Anna B. проводит ещё 5 экскурсий

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Тирольские йодли, танцы, музыка

Anna B.
Anna B. – Гид из Инсбрука
Тирольские йодли, танцы, музыка
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Тирольские йодли, танцы, музыка
Тирольские йодли, танцы, музыка
Приглашаем вас посетить концерт традиционной тирольской музыки, известного на весь мир горлового пения (йодли). В живую увидеть самый веселый тирольский танец 💃 также можете совместить вечер с ужином параллельно концерту или перед ним, отведав традиционные тирольские блюда.
Что входит
  • Билеты
Что не входит
  • Трансфер (в зависимости от расстояния до вашего отеля)
  • Ужин (салат, основное блюдо, десерт и напиток)
Начало
🚩 от отеля
Место завершения
🏁 Отель
Тирольские йодли, танцы, музыка
Тирольские йодли, танцы, музыка

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Anna B.
Anna B.
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