомства с этим уникальным археологическим комплексом дорога приведёт вас в Боржоми. Курорт знаменит минеральными источниками и парком, где вода бьёт прямо из недр земли. Здесь вы её попробуете и прогуляетесь среди живописных аллей, а затем вернётесь в Тбилиси.

Уплисцихе и Боржоми
7 день

Древняя Мцхета

Утром мы поедем в Мцхету, древнюю столицу Грузии. Сначала поднимемся к монастырю Джвари, где открывается вид на слияние Куры и Арагви. Затем посетим собор Светицховели, в основании которого, по преданию, хранится хитон Иисуса. После экскурсии у вас будет время на рынке Мцхеты, где можно купить сувениры и попробовать местные угощения.

Возвращение в Тбилиси.

Древняя Мцхета
8 день

Кахетия: Сигнахи и традиционный обед

Путешествие продолжится в винодельческом регионе Кахетии — крае виноградников, монастырей и просторных долин. Первой остановкой станет Бодбийский монастырь, где покоится Святая Нино, просветительница Грузии. С террасы открывается панорама Алазанской долины, раскинувшейся у подножия гор.

Далее вы приедете в Сигнахи с крепостными стенами и уютными улочками, который часто называют «городом любви». Здесь вы прогуляетесь среди старинных домов, заглянете на смотровую площадку и полюбуетесь заснеженными вершинами Кавказа. Обед будет организован в традиционном грузинском стиле: ароматные блюда и тёплая дружеская атмосфера создадут особое настроение. После трапезы вы вернётесь в Тбилиси, увозя впечатления о гостеприимной Кахетии.

Кахетия: Сигнахи и традиционный обед
9 день

Знакомство с Баку

Утром — перелёт в Азербайджан, мы отвезём вас в аэропорт. Рекомендуемый рейс J2-8224, вылет в 11:40.

По прибытии мы начнём знакомство с Баку. Прогулка по Старому городу Ичери-шехер позволит увидеть Девичью башню и Дворец ширваншахов. Затем мы отправимся к набережной Каспийского моря, а экскурсию завершат Пламенные башни, особенно эффектные в вечерней подсветке.

Знакомство с Баку
10 день

Янардаг и храм Атешгях

Экскурсия в окрестностях Баку подарит встречу с природными чудесами и культурными памятниками Азербайджана. Первая остановка — Янардаг, или «горящая гора». Здесь природный газ вырывается из земли и поддерживает непрерывное пламя, которое особенно впечатляет в вечерние часы. Вы узнаете, как в древности объясняли этот феномен и какое значение он имел для зороастрийцев.

Далее маршрут приведёт в Атешгях — храм огня, расположенный в поселении Сураханы. Этот архитектурный комплекс был местом паломничества огнепоклонников. Внутри сохранились священные огни и кельи, в которых жили жрецы. Экскурсия познакомит вас с традициями зороастризма и историей одного из самых необычных памятников Азербайджана.

После посещения храма вернёмся в Баку.

Янардаг и храм Атешгях
11 день

«Гобустан» и нефтяные месторождения

Мы посетим национальный парк «Гобустан», где сохранились сотни петроглифов возрастом до 40 тысяч лет. Эти рисунки рассказывают о жизни древних людей. Затем отправимся к старейшим нефтяным месторождениям, чтобы узнать об истории добычи нефти в Азербайджане.

Возвращение в Баку.

«Гобустан» и нефтяные месторождения
12 день

Окончание тура

Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Баку.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед в Кахетии
  • Трансферы из/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиаперелёты до Еревана и из Баку
  • Перелёт из Тбилиси в Баку
  • Остальное питание, кроме указанного выше
  • Встреча Нового года в ресторане (стоимость зависит от выбранного заведения, уточняется при бронировании)
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за повышение категории отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, 10:00 или в течение дня по договорённости
Завершение: Аэропорт Баку, 12:00 или в течение дня по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Егор
Егор — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
читать дальше

разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

