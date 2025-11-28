Экскурсия начнётся с площади Республики — главного архитектурного ансамбля столицы, где расположены здания правительства, Национальная галерея и Исторический музей. Далее мы прогуляемся по улицам Еревана, увидим старинные кварталы и современные районы с их бутиками и кафе. Особое место в программе займёт Каскад — монументальная лестница с фонтанами и скульптурами, ведущая к парку Победы. С верхней площадки открывается завораживающий вид на город и гору Арарат.

Вечером у вас будет свободное время, которое можно посвятить отдыху или подготовке к встрече Нового года. По желанию можно заранее заказать праздничный ужин в ресторане.