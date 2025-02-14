Тех, кто впервые приезжает в Баку, впечатляет уникальное сочетание древних зданий, советского прошлого и ярких современных шедевров, созданных в эпоху нефтяного процветания. Баку разнообразен и многогранен — именно в этом его особая притягательность. Вместе мы прогуляемся по центру города, постепенно раскрывая его культурные и исторические слои.
Вы увидите главные достопримечательности, а также узнаете о множестве скрытых уголков и малоизвестных историй.
Вы увидите главные достопримечательности, а также узнаете о множестве скрытых уголков и малоизвестных историй.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Увидеть Баку во всей его красе Путешествие по историческому центру Баку представляет собой удивительный микс культур и традиций. Первые впечатления окутают Вас атмосферой древности и средневековья, отраженной в памятниках и зданиях советской эпохи и архитектурных шедеврах нефтяного бума. В программе:
- Многочисленные памятники и здания советской эпохи, такие как памятник Бахрам гуру, жилой дом деятелей науки, бакинский фуникулер, здание «Монолит», памятник Низами Гянджеви, памятник поэту Мирза Алекперу Сабиру, Музей миниатюрных книг, Приморский бульвар, Малая Венеция, Здание Музея ковров;
- Погружение в атмосферу древности и средневековья с посещением комплекса Дворца ширваншахов, Старого города, мечетей, караван-сараев и других исторических достопримечательностей;
Ознакомление с архитектурными шедеврами периода нефтяного бума, включая дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание Городской думы и другие символы процветания города. Вы обязательно узнаете, что каждая из этих достопримечательностей хранит в себе множество тайн и легенд, которые я расскажу Вам во время экскурсии. Кроме того, я расскажу Вам о местах, где снимались знаменитые советские фильмы, такие как «Тегеран-43», «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука», и о трагической гибели корабля «Дункан» из фильма «Дети капитана Гранта». Важная информация:.
Ознакомление с архитектурными шедеврами периода нефтяного бума, включая дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание Городской думы и другие символы процветания города. Вы обязательно узнаете, что каждая из этих достопримечательностей хранит в себе множество тайн и легенд, которые я расскажу Вам во время экскурсии. Кроме того, я расскажу Вам о местах, где снимались знаменитые советские фильмы, такие как «Тегеран-43», «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука», и о трагической гибели корабля «Дункан» из фильма «Дети капитана Гранта». Важная информация:.
• Ознакомление с архитектурными шедеврами периода нефтяного бума, включая дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание Городской думы и другие символы процветания города. Вы обязательно узнаете, что каждая из этих достопримечательностей хранит в себе множество тайн и легенд, которые я расскажу Вам во время экскурсии. Кроме того, я расскажу Вам о местах, где снимались знаменитые советские фильмы, такие как «Тегеран-43», «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука», и о трагической гибели корабля «Дункан» из фильма «Дети капитана Гранта». Важная информация:
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Бахрам гуру
- Жилой дом деятелей науки
- Бакинский фуникулер
- Здание «Монолит»
- Памятник Низами Гянджеви
- Памятник поэту Мирза Алекперу Сабиру
- Музей миниатюрных книг
- Приморский бульвар
- Малая Венеция
- Здание музея ковров
- Дворец де Бура
- Дом Садыховых и Мирзабековых
- Здание Женской гимназии Святой Нины
- Здание Городской думы
- Здание Реального училища
- Дом Мухтарова и Мусы Нагиева
- Здание музея Низами Гянджеви
- Пассажи Лалаева и Тагиева
- Здание кукольного театра
- Дом Гаджинского
- Губернаторский дом
- Комплекс дворца Ширваншахов старого города
- Мечети
- Карван-сараи
- Бани старого города
- Дворец Бакинских ханов
- Девичья башня
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в музеи
- Посещение музеев и осмотр зданий изнутри
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Завершение: Ваш отель или апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Оденьтесь по погоде
- Наденьте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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