Отличная возможность посмотреть все основные достопримечательности 🏛️ в различных уголках Вены и узнать много нового! Мы будем передвигаться по городу на комфортабельном микроавтобусе или автобусе 🚌 и за три часа успеем увидеть все самое значимое в Вене.

Как успеть посмотреть всё самое интересное в Вене за короткое время, определиться куда пойти самостоятельно, да ещё и выяснить все интересующие вопросы у знающего человека? Если Вы задумывались об этом, то эта экскурсия ⛳ для Вас.

Из более тысячи достопримечательностей Вены вы увидите самые значимые и наиболее известные. Знакомство с городом начнётся с роскошных зданий бульварного кольца – Венской оперы, имперской резиденции Хофбург, музеев на площади Марии Терезии, городской ратуши, драматического театра, Венского университета, церкви Вотивкирхе, биржи, имперских казарм, площади Щведенплац со своими церквями и памятниками, Дунайского канала и старинной обсерватории Урания. Первую остановку мы сделаем у необычного здания архитектора Хундертвассера.

Затем мы увидим городской парк 🌳 развлечений Пратер, с его старинным действующим колесом обозрения, реку Дунай, комплекс ООН, дунайскую телебашню, юбилейную церковь ⛪ на Мексикоплац, здание сберкассы Отто Вагнера, музей 🖼 прикладного искусства, городской парк с памятником Штраусу и концертным зданием Курсалона. Продолжим экскурсию мы знакомством с площадью Шварценберг с памятником советскому солдату, дворцовым комплексом Бельведер, зданием Сецессион, рынком Нашмаркт и, конечно же, с дворцом Шёнбрунн, где у вас будет очередная фотопауза. Всё это лишь малая часть того, что вы увидите и услышите во время экскурсии 🧭 получите полное представление о столице Австрии, узнаете много нового и необычного. В конце экскурсии наш гид ответит на ваши вопросы, и вы сможете с уверенностью продолжить самостоятельную прогулку 👣 по этому сказочному городу. При желании, после экскурсии вы сможете остаться во дворце Шёнбрунн и самостоятельно посетить его с аудиогидом (посещение дворца не входит в стоимость экскурсии).

Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии, в противном случае заказ будет аннулирован.