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Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа

4.2
0 отзывов
Vienna. Raise
Vienna. Raise – Гид из Вены
Обзорная экскурсия ⛳ по Вене.

Вы познакомитесь с историческим центром: Венская опера, императорская резиденция Хофбург, церкви, площади, музеи 🖼.

После этого вы увидите берега Дуная, самой большой реки Европы.

Здесь расположены старинный городской парк 🌳, комплекс ООН, дворец Шенбрунн, памятник Штраусу и многое другое, о чем вы узнаете непосредственно на экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €40 за человека

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Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа

Что вы увидите

  • здание Венской оперы
  • Резиденцию императоров Хофбург
  • Здание городской Ратушу
  • Здание драматический театр
  • Главный корпус Венского университет
  • здание церкви Благодорения
  • имперские казармы
  • набережная Дунайского канала
  • Городской парк и памятник королю вальсов
  • дом Хундертвассера и Хундертвассервиледже
  • международный комплекс ООН
  • и многое другое
Отличная возможность посмотреть все основные достопримечательности 🏛️ в различных уголках Вены и узнать много нового! Мы будем передвигаться по городу на комфортабельном микроавтобусе или автобусе 🚌 и за три часа успеем увидеть все самое значимое в Вене.
Как успеть посмотреть всё самое интересное в Вене за короткое время, определиться куда пойти самостоятельно, да ещё и выяснить все интересующие вопросы у знающего человека? Если Вы задумывались об этом, то эта экскурсия ⛳ для Вас.
Из более тысячи достопримечательностей Вены вы увидите самые значимые и наиболее известные. Знакомство с городом начнётся с роскошных зданий бульварного кольца – Венской оперы, имперской резиденции Хофбург, музеев на площади Марии Терезии, городской ратуши, драматического театра, Венского университета, церкви Вотивкирхе, биржи, имперских казарм, площади Щведенплац со своими церквями и памятниками, Дунайского канала и старинной обсерватории Урания. Первую остановку мы сделаем у необычного здания архитектора Хундертвассера.
Затем мы увидим городской парк 🌳 развлечений Пратер, с его старинным действующим колесом обозрения, реку Дунай, комплекс ООН, дунайскую телебашню, юбилейную церковь ⛪ на Мексикоплац, здание сберкассы Отто Вагнера, музей 🖼 прикладного искусства, городской парк с памятником Штраусу и концертным зданием Курсалона. Продолжим экскурсию мы знакомством с площадью Шварценберг с памятником советскому солдату, дворцовым комплексом Бельведер, зданием Сецессион, рынком Нашмаркт и, конечно же, с дворцом Шёнбрунн, где у вас будет очередная фотопауза. Всё это лишь малая часть того, что вы увидите и услышите во время экскурсии 🧭 получите полное представление о столице Австрии, узнаете много нового и необычного. В конце экскурсии наш гид ответит на ваши вопросы, и вы сможете с уверенностью продолжить самостоятельную прогулку 👣 по этому сказочному городу. При желании, после экскурсии вы сможете остаться во дворце Шёнбрунн и самостоятельно посетить его с аудиогидом (посещение дворца не входит в стоимость экскурсии).
Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии, в противном случае заказ будет аннулирован.
Что входит
  • трехчасовая обзорная экскурсия по самым интересным местам Вены в мини-группе до 8 человек
  • живой диалог с гидом, готовым ответить на все ваши вопросы
  • транспортное обслуживание по маршруту
Что не входит
  • еда и вода
  • личные расходы
Начало
🚩 возле Венского центра туристической информации
Место завершения
🏁 Вена
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vienna. Raise
Vienna. Raise
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