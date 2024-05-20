Особенностью этой эскурсии является возможность увидеть все главные достопримечательности Баку за один день.
При первом посещении Баку вы сможети насладиться величественным панорамным видом на город с высоты Девичьей башни, пройтись по историческому центру города, где расположены Старый город и Бакинская Крепость, посетить известные мечети, музеи и архитектурные шедевры. Не упустите возможность увидеть и почувстовать дух Баку во время этой увликательной эскурсии.
При первом посещении Баку вы сможети насладиться величественным панорамным видом на город с высоты Девичьей башни, пройтись по историческому центру города, где расположены Старый город и Бакинская Крепость, посетить известные мечети, музеи и архитектурные шедевры. Не упустите возможность увидеть и почувстовать дух Баку во время этой увликательной эскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что вас ожидает:
- Памятник Бахрам гуру
- Жилой дом деятелей науки
- Бакинский фуникулер
- Здание «Монолит»
- Памятник Низами Гянджеви
- Памятник поэту Мирза Алекперу Сабиру
- Музей миниатюрных книг
- Приморский бульвар
- Малая Венеция
- Здание музея ковров
- Дворец де Бура
- Дом Садыховых и Мирзабековых
- Здание Женской гимназии Святой Нины
- Здание Городской думы
- Здание Реального училища
- Дом Мухтарова и Мусы Нагиева
- Здание музея Низами Гянджеви
- Пассажи Лалаева и Тагиева
- Здание кукольного театра
- Дом Гаджинского
- Улица Торговая
- Губернаторский дом
- Комплекс дворца Ширваншахов старого города, музеи, мечети, Карван-сараи, бани старого города
- Дворец Бакинских ханов
- Девичья башня
Описание экскурсии
Увидеть Баку во всей его красеПутешествие по историческому центру Баку представляет собой удивительный микс культур и традиций. Первые впечатления окутают Вас атмосферой древности и средневековья, отраженной в памятниках и зданиях, а также следами советской эпохи и архитектурных шедеврах нефтяного бума. Что вас ждет:• Многочисленные памятники и здания советской эпохи, такие как памятник Бахрам гуру, жилой дом деятелей науки, бакинский фуникулер, здание «Монолит», памятник Низами Гянджеви, памятник поэту Мирза Алекперу Сабиру, музей миниатюрных книг, Приморский бульвар, Малая Венеция, Здание музея ковров • Погружение в атмосферу древности и средневековья с посещением комплекса дворца Ширваншахов старого города, мечетей, Карван-сараев и других исторических достопримечательностей.
- Ознакомление с архитектурными шедеврами периода нефтяного бума, включая дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание Городской думы и другие символы процветания города. Вы обязательно узнаете, что каждая из этих достопримечательностей хранит в себе множество тайн и легенд, которые я расскажу Вам во время экскурсии. Кроме того, я расскажу Вам о местах, где снимались знаменитые советские фильмы, такие как «Тегеран-43», «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука», и о трагической гибели корабля «Дункан» из фильма «Дети капитана Гранта». Важная информация:.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Каждый день с 9.00-19.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Бахрам гуру
- Жилой дом деятелей науки
- Бакинский фуникулер
- Здание «Монолит»
- Памятник Низами Гянджеви
- Памятник поэту Мирза Алекперу Сабиру
- Музей миниатюрных книг
- Приморский бульвар
- Малая Венеция
- Здание музея ковров
- Дворец де Бура
- Дом Садыховых и Мирзабековых
- Здание Женской гимназии Святой Нины
- Здание Городской думы
- Здание Реального училища
- Дом Мухтарова и Мусы Нагиева
- Здание музея Низами Гянджеви
- Пассажи Лалаева и Тагиева
- Здание кукольного театра
- Дом Гаджинского
- Улица Торговая
- Губернаторский дом
- Комплекс дворца Ширваншахов старого города, музеи, мечети, Карван-сараи, бани старого города
- Дворец Бакинских ханов
- Девичья башня
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Завершение: Ваш отель или апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9.00-19.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Оденьтесь по погоде
- Наденьте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
20 мая 2024
Шикарнейшая пешая экскурсия, пролетевшая за 1 миг. Благодарим Мусу, который открыл для нас этот прекрасный город Баку. Сотни интересных фактов, великолепный маршрут, эрудиция и замечательное чувство юмора Мусы никого не оставят равнодушным. Рекомендуем с приветом из Сибири!
М
Маргарита
18 мая 2024
Увлекательная экскурсия по городу со множеством интересных историй. Доброжелательный и пунктуальный гид с хорошим чувством юмора. Нам очень понравилось, спасибо!
Е
Екатерина
12 мая 2024
Супер гид, хорошо знающий историю Азербайджана на все 100%. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень рекомендую!
С
Станислав
8 мая 2024
Большая благодарность Мусе за познавательную и интересную экскурсию! В начале был дождь и экскурсовод любезно поделился с нами своим зонтом. Экскурсия была больше 4-х часов. Все это время Муса увлекательно рассказывал нам про архитектуру, интересные места и известных людях Баку. Спасибо экскурсоводу за профессиональный подход и неравнодушное отношение к своему делу!
Л
Леонид
1 мая 2024
Прекрасная экскурсия с Мусой!
Всем советую!!!
На одном дыхании с супругой слушали Мусу, время пролетело не заметно!
Муса, спасибо большое 👍🤝🙌
Всем советую!!!
На одном дыхании с супругой слушали Мусу, время пролетело не заметно!
Муса, спасибо большое 👍🤝🙌
М
Марк
20 апр 2024
Заказали экскурсию по Баку на сайте Спутник экскурсоводу Мусе. Очень понравилось. Муса проводит экскурсии в любое время, и очень удобно, что забирает прямо из гостиницы. За 4 часа показал и
О
Олеся
17 апр 2024
Экскурсию провел опытный гид Муса. Отлично говорит по -русски, прекрасно знает все об истории Баку, много рассказывал о зданиях - кто их строил, когда и т. д. Муса очень вежливый, понимающий. Буду рекомендовать друзьям этого гида.
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