Anna B. проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаем вас посетить концерт традиционной тирольской музыки, известного на весь мир горлового пения (йодли). В живую увидеть самый веселый тирольский танец 💃 также можете совместить вечер с ужином параллельно концерту или перед ним, отведав традиционные тирольские блюда.