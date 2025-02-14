Увидеть Баку во всей его красе Путешествие по историческому центру Баку представляет собой удивительный микс культур и традиций. Первые впечатления окутают Вас атмосферой древности и средневековья, отраженной в памятниках и зданиях советской эпохи и архитектурных шедеврах нефтяного бума. В программе:

Многочисленные памятники и здания советской эпохи, такие как памятник Бахрам гуру, жилой дом деятелей науки, бакинский фуникулер, здание «Монолит», памятник Низами Гянджеви, памятник поэту Мирза Алекперу Сабиру, Музей миниатюрных книг, Приморский бульвар, Малая Венеция, Здание Музея ковров;

Погружение в атмосферу древности и средневековья с посещением комплекса Дворца ширваншахов, Старого города, мечетей, караван-сараев и других исторических достопримечательностей;

Ознакомление с архитектурными шедеврами периода нефтяного бума, включая дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание Городской думы и другие символы процветания города. Вы обязательно узнаете, что каждая из этих достопримечательностей хранит в себе множество тайн и легенд, которые я расскажу Вам во время экскурсии. Кроме того, я расскажу Вам о местах, где снимались знаменитые советские фильмы, такие как «Тегеран-43», «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука», и о трагической гибели корабля «Дункан» из фильма «Дети капитана Гранта». Важная информация:.

Ознакомление с архитектурными шедеврами периода нефтяного бума, включая дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание Городской думы и другие символы процветания города. Вы обязательно узнаете, что каждая из этих достопримечательностей хранит в себе множество тайн и легенд, которые я расскажу Вам во время экскурсии. Кроме того, я расскажу Вам о местах, где снимались знаменитые советские фильмы, такие как «Тегеран-43», «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука», и о трагической гибели корабля «Дункан» из фильма «Дети капитана Гранта». Важная информация:.

• Ознакомление с архитектурными шедеврами периода нефтяного бума, включая дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание Городской думы и другие символы процветания города. Вы обязательно узнаете, что каждая из этих достопримечательностей хранит в себе множество тайн и легенд, которые я расскажу Вам во время экскурсии. Кроме того, я расскажу Вам о местах, где снимались знаменитые советские фильмы, такие как «Тегеран-43», «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука», и о трагической гибели корабля «Дункан» из фильма «Дети капитана Гранта». Важная информация: