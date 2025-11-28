В Ереване прогуляетесь
Описание тура
Организационные детали
Важная информация: тур проходит в зимний период, рекомендуем взять с собой тёплую одежду, удобную обувь для прогулок и головной убор.
Питание. Завтраки в отелях включены в стоимость тура. В программу также входит кахетинский обед в Грузии. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Передвижение по маршруту осуществляется на легковых автомобилях, минивэнах Mercedes Vito или микроавтобусах Mercedes Sprinter.
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Лёгкий. Программа не требует специальной физической подготовки.
Программа тура по дням
Прибытие в Ереван
Встретим вас в аэропорту Еревана и организуем трансфер в отель выбранной категории. После дороги у вас будет время для отдыха.
Площадь Республики, Каскад и вид на Арарат
Экскурсия начнётся с площади Республики — главного архитектурного ансамбля столицы, где расположены здания правительства, Национальная галерея и Исторический музей. Далее мы прогуляемся по улицам Еревана, увидим старинные кварталы и современные районы с их бутиками и кафе. Особое место в программе займёт Каскад — монументальная лестница с фонтанами и скульптурами, ведущая к парку Победы. С верхней площадки открывается завораживающий вид на город и гору Арарат.
Вечером у вас будет свободное время, которое можно посвятить отдыху или подготовке к встрече Нового года. По желанию можно заранее заказать праздничный ужин в ресторане.
Монастырь Гегард и Симфония камней
Во второй половине дня мы отправимся в монастырь Гегард, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его здания частично высечены в скале, и по преданию здесь хранилось копьё, которым был пронзён Иисус. Прогуливаясь по залам, вы познакомитесь с историей этого святого места. Затем мы направимся в ущелье Гарни, где природа создала уникальный памятник — Симфонию камней. Базальтовые колонны, напоминающие органные трубы, образуют удивительный ландшафт.
После экскурсии вернёмся в Ереван.
Озеро Севан, Дилижан и переезд в Тбилиси
Мы покинем Ереван и по пути в Грузию сделаем остановку у озера Севан — самого крупного на Кавказе. На полуострове посетим монастырь Севанаванк, откуда открываются панорамные виды. Далее дорога приведёт нас в Дилижан, который часто называют армянской Швейцарией. Прогуляемся по его улочкам и заглянем в мастерские ремесленников.
После пересечения границы вас встретит грузинский водитель и доставит в Тбилиси для размещения в отеле.
Старый Тбилиси
Мы начнём день с прогулки по Старому городу. Поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала, чтобы полюбоваться панорамой столицы. Далее посетим район серных бань Абанотубани, узнаем об истории Тбилиси и целебных свойствах источников. Прогуляемся по живописному Инжировому ущелью, увидим собор Сиони и церковь Анчисхати. Завершим экскурсию у театра марионеток Резо Габриадзе.
После у вас будет свободное время.
Уплисцихе и Боржоми
Сегодня вы отправитесь в путешествие к одному из древнейших памятников Грузии — пещерному городу Уплисцихе. Он расположен на берегу Куры и восходит к 1 тысячелетию до нашей эры. Прогуливаясь по вырубленным в скале улочкам, вы увидите остатки храмов, виноделен, жилых помещений и даже аптеки. Атмосферу особенно передаёт амфитеатр, где когда-то собирались жители города.
После знакомства с этим уникальным археологическим комплексом дорога приведёт вас в Боржоми. Курорт знаменит минеральными источниками и парком, где вода бьёт прямо из недр земли. Здесь вы её попробуете и прогуляетесь среди живописных аллей, а затем вернётесь в Тбилиси.
Древняя Мцхета
Утром мы поедем в Мцхету, древнюю столицу Грузии. Сначала поднимемся к монастырю Джвари, где открывается вид на слияние Куры и Арагви. Затем посетим собор Светицховели, в основании которого, по преданию, хранится хитон Иисуса. После экскурсии у вас будет время на рынке Мцхеты, где можно купить сувениры и попробовать местные угощения.
Возвращение в Тбилиси.
Кахетия: Сигнахи и традиционный обед
Путешествие продолжится в винодельческом регионе Кахетии — крае виноградников, монастырей и просторных долин. Первой остановкой станет Бодбийский монастырь, где покоится Святая Нино, просветительница Грузии. С террасы открывается панорама Алазанской долины, раскинувшейся у подножия гор.
Далее вы приедете в Сигнахи с крепостными стенами и уютными улочками, который часто называют «городом любви». Здесь вы прогуляетесь среди старинных домов, заглянете на смотровую площадку и полюбуетесь заснеженными вершинами Кавказа. Обед будет организован в традиционном грузинском стиле: ароматные блюда и тёплая дружеская атмосфера создадут особое настроение. После трапезы вы вернётесь в Тбилиси, увозя впечатления о гостеприимной Кахетии.
Знакомство с Баку
Утром — перелёт в Азербайджан, мы отвезём вас в аэропорт. Рекомендуемый рейс J2-8224, вылет в 11:40.
По прибытии мы начнём знакомство с Баку. Прогулка по Старому городу Ичери-шехер позволит увидеть Девичью башню и Дворец ширваншахов. Затем мы отправимся к набережной Каспийского моря, а экскурсию завершат Пламенные башни, особенно эффектные в вечерней подсветке.
Янардаг и храм Атешгях
Экскурсия в окрестностях Баку подарит встречу с природными чудесами и культурными памятниками Азербайджана. Первая остановка — Янардаг, или «горящая гора». Здесь природный газ вырывается из земли и поддерживает непрерывное пламя, которое особенно впечатляет в вечерние часы. Вы узнаете, как в древности объясняли этот феномен и какое значение он имел для зороастрийцев.
Далее маршрут приведёт в Атешгях — храм огня, расположенный в поселении Сураханы. Этот архитектурный комплекс был местом паломничества огнепоклонников. Внутри сохранились священные огни и кельи, в которых жили жрецы. Экскурсия познакомит вас с традициями зороастризма и историей одного из самых необычных памятников Азербайджана.
После посещения храма вернёмся в Баку.
«Гобустан» и нефтяные месторождения
Мы посетим национальный парк «Гобустан», где сохранились сотни петроглифов возрастом до 40 тысяч лет. Эти рисунки рассказывают о жизни древних людей. Затем отправимся к старейшим нефтяным месторождениям, чтобы узнать об истории добычи нефти в Азербайджане.
Возвращение в Баку.
Окончание тура
Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Баку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед в Кахетии
- Трансферы из/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Авиаперелёты до Еревана и из Баку
- Перелёт из Тбилиси в Баку
- Остальное питание, кроме указанного выше
- Встреча Нового года в ресторане (стоимость зависит от выбранного заведения, уточняется при бронировании)
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за повышение категории отеля